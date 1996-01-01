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C "Амуртуристом" - в любой конец света

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Амуртурист" - самая крупная туристическая организация Амурской области и ее областного центра - города Благовещенска. На рынке туруслуг Приамурья - уже 40 (!) лет, годовой оборот - свыше 50 млн рублей. Фирма "Амуртурист" берет свое начало 29 января 1965 года - именно тогда организовался Амурский областной совет по туризму и экскурсиям.

Фирма "Амуртурист" имеет свой туристический комплекс "Дружба", в состав которого входят гостиница высшего разряда на 200 мест, "3-звездочный" отель с номерами повышенной комфортности, ресторан русской и китайской кухни. В здании туркомплекса созданы все условия для отдыха туристов.

В "Амуртуристе" предоставят международную факсимильную и спутниковую связь. В составе фирмы - собственная автобаза. По путевкам фирмы "Амуртурист" можно отдохнуть практически в любой точке земного шара: Москва, Санкт-Петербург, Черное море, Байкал, Дальний Восток, Анталия и Кипр, Греция и Италия, Франция и Испания, Германия и Португалия, Таиланд, Бали, Малайзия, Япония, Северная Корея - все доступно!

Фирма "Амуртурист" более 15 лет назад первой в СССР открыла приграничный туризм в загадочный Китай, и теперь по линии безвизового туризма многие жители России имеют возможность отдохнуть на золотых пляжах Желтого и Южно-Китайского морей (Далянь, Циндао, Бедайхэ, остров Санья), ознакомиться с историей этой страны (Пекин, Харбин). "Амуртурист" предлагает поправить свое здоровье в лучших здравницах России и за рубежом, а лечебно-оздоровительные туры в Китай, такие, как санаторий Удалянчи, международный оздоровительный центр в Даляне, пользуются особенной популярностью. Ежедневно фирма отправляет туристов в соседний с Благовещенском город Китая - Хэйхэ.

Фирма "Амуртурист" имеет большой опыт по приему иностранных туристов из Китая, Японии и других стран. Они знакомятся со столицей, крупнейшими городами и регионами нашей страны.

Для гостей Благовещенска и Амурской области фирмой "Амуртурист" разработаны специальные познавательные и экологические туры по Амурской области, любые виды охоты по неизведанным местам - огромный потенциал!

Туристы могут посетить всемирно известные Хинганский заповедник и Муравьевский парк, где увидят озеро цветущих лотосов, даурских и японских журавлей.

ЗАО (фирма) "Амуртурист". 675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Кузнечная, 1, тел./факс (8-4162)-53-00-35, 52-31-22, e-mail: amurtur@amur.ru, tour@amur.ru, сайт в Интернете: www.amurturist.ru.

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