"Дальневосточный Феникс" открывает землякам мир

Фирма "Феникс" появилась на приамурской земле в декабре 1990 года. Если быть точнее - туристическое бюро "Дальневосточный Феникс". Создатели компании не случайно выбрали символом своего дела возрождающуюся и пепла птицу, ведь им, как и многим соотечественникам, выпала непростая доля искать себя и переустраивать жизнь на рубеже 90-х годов прошлого века.

Несколько работников последнего Благовещенского горкома комсомола решили создать свое дело. Туристический бизнес выбрали не случайно - все участники предприятия имели опыт сопровождения групп бюро молодежного туризма "Спутник" и создания хозрасчетных центров при городском комитете молодежной организации. Потому и решили Светлана и Александр КИВАЛ, Сергей РЫБАЧЕК и Андрей КАРТЕШКИН остановиться на туризме. Другим бесспорным аргументом в пользу этого бизнеса стало соседство со страной, которая начала приоткрывать плотный занавес, существовавший несколько десятилетий, - Китаем.

- У нас в Благовещенске самый удобный по всей России выход на Китай: пересек за полчаса Амур, и ты уже за границей, - рассказывает генеральный директор туристического бюро "Дальневосточный Феникс" Светлана Кивал. - Поэтому основной приоритет - работать в первую очередь с ближайшим зарубежным партнером - возник как бы сам собой.

Интерес жителей двух берегов одной реки был живым и активным, его подогревала возможность привезти домой обновки. "Дальневосточный Феникс" одним из первых предложил однодневные маршруты в Хэйхэ, ставшие популярными едва ли не по всей стране.

Компания была в числе первых, кто открыл чартерные рейсы, разработал десятки маршрутов как на отправку, так и на прием зарубежных туристов.

На первых порах помогали молодость, энтузиазм и, конечно, желание заработать... А науку управления в туризме осваивали на ходу. Учебники периода социализма оказались бесполезными. Учились сами, учили персонал и подрастающих детей, которые теперь тоже в бизнесе. У них за плечами современная вузовская подготовка с основами маркетинга, теорией продаж и несколькими языками.

Свое пятнадцатилетие "Дальневосточный Феникс" встречает именно в таком качестве. Турбюро является членом Российской ассоциации туристических агентств, одним из лидеров дальневосточного туристического рынка по Юго-Восточной Азии. Маршруты по Китаю и Таиланду, разработанные специалистами "Феникса", пользуются спросом не только у амурчан, но и у жителей Сибири, Дальнего Востока и других регионов России. Связь с ними помогают поддерживать около 70 компаний-партнеров. Они работают в Якутске, Нерюнгри, Алдане и Мирном (Республика Саха (Якутия)), в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Чите, Иркутске, Новосибирске... И этот список ежегодно пополняется.

Сейчас в туристическом бюро "Дальневосточный Феникс" работает около сорока человек. Компания имеет филиалы в Хабаровске и Якутске, представительство в Алдане. Сегодня турбюро предлагает множество экскурсионных и оздоровительных маршрутов, туров с отдыхом на море. Большинство из них - традиционные и хорошо отработанные: в Харбин, Пекин, Удалянчи, Бэйдайхэ, Далянь, Циндао в Китае, а также в королевство Таиланд. Здесь компания работает как туроператор, оказывая услуги не только туристам напрямую, но и другим туристическим компаниям. Они доверяют более опытному "собрату" своих клиентов, зная надежность и безупречную репутацию "Дальневосточного Феникса".

Есть в "портфеле" компании и более экзотические туры - в Сямэнь, Санья. Можно благодаря турбюро побывать во Вьетнаме, Камбодже, Сингапуре, да и в любой другой стране мира, с которой у России есть дипломатические отношения. Взыскательному туристу здесь "выстроят" маршрут с учетом его пристрастий и пожеланий: хочешь лежать на пляже - пожалуйста, желаешь отдыхать активно, с дайвингом, серфингом и прочими изысками - тоже нет проблем. И Юго-Восточная Азия - не предел, вместе с "Дальневосточным Фениксом", уже с помощью московских партнеров турбюро, амурчане открыли для себя достопримечательности других континентов.

Не менее важное направление деятельности "Дальневосточного Феникса" - организация въездного туризма. Правда, оно вызывает у Светланы Викторовны некоторую тревогу:

- В последнее время наблюдается тенденция снижения числа посещений с китайской стороны. Наших туристов выезжает в КНР все больше и больше, причем мы прилагаем к этому немало усилий и даем рекламу. И партнеров своих со всей страны туда везем, чтобы показать маршрут, но, к сожалению, с китайской стороны особой заинтересованности не видим. Собственно, это подтверждают и цифры: в 2004 году через Благовещенск выехало в Китай около 115 тысяч российских туристов, а к нам приехало чуть более 70 тысяч человек. Прогнозы на текущий год кардинально не отличаются.

Хотя, и это в компании понимают, не всегда на дальневосточной земле иностранцам могут предложить высококлассный отдых, требует развития инфраструктура туристического бизнеса. Решать эти проблемы туркомпании области пытаются и каждая в отдельности, приобретая комфортабельный транспорт, обустраивая собственные гостиницы, разрабатывая новые маршруты и сообща выстраивая политику развития отрасли. Свой вклад в общее дело вносит и "Дальневосточный Феникс". Во всяком случае, здесь хранится немало благодарственных писем, которые получены от заречных гостей после путешествий по России и Приамурью, организованных "Дальневосточным Фениксом".

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