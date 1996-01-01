Железная дорога корректирует цены

Как сообщила пресс-служба по связям с общественностью Дальневосточной магистрали, ОАО "Российские железные дороги" продолжает реализовывать политику гибкого регулирования цен, введенную с начала 2003 г.

Стоимость проезда меняется в зависимости от сезона и спроса. По принятой схеме год подразделен на 12 периодов с разными коэффициентами индексации к базовому тарифу.

Летом, в предпраздничные дни и во время школьных каникул пассажирооборот возрастает, увеличиваются спрос на парк пассажирских вагонов и затраты на их обслуживание, билеты дорожают. А в остальное время они становятся дешевле. Нынешнее снижение тарифов с коэффициентом 0,98 действует с 1 сентября по 10 ноября, затем с 11 ноября по 21 декабря коэффициент снизится до 0,94, и билеты, соответственно, еще подешевеют. С 22 декабря по 30 декабря коэффициент несколько повысится и составит 1,07, так как с ожидаемым увеличением пассажиропотока возрастут и затраты на перевозки. 31 декабря на всей сети железных дорог будет действовать тариф "Новогодний": стоимость проезда в пассажирских поездах будет снижена на 50% по сравнению со среднегодовым тарифом.