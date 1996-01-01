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Новые цены для "бэушного" жилья
Вторичный рынок жилья во Владивостоке по-прежнему не слушается директив и законов, которые принимаются в РФ для того, чтобы сделать его более доступным. Так, в сентябре цена реализации 1 кв. м "бэушного" жилья, по данным информационно-аналитического отдела ТД "Аском", выросла на 4,3%.
При этом особенно сильно этот рост проявил себя в центральной части города, составив за месяц 8,3%. За это же время в удаленных районах он составил 4,4%. И лишь в районах средней удаленности чуть уменьшился - на 0,3%. Полоса относительной ценовой стабильности в мае-июле сменилась довольно резким ростом, который оказался выше прошлогоднего за аналогичный период. И выглядит не очень обоснованным, поскольку предложение квартир сегодня довольно высокое. При том, что высок и спрос.
Если пойдет прошлогодний сценарий, то в ноябре-январе можно ожидать очередной стабилизации, а то и небольшого отката цен. При этом продавцы мало что потеряют, учитывая, что к октябрю январские цены уже превзойдены более чем на 35% и значительно превысили официальный рост инфляции.
Итак, в сентябре гостинки жилой площадью 12 кв. м продавались ниже $ 1000 за 1 кв. м только в районе "Дальхимпрома", а дороже всего в центральных районах города - $ 1600-1700, гостинки 18 кв. м - на Чуркине от $1000 до $ 1400 в районе Спортивной-Луговой. Цена 1-комнатных квартир новой планировки, соответственно, на Чуркине была от $ 950 до 1500 - 1670 в центре, а хрущевок, соответственно, - $ 1080 и $ 1430. Двухкомнатные квартиры новой планировки в районах до ф. "Заря" продавались от $950 до $1540, хрущевки - от $930 до $1300, трехкомнатные новой планировки - от $860 до $1400, хрущевки - от $900 до $1400. Четырехкомнатные квартиры новой планировки - от $690 до $1100.
Наиболее дешевым районом города в сентябре была ценовая зона от ф. "Заря" до г. Артема, где жилье продавалось по $560-650 за 1 кв. м. А наиболее дорогими стали Первая Речка и Центр - от $1175 до $1700.
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