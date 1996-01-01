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"Вольво FM 12" - мощность и комфорт
Представительство компании VOLVO в Хабаровске появилось всего два года назад, но за столь короткий срок успело занять свою нишу на рынке. Впрочем, это неудивительно - репутация VOLVO в особых представлениях не нуждается.
Дальневосточная компания ЗАО "Вольво Восток" специализируется на поставке грузовых автомобилей VOLVO на заказ, под индивидуальные потребности бизнеса клиента. Компанией предлагаются на выбор различные машины с колесными формулами - 4Х2, 6Х2, 6Х4, 6Х6, 8Х4 и двигателями мощностью от 340 до 610 лошадиных сил. Причем комплектация автомобиля может производиться в соответствии с требованием заказчика. Компания также может предложить широкий выбор самосвальной техники грузоподъемностью от 20 до 40 тонн для работы как в городских, так и тяжелых дорожных условиях.
Сегодня автомобили VOLVO собираются и в России, на сборочном конвейере в Зеленограде. Все комплектующие (100%) производства Швеции. Интересно, что для работы на сборке автомобилей шведские менеджеры набрали рабочих, не имеющих опыта работы на сборочном производстве. То есть без закрепленных моделей работы и сборки. Отобранный персонал отправили на стажировку в Швецию и получили специалистов, которые трудятся не хуже своих шведских коллег. Кроме того, если на головных предприятиях VOLVO два уровня контроля качества, то в Зеленограде - пять. Дополнительный контроль никогда не помешает.
Как результат - признание достоинств марки VOLVO многими российскими предприятиями. Например, компания "АЛРОССА", которая работает в Якутии и добывает алмазы в сложнейших климатических условиях. Практически весь парк этой компании составляют машины марки VOLVO. Они выдерживают и мороз, и бездорожье. В Приморском крае сегодня эксплуатируется более 400 автомобилей марки VOLVO. Самосвалы VOLVO работают на строительстве федеральной дороги Чита - Хабаровск.
Сравнительно свежей новинкой и одним из лидеров продаж компании является грузовик Volvo FМ12 (Регион), специально разработанный для региональных перевозок.
Данная машина является комплексным транспортным решением. Компания VOLVO через собственную лизинговую компанию предлагает финансирование данной машины на следующих условиях (причем без залога). Первоначальный взнос - 14 800 евро, включая НДС. Ежемесячный платеж составляет всего 2 000 евро, включая НДС и страховые полисы ОСАГО и КАСКО. Срок лизинга 42 месяца. Общая же цена FM12 4X2 составляет 74 000 евро. 1 год бесплатного сервисного обслуживания (в течение первого года эксплуатации за работу сервисной станции (п. Угловое - Владивосток) и расходные материалы платить не нужно). Гарантия на данный автомобиль составляет 300 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации - что раньше наступит.
VOLVO единственная фирма, которая производит как строительную технику, так и тяжелые автомобили: фронтальные погрузчики, гусеничные и колесные экскаваторы, бэкхоуллоудеры, грейдеры, сочлененные самосвалы. Это позволяет унифицировать запасные части и расходные материалы практически для всего парка строительной техники VOLVO. К примеру, один фильтр, одно масло подходит и к самосвалу, и к экскаватору. У механиков снимается сразу множество проблем.
Многие компании, имеющие в своем парке российские, американские и японские грузовые машины, в итоге сделали свой выбор в пользу VOLVO. После анализа использования различных марок, аналитики предприятий пришли к выводу, что VOLVO является наиболее экономически выгодной маркой. Проще говоря, она позволяет больше заработать на вложенный рубль.
У грузовика FM12 (Регион), других грузовиков и самосвалов компании расход топлива в основном порядка 30-33 литров на 100 километров. Только это позволяет экономить средства, сравнимые со стоимостью самой машины. Специалисты подсчитали, что экономия после 4-х лет эксплуатации VOLVO в сравнении, к примеру, с "МАЗом" или "КамАЗом" составит примерно 65 тысяч евро.
Адрес ЗАО "Вольво Восток": г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 18, офис 202. тел.: (4212) 30-60-05, (4212) 32-81-40 (факс), сот. 8 914 548 6079.
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