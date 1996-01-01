Универсальное повышение

С 1 октября 2005 г. изменены тарифы на универсальные услуги почтовой связи (пересылка почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемые Почтой России. Согласно новой тарифной сетке, отменяется дифференциация тарифов в зависимости от географической зоны. Тарифы на универсальные почтовые услуги теперь едины на всей территории страны, в то время как ранее территория страны делилась на 27 зон с разными тарифами на одноименные услуги почтовой связи.

Новые единые тарифы на универсальные услуги почтовой связи составляют: пересылка простой почтовой карточки - 4,15 руб., заказной карточки - 5,75 руб., простого письма весом до 20 грамм - 5,60 руб., заказного письма весом до 20 грамм -8,60 руб., письма с объявленной ценностью весом до 20 грамм - 28,60 руб.

В среднем, тарифы повышены на 10%. При этом, в связи с отменой разделения территории страны на различные тарифные зоны, в ряде регионов произойдет существенное снижение стоимости почтовых услуг. В частности, в северных и приравненных к ним регионах ранее использовались повышающие коэффициенты, а после унификации тарифов снижение тарифов в указанных регионах в среднем составит 17,6% (по простой и заказной корреспонденции на - 17,8%, по отправлениям с объявленной ценностью на - 17,7%). Отмена тарифных зон обусловлена общей стратегией Почты России, в соответствии с которой проводится унификация услуг и тарифов на всей территории страны по всем видам деятельности. Изменение тарифов на универсальные услуги почтовой связи согласовано с Федеральной службой по тарифам.

Предыдущее изменение тарифов на универсальные услуги почтовой связи было проведено с 10 мая 2004 г., то есть период регулирования, в течение которого тарифы не изменялись, составил более 1 года. Рост тарифов соответствует ежегодному уровню инфляции в стране и обусловлен ростом расходов на оказание услуг почтовой связи. В частности, увеличением расходов на оплату труда сотрудников Почты России, затрат на электроэнергию, ростом транспортных и прочих расходов. Вместе с тем, универсальные услуги почтовой связи по-прежнему остаются убыточными. Новые тарифы на доставку простых и заказных почтовых отправлений покрывают себестоимость этих услуг на 96,2%, а по отправлениям с объявленной ценностью - на 67,2%.

ФГУП "Почта России".