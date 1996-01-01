"Звездные врата" Суйфэньхэ

30 июня 2006 года маленький (по китайским меркам) приграничный городок Суйфэньхэ готовится встретить самое главное, быть может, событие в своей истории, а заодно и в истории российско-китайских экономических отношений.

На этот день с китайской стороны границы планируется открытие торгово-выставочного центра общей площадью более 80 тыс. кв. м и многоэтажного 5-звездного отеля. А с российской - Центра деловых коммуникаций. Это будут первые объекты "Приграничного торгово-экономического комплекса "Суйфэньхэ - Пограничный". Сокращенно - ПТЭК. Своего рода "звездные врата" в будущее двух великих держав.

Главные именинники - правительство Суйфэньхэ и одна из крупнейших в Китае строительных корпораций "Шимао Групп". Сегодня она является главным инвестором и подрядчиком проекта "Суйфэньхэ - Пограничный", общий объем инвестиций в который до 2015 г. должен составить с обеих сторон $1 250 млн.

В России Суйфэньхэ известен пока только как столица российско-китайского челночного бизнеса. Ежедневно городок принимает примерно тысячу туристов, большинство из которых через 2-3 дня возвращаются домой в окружении многочисленных баулов и коробок. Только туристические компании Суйфэньхэ зарабатывают на этом потоке более $5 млн в год.

Между тем в самом Китае у Суйфэньхэ складывается постепенно совсем иной имидж. Все чаще его называют "северным Шэньчжэнем", сравнивая с таким же провинциальным китайским городком, который, получив статус свободной экономической зоны 25 лет назад, теперь вышел в лидеры китайской экономики. Суйфэньхэ сегодня по многим показателям прочно удерживает первые места среди уездных китайских городов. Ну а по объему торговли с "северным соседом" ему и вовсе нет равных. На городок со 100-тысячным населением, 40% которого составляют приезжие, в прошлом году пришлось $2,5 млрд, или около 12% от суммарного товарооборота России и Китая.

С 16-го этажа гостиницы "Сюй Шэн" рядом с пагодой буддистского монастыря и красными черепичными крышами старого одноэтажного города хорошо видны и громадный подвесной мост, похожий на парусник, и серебряный купол нового многофункционального культурно-спортивного комплекса, и целые микрорайоны современных многоэтажек... К слову, купить в них квартиру может, в буквальном смысле, любой желающий. Ведь стоимость 1 кв. м в них составляет от $150 до 250.

Строится и перестраивается Суйфэньхэ в удивительном темпе. За год на месте одних многоэтажных офисов и универмагов вырастают новые... Мостятся брусчаткой улицы и площади, меняются уличные фонари. Чувствуется, что городку уже тесно в его природных, стиснутых сопками границах. Выход для этой энергии китайское руководство видит только в одном направлении - российском. Точнее, в совместном с Россией приграничном торгово-экономическом комплексе.

В длинной и узкой ложбине, ведущей от погранперехода к городской окраине, примерно в 100-150 метрах от границы уже возвышаются два гигантских здания. Одно из них - торгово-выставочный комплекс, другое - многоэтажная гостиница топ-уровня. Все остальное пространство китайского участка ПТЭК площадью более 150 га тоже представляет собой одну большую стройку - тянется к городу бетонное шоссе, закладываются фундаменты новых зданий. Одновременно здесь по 12 часов в сутки с 2-мя выходными в месяц работают от 1 до 2 тыс. рабочих.

Проект ПТЭК "Суйфэньхэ-Пограничный" реализуется в рамках международного соглашения (Постановление Правительства РФ №195 от 15.02.1998 г.) и "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР" от 16.07.2001 г. Весной 2002 г. Приморье и Хэйлунцзян подписали соглашение, в котором строительство ПТЭКа было названо в числе приоритетных направлений сотрудничества. На первом этапе строительства в качестве генерального инвестора с российской стороны выступило ЗАО "Информационно-аналитическое агентство "Приморье", с китайской - компания "Чжи Чен". Но по-настоящему стройка началась после того, как в марте прошлого года "Чжи Чен" сменила частная корпорация "Шимао Групп" - одна из крупнейших строительных компаний Китая.

Штаб квартира "Шимао" находится в Шанхае. Корпорация одновременно строит объекты различного назначения в десятках городов Юго-Восточной Азии, в том числе небоскребы в Пекине, Шанхае, Гонконге и других. Общая площадь возводимых корпорацией по всему Китаю торговых центров, примерно таких, как в Суйфэньхэ, - более 3 млн кв. м. А таких, как в Суйфэньхэ, пятизвездных гостиниц "Шимао" строит сейчас по всему Китаю аж 5 штук.

Приняв решение об участии в строительстве ПТЭК и заручившись поддержкой руководства КНР, президент и владелец корпорации Сюи ЖУНМАО не стал дожидаться, пока два правительства утрясут все необходимые для совместного строительства детали. Только за первый год своего участия "Шимао" инвестировала в строительства китайского участка ПТЭК около 400 млн юаней ($50 млн) и запланировала на 2005 г. освоить еще $1 млрд. В качестве подрядчика она готова работать и на российской стороне, но только тогда, когда на правительственном уровне будет принято решение о беспошлинном ввозе на российский участок китайских строительных материалов и дано разрешение на ввод необходимого числа китайских рабочих. Его ожидали этим летом, после встречи во Владивостоке министров иностранных дел, но...

- Любой крупный инвестиционный проект всегда риск, - говорит г-н Сюи Жунмао. - Но в случае с "Суйфэньхэ - Пограничный" мы считаем его совершенно оправданным. Наши гарантии - это стратегические интересы России и Китая, приграничные отношения которых давно переросли рамки челночной торговли. Торговый центр, гостиница - это только начало. Второй этап - это возведение объектов на российской территории. Он завершится тем, что в зону придет не только крупный торговый бизнес, но и крупные производители товаров. А за ними - высокие технологии - один из самых многообещающих направлений развития зоны ПТЭК. Кроме того, по согласованию с ООН мы хотели бы видеть наш комплекс в качестве одной из площадок для проведения крупных международных мероприятий.

Но главная изюминка проекта ПТЭК все-таки заключается в другом: в первую очередь это будет громадный интернациональный туристический комплекс, имеющий все условия для полноценного отдыха граждан обеих стран.

- Мы хотим, - рассказывает г-н Сюи Жунмао, - чтобы любая российская или китайская семья могла без проблем, без визы войти или въехать на территорию комплекса и с удовольствием, с комфортом провести в нем несколько дней. За это время они должны иметь возможность купить высококачественные товары, познакомиться с культурой соседней страны, ее кухней и историей, сходить в театр и съехать с горы на лыжах, посидеть в сауне или русской бане. Я, например, после поездки в Санкт-Петербург просто влюбился в вашу страну.

По плану в ближайшие несколько лет на территории ПТЭК, общая площадь которого составляет более 450 га, кроме строений коммерческой инфраструктуры должны появиться несколько "разнозвездных" гостиниц, искусственное озеро, экзотические восточная и русская улицы, театр, дом отдыха, горнолыжная трасса, другие туристические, развлекательные сооружения и прочее, и прочее. Причем большинство зданий будет исполнено в национальных традициях двух стран.

Проектирование объектов комплекса занимаются ведущие мировые проектные компании. Например, проект первой из гостиниц - "пятизвездочной", был подготовлен известной американской компанией SRSS, а проект универсального комплекса на российской стороне американским институтом MG2.

- Для работы в ПТЭКе, - говорит руководитель отдела аренды и продажи площадей "Шимао" г-н ЛИНЬ, - мы намерены привлечь самых лучших производителей товаров Европы, Америки, Австралии. Пусть приезжают, открывают представительства, магазины, рестораны. Прямо с будущего года, когда откроются первая гостиница и торговый комплекс. Мы будем рады, если интерес к ним проявят и российские предприниматели. Обещаем, что цены за аренду будут весьма умеренными. По приглашению "Шимао" собираются переехать на территорию ПТЭК и некоторые известные русским туристам заведения Суйфэньхэ. Например, ночной клуб "Ваньда", известный как "Ванда". Или ресторан "Французская булочка", в котором, по словам его владельца, г-на Вана, за десять лет отобедало столько русских туристов, сколько людей живет во Владивостоке и Хабаровске вместе взятых. Критериев отбора два: высокое качество услуг и знание русской специфики.

- Конечно, нам жаль расставаться со своими лучшими заведениями, - говорит мэр Суйфэньхэ г-н Сюй ГУАНГУО, - но, с другой стороны, мы рассматриваем ПТЭК в качестве нового района нашего города. И чем активнее он будет развиваться, чем больше привлечет инвестиций, тем активнее будут развиваться и другие его районы. Вообще, тому, как строят свои отношения город и крупная корпорация, следует поучиться многим российским регионам. Хотя, безусловно, в этой стройности отношений чувствуется крепкая рука Пекина. Администрация Суйфэньхэ, например, взяла на себя обязательство снабжать ПТЭК (или, по крайней мере, его китайскую часть) теплом, электричеством, водой, коммунальными услугами. "Шимао" в свою очередь принял на себя заботу о городском водохранилище. Ну а что же произойдет, если на правительственном уровне затянется решение вопроса об объединении российского и китайского секторов ПТЭК? Тогда "Шимао" все равно будет продолжать строительство на своей территории. Администрация Суйфэньхэ, чтобы поддержать партнера, согласна даже изменить схему движения транспорта в районе погранперехода и направить все автобусы, пребывающие из России в город, через территорию китайского сектора ПТЭК.

Впрочем, в корпорации уверены, что рано или поздно "звездные врата" в Россию и обратно все равно откроются. И объединенный китайско-русский городок уже следующим летом примет первых туристов.