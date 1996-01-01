Обречены идти в АТР

Четыре года назад, когда "ДК" впервые провел анализ внешнеэкономических связей территорий Дальневосточного региона, перед "воротами России на Тихом океане", как часто называют Дальний Восток, жестко стоял вопрос: на кого ориентироваться - на большую и такую далекую, в смысле расстояния до центра, Россию или на интеграцию в динамично развивающийся азиатско-тихоокеанский рынок. Сегодня можно сказать: выбор сделан.

Правда, заметим, что не столько мы выбрали интеграцию, сколько она нас. Мы географически тяготеем к азиатско-тихоокеанскому центру мировой экономики, которой мы интересны своим сырьевым потенциалом. А потом уже и законодатели, и правительственные круги, и сам Президент РФ согласились: теперь Дальнему Востоку официально предписано интегрировать экономику России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Какое место нам там уготовано? Насколько сегодня мы интегрированы в межрегиональную экономику?

Практически у каждой территории Дальневосточного экономического региона положительное сальдо внешней торговли - значит, экономика остается экспортоориентированной. А вот иностранные инвестиции распределяются по региону в соответствии с их потенциалом по природным ресурсам.

Даешь сырье!

Ни для кого не является секретом, что Дальний Восток, как это ни прискорбно, был и остается поставщиком сырьевых ресурсов для внешнего рынка, и это повторено многократно на разных уровнях. Все биоресурсы, ресурсы, что произрастают или находятся в недрах, являются основным источником экспорта и пополнения федерального и региональных бюджетов.

Хабаровский край - одна из немногих территорий Дальнего Востока, где занимались и занимаются экспортом высокотехнологичной продукции. Основными партнерами края по ВЭД являются КНР, Япония, Швейцария, Республика Корея, КНДР, США, Кипр, Австрия, Вьетнам. Структура экспорта здесь на 52,5% состоит из экспорта нефтепродуктов и на 25,5% из необработанного леса. За последний год экспорт необработанных лесоматериалов даже вырос - на 4,3% (7,3 млн куб. м). Впрочем, вырос и экспорт пиломатериалов - на 49% по сравнению с 2003 годом (217 тыс. куб. м).

Выросли физические объемы экспорта черных металлов (основной экспортер - ОАО "Амурметалл" (более 99%)) на 5,3%. Значительно расширилась география их поставок: кроме традиционных Швейцарии и Австрии, это были Япония, КНР, Республика Корея, КНДР, Таиланд, Индонезия, Филиппины и в др. Экспорт услуг увеличился на 17,7% (до $65,2 млн). В их стоимостной структуре более 93% выручки дали транспортные услуги.

В то же время сократился экспорт рыбы и морепродуктов (на 18,7%), цветных металлов, продукции машиностроения, в основном из-за уменьшения объемов экспортного заказа в ОАО "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственно объединение" (КнААПО), которое вошло в холдинг "Сухой" и после окончания контракта с КНР лишилось прямых экспортных сделок.

В 2004 г. внешнеторговый оборот Хабаровского края вырос на 14,3%.

В I полугодии 2005 г. во внешнеторговом балансе сохранилось положительное сальдо: экспорт составил $1324,4 млн (+31,1%), импорт - $250,6 млн (+77,6%). В стоимостной структуре экспорта продукции машиностроения 27,8% составляло механическое оборудование (рост в 2,5 раза); 36,7% - электрическое оборудование, в том числе электродвигатели, электрогенераторы, телевизоры (рост в 10,4 раза); 13,3% - комплектующие к авиационной технике (снижение в 25,4 раза); 15,6% - продукция судостроения (рост в 9,1 раза); 6,6% - прочие товары (рост в 3,3 раза).

Не произошло серьезных изменений в структуре экспорта услуг: 82% составляли транспортные услуги, 11% - услуги по бункеровке топливом, 7% - прочие.

Край торговый

Приморье остается самым активным регионом на Дальнем Востоке по части внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Здесь зафиксировано более 6800 его участников - почти 70% от общего их числа по ДВФО. География внешней торговли края характеризуется, с одной стороны, большим и стабильным числом партнеров - около 80 стран, с другой - преимущественной направленностью на четыре страны АТР: КНР, Японию, Республику Корея и США. На них приходится выше 80% внешнеторговых операций края.

Внешняя торговля и в частности экспорт, по оценке департамента экономики администрации Приморского края, является наиболее динамичной сферой. И именно во многом благодаря внешней торговле краю удается сохранить жизнедеятельность основных отраслей промышленности. Однако начиная с 2003 года при общем росте объемов внешнеторгового оборота края наблюдается изменение структуры внешней торговли в сторону импорта.

Эта тенденция продолжает увеличиваться, несмотря на то что в крае разработаны мероприятия по преодолению импортной зависимости, идет развитие импортозамещающих производств. В прошлом году рост импорта составил 75,5%. Увеличение импорта в Приморском крае идет за счет средств наземного транспорта (в 4 раза), обуви (в 3,2 раза).

В экспорте края преобладают сырьевые товары: рыба и морепродукты, лесоматериалы (преимущественно необработанные), черные и цветные металлы, их отходы и лом. В 2004 г. он рос в основном за счет древесины (42%), черных металлов (62%), руды и концентрата (в 2 раз), и совсем незначительно рост экспорт рыбы (5%).

В первом полугодии 2005 г. продолжилось увеличение внешнеторгового оборота: экспорт вырос на 30% (до $657,5 млн), импорт - на 39% (до $991,3 млн) к первому полугодию 2004 г.

Бриллианты и уголь

Активизировала внешнеэкономические связи и Республика Саха (Якутия). В 2004 г. ее внешнеторговый оборот вырос на 31,7%. Существенная доля поставок экспортной продукции приходится на Великобританию (38,9%), Бельгию (23,3%), Израиль (11,8%), Японию (9,7%), США (5,1%), КНР. Наибольшие объемы импорта - на США (22,6%), Японию (18,6%) и Финляндию (11%). Структура экспорта и импорта, пожалуй, наиболее наглядна для всего нашего региона: вывозится сырье, ввозится оборудование для его добычи.

Досье Структура экспорта Республики Саха (Якутия) за последние четыре года существенных изменений не претерпела: алмазы (67%), бриллианты (17,3%) и каменный уголь (15,3%). В товарной структуре импорта преобладают оборудование и механические устройства (41,4%), резина и изделия из нее (23,2%).

Примерно такая картина по структуре экспорта республики наблюдалась и в I полугодии 2005 г., правда, объемы его увеличились на 51,2% и составили $1145,7 млн. Увеличился и импорт оборудования из Германии, США, Австралии и Японии.

Нефть и рыба

Структура экспорта Сахалина отражает конъюнктуру мирового рынка и нишу, которую соседи по АТР готовы предоставить Дальнему Востоку в своем экономическом регионе. Основной экспортный товар - топливно-энергетические ресурсы, рыба и морепродукты, лесоматериалы.

В 2004 г. участниками ВЭД в Сахалинской области являлись 2055 предприятий. Внешнеторговый оборот Сахалина увеличился в 1,5 раза ($1,78 млрд), причем за счет роста импорта в 1,9 раза - идет освоение Сахалинского шельфа, ввозится оборудование. Экспорт вырос всего на 17,3% ($904,7 млн).

Основной пик экспортных поставок у Сахалинской области еще впереди, с началом полноценной эксплуатации месторождений, разрабатываемых по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2", что коренным образом изменит расклад внешнеторгового оборота субъектов ДВФО. Сегодня же область занимает четвертое место в округе по экспортным поставкам и второе - по импортным поступлениям.

Если говорить о второй по значимости базовой отрасли - рыбной промышленности, то статистика констатирует, что почти вся ее продукция поставляется за рубеж в виде сырья, что, естественно, снижает ее стоимость. Более 80% экспортных объемов рыбы формируется за пределами таможенной границы России. Основные покупатели - Япония, США, Республика Корея, Китай, Сянган (Гонконг).

Структура импорта, с одной стороны, компенсирует недостатки в развитии сельского хозяйства - продукты питания, с другой обеспечивает освоение нефтегазовых месторождений - машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них. В 2004 г. их удельный вес составил 78,7% (в 2003 г. - 68,4%).

Ожидается, что и в ближайшей перспективе внешнеторговый оборот Сахалина на 80% будет формироваться за счет экспорта энергоресурсов и рыбной отрасли. По прогнозам, в 2008 г. он составит $6,69 млрд.

Рыбная область

В зоне ответственности Камчатской области внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) в 2004 г. осуществляли 442 предприятия и организации. Полуостров торговал с 40 странами.

В 2004 г. внешнеторговый оборот Камчатки составил $451,5 млн, в I полугодии 2005 г. - $265 млн (+9% к I полугодию 2004 г.). Объем экспорта составил $370,7 млн, а в пером полугодии 2005 г. - $200 млн (+10,4%).

Досье В целом товарная структура экспорта мало изменяется: лидируют краб, минтай, сельдь, лосось, палтус и моллюски. За 6 месяцев 2005 г. рыбы направлено за рубеж 114,8 тыс. тонн (на $197,6 млн). Экспорт товарной позиции "машины, оборудование и транспортные средства" формируется за счет направляемых на лом старых рыболовных судов. В структуре импорта преобладают машины, оборудование и транспортные средства, бункерное топливо и международные услуги. Увеличивается импорт машин, оборудования и транспортных средств, продукции химической промышленности, текстиля, импортируются продукты питания.

Камчатская рыба идет в Республику Корея, Японию, Китай и США, а из-за океана - мясо и пищевые мясные субпродукты, международные и транспортные услуги и др. Примерно такая же структура у экспортных поставок в Японию и Китай и импорта оттуда - потребительские товары. Из стран СНГ камчадалы торговали с Украиной, Казахстаном и Молдовой, но товарооборот с ними занимает 0,3% от объема внешней торговли - далеко. И в этом Камчатка - образцовый пример неизбежности интеграции дальневосточных территорий в экономику АТР.

Дружба с Китаем усугубляется

Китай присутствует в торговом обороте почти каждого субъекта ДВ округа и явно выделяется как ведущий партнер. В ВЭД Амурской области он и вовсе основной игрок. Для нее Китай - главный из 30-ти внешнеэкономических партнеров, на долю которого приходится около 70% всего внешнеторгового оборота. Однако Амурская область еще слабо втянута в международную торговлю - ее доля в ДВ округе лишь 1,8%.

Основными статьями экспорта являются древесина (преобладают лесоматериалы необработанные) и изделия из нее, черные металлы и изделия из них. Их покупают также Япония, Республика Корея, КНДР и др. Основные партнеры по импорту - Китай, Япония, Швеция, Германия, Финляндия, Филиппины. Из КНР ввозятся овощи и фрукты (хотя Амурская область считается житницей Дальнего Востока), текстильные изделия, машины, оборудование, игрушки. Из Японии и Швеции - машины и аппаратура, оборудование для сельского хозяйства, автомобили, из Германии - станки и машины, в том числе сельскохозяйственные, из Финляндии - нефть и нефтепродукты, с Филиппин - фрукты.

Стоит отметить, что растет импорт оборудования. В остальном - обычный приграничный экспорт-импорт. Но именно Амурская область может стать полноценным партнером Китая, имея перспективнейшую статью экспорта - возобновляемые энергоисточники. По словам директора ЗАО "Интер РАО ЕЭС" "Востокэнерго" Виктора МИНАКОВА, "экспорт электроэнергии в Китай осуществляется давно, и в 2004 г. было продано 400 млн кВт/ч, но рост объемов приграничных перетоков сдерживается неготовностью китайского энергохозяйства на границе". При этом ставка китайского правительства на промышленное развитие северо-востока страны с привлечением капитала и менеджеров Гонконга делает продукцию ГЭС российского Приамурья товаром номер один.

Торговля с соседом

Генеральным партнером Еврейской автономной области (ЕАО) также является Китай - более 83% внешнеторгового оборота, хотя область торгует с 20 странами. Среди них значительны доли Южной Кореи, Японии, Казахстана, Украины. С остальными осуществляются разовые сделки, и здесь география - от Северо-Восточной Азии до Европейского Союза, Северной и Южной Америк.

Основными статьями экспорта ЕАО являются древесина (около 50% всего объема), продовольствие и сельхозпродукты (соя), рыба, металлы, машины и транспортные средства. В отличие от других территорий, объемы внешней торговли ЕАО начиная с 2002 г. сокращаются. Поскольку они были невелики, то прекращение сотрудничества с конца 2003 г. ОАО "Элегант" и южнокорейской компании "Миджин" по изготовлению одежды сразу вывело из оборота $7 млн. Снижается и экспорт древесины, составляющей основную номенклатуру экспорта области. Но местные власти видят в этом положительный момент: усилен контроль за лесосечным фондом.

Отмечена активность отдельных предприятий по поставкам собственной продукции. Например, в 2004 г. ОАО "БирЗСТ" отправило на экспорт 73 трансформатора. ОАО "Кульдурский бруситовый рудник" увеличило более чем в 2 раза экспорт продукции в Японию. Вырос экспорт металлических полуфабрикатов и изделий из черных металлов. Тем не менее доля экспорта продуктов глубокой переработки сырья не превышает 30% (в стоимостном выражении).

Почти половину импорта заняли транспортные средства, машины и технологическое оборудование для организации новых производств и технического перевооружения (в том числе для производства продовольственных товаров, переработки металлолома) металлорежущие станки, техника для производства геологических работ, лесозаготовок и лесопереработки, строительства и производства стройматериалов.

Самый крупный экспортер области - ООО "Сэньхэ-Лесопромышленность" (со 100%-ным китайским капиталом, заготовка и переработка древесины). Среди импортеров - около 100 участников внешнеэкономической деятельности, основная часть которых осуществляет разовые сделки на незначительные суммы.

Только рыба

Единственной статьей экспорта Корякского автономного округа (КАО) являются рыба и морепродукты.

Досье В 2004 г. экспорт рыбы и морепродуктов составил $42,3 млн (почти наполовину сократился экспорт крабов). За 6 месяцев 2005 г. предприятиями КАО экспортировано 9,0 тыс. т рыбопродукции - на $18,4 млн (-19%). Основные покупатели - Южная Корея (около 62%), Китай, Япония, Кипр, Сейшельские острова и США.

В 2004 г. на внешний рынок работали десять предприятий. Самые крупные экспортеры - ООО "Поллукс" и рыбная артель "Колхоз им. Бекерева": на их долю пришлось 58% рыбного экспорта. В I полугодии 2005 г. экспорт в Республику Корея увеличился, в Японию - сократился на 36%.

Что касается импорта, Корякский автономный округ импортирует только бункерное топливо. Поставщики - компании Кипра, Японии и Республики Корея. За I полугодие 2005 г. импортировано бункерного топлива на $1,2 млн (+34,7% в стоимостном выражении), в том числе 2408,5 т жидкого топлива и 747 т газойля.

Чукотка импортирующая

Баланс внешней торговли Чукотского автономного округа отрицательный - импорт доходит до 99,7%. Структура его - продовольствие; продукция нефтехимического и топливно-энергетического комплексов; промышленное оборудование и машиностроительная продукция; транспортные средства; вычислительная техника; стройматериалы. Основные партнеры - США, Канада, Япония, Республика Корея, Турция.

В 2004 г. внешнеторговый оборот ЧАО уменьшился почти на 24% и составил $27,2 млн из-за снижения поставок стройматериалов и производственного оборудования из Турции, США и Канады. Внешнеэкономической деятельностью занимались 14 организаций и предприятий разных форм собственности.

Экспорт в 2002-2005 гг. обеспечен разовыми поставками незначительного объема. Предмет экспорта - продукция северного оленеводства (рога, панты), которая интересует Китай, Тайвань и Японию, а также рыбопродукция. Считается, что доля экспорта в ближайшее время возрастет несущественно, так как развитие экономики ориентировано в первую очередь на обеспечение внутренних потребностей региона.

Чем богата Колыма

Внешнеторговый оборот Магаданской области вырос в 2004 г. на 58,7% и составил $161,4 млн. Прирост дали и экспорт, и импорт.

Досье На долю экспорта Колымы пришлось 44,7% внешнеторгового оборота, на долю импорта - 55,3%. Сохраняется сырьевая направленность экспорта: рыба и морепродукты - 70,2%, металлы и изделия из них - 16,6%, машины, оборудование и транспортные средства - 12,8%.

Основные партнеры Магаданской области - США (32-42% товарооборота), Япония (20-22%), Республика Корея (12-16%) и Канада (5-6,5%). Среди других - Кипр, Китай, Италия, Германия и Сингапур.

Можно отметить, что доля экспорта в общем объеме улова рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за год увеличилась с 39% до 49%. За границу "уплывают" рыба мороженая, крабовая продукция, моллюски, креветки мороженые, икра мороженая, а доля переработанных продуктов (консервов из крабов, муки рыбной) - менее 1%. И практически около 90% продаж происходит за пределами таможенной границы. Основные покупатели - Япония, Республика Корея, США, Великобритания, Китай.

В структуре импорта преобладали машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, топливо, продовольствие, металлы и изделия из них. Удельный вес товарной группы "машины, оборудование и транспортные средства" увеличивается с 2002 г., и в 2004 г. их доля в общем объеме импорта составила 56,5%.

А вот статья "услуги" в ВЭД сокращается: в 2004 г. экспорт снизился на 6% ($2240,1 тыс.), импорт - на 20% ($9572,3 тыс.). Однако область считает перспективным въездной туризм. За последние три года доходы от него увеличились более чем в 3 раза. В 6,5 раза возросло количество иностранных туристов. Иностранцев привлекают охотничьи туры, водный туризм по горным рекам, катание на горных лыжах, альпинизм и "золотые" туры.

Задачки на завтра

Внешнеэкономический оборот Дальнего Востока сохраняет положительное сальдо, и экспортная направленность экономики региона налицо. Однако экспорт базируется на сырье, а примеры присутствия высокотехнологичной продукции, если и имеют место, из-за небольших объемов (менее 1% экспорта) в таможенной статистике попадают в безликое "разное".

Почти нигде для увеличения доходов в сфере услуг не использован в полной мере потенциал международного туризма, хотя над этим задумались практически все дальневосточники. Возможен также экспорт не только услуг транспорта и связи, но и образовательных услуг.

Пора наводить порядок в статистике, в том числе и таможенной. Пока товар из одного региона экспортируется через другой и отражается в его отчетности, искажая общую картину. Так, например, происходит с бриллиантами, которые начали производить в Приморье. На экспорт они идут через Москву, минуя таможенную статистику Приморья. А ведь речь идет об экспорте продукции с высокой добавочной стоимостью и на многие миллионы. Но это уже - прерогатива государства.

По-прежнему неизвестно, на сколько миллионов долларов (а скорее, миллиардов) увеличивает объем импорта челночный бизнес с народившейся инфраструктурой "помогаек". Нет и такой статьи экспорта, как "интеллектуальный продукт", а в Приморье (и не только!) есть компании, которые занимаются разработкой программных продуктов для зарубежных заказчиков, вплоть до Силиконовой долины. И тут речь идет не о тысячах долларов.

Есть проблемы у наших экспортеров с доступом на рынки некоторых стран, но возможно жить им станет легче, когда Россия вступит в ВТО. Это, по мнению многих экспертов, может случиться уже в декабре 2005 г.

В ожидании инвесторов

Внешняя торговля и инвестиции - вещи взаимосвязанные. Рост той или иной позиции экспорта и импорта ведет к размещению производства по глубокой переработке сырья или к приближению производства к потребителю. Администрации многих регионов Дальнего Востока России отметили в 2004 г. увеличение импорта оборудования, а это - прямое свидетельство инвестиций в основной капитал как за счет собственных средств предприятий, так и за счет кредитов и иностранных инвестиций - прямых, портфельных и прочих. А теперь подробности.

Досье Накопленный иностранный капитал в экономике России на конец 2004 г., по данным госстатистики, составил $82 млрд (+43,8% к 2003 г.), причем доля прочих инвестиций, осуществляемых на возвратной основе, увеличилась до 54%, прямых - сократилась до 44,1%, а портфельных - до 1,9%. 80,7% накопленных иностранных инвестиций приходится на группу основных инвесторов - Кипр, Нидерланды, Люксембург, Германию, Великобританию, США и Францию. Набор стран с развитыми оффшорными зонами показывает: вывезенный российский капитал возвращается домой.

В 2004 г. поступление иностранных инвестиций в экономику России увеличилось на 36,4% и составило $40,5 млрд (прирост в 2003 г. - 50,1%). В отраслевой структуре половина поступлений ($20,3 млрд) шла в промышленность, в том числе более 50% - в обрабатывающие производства, остальное - на добычу полезных ископаемых.

Очевидно, что "дело "ЮКОСа" резко притормозило приток капитала в страну. Но при сохранении благоприятной макроэкономической ситуации для России - высоких цен на нефть, в этом году можно ожидать увеличение темпов прироста инвестиций и на Дальнем Востоке. Тем более что, готовясь к вступлению в ВТО, Россия активно приводит в соответствие международным стандартам свое законодательство, это существенно влияет на формирование прозрачного правового поля.

Новый Налоговый кодекс упростил порядок взимания НДС, акцизов, налога на доходы физических лиц, единого социального налога и реформировал налог на прибыль. Законом сокращено количество лицензируемых видов деятельности с 216 до 121. Земельный кодекс дал возможность предприятиям приватизировать земли, на которых стоят их объекты. А введение Государственного реестра значительно упростило процесс регистрации.

Правда, оценки эффективности российского законодательства расходятся. Некоторые эксперты и инвесторы по-прежнему считают его сложным и запутанным. Общероссийские проблемы - коррупция, таможенные проблемы и несовершенные законы - все так же охлаждают пыл иностранных компаний, но не настолько, чтобы отпугнуть от сырья.

Притягательное сырье

Дальний Восток не остался в стороне от инвестиционного потока. Но если в центральных регионах России, например, в Санкт-Петербурге, "Жилетт", "Пепси", "Тойота" и др. создают производства, рассчитанные на емкий потребительский рынок, то на Дальнем Востоке реализуются проекты, преимущественно связанные с добычей и переработкой сырья.

И в общем объеме накопленных инвестиций около 82% приходится на Сахалинскую область ($11 млрд 398,5 млн), 9,1% - на Республику Саха (Якутия), 3,8% - на Приморье, 1,8% - на Хабаровский край. Доля остальных - менее 1%.

Безусловный лидер

По финансовым вложениям в основной капитал Сахалин - один из лидеров в России. Общая смета инвестиционных вложений в 2004 г. составила около $4,2 млрд. В первую очередь это связано с привлечением иностранных инвестиций в "Сахалин-1", "Сахалин-2" и геологоразведочными работами на перспективных участках шельфа.

В 2004 г. объем всех инвестиций в основной капитал составил 56,3 млрд руб. ($1,9 млрд). Около 85% всех инвестиций пришлось на здания и сооружения, на машины, оборудование и инвентарь - 7%. Более 90% инвестиций было направлено в нефтегазовую промышленность и транспортную отрасль. Здесь сейчас активно строятся объекты инфраструктуры.

Досье В 2004 г. общий объем иностранных инвестиций в нефинансовый сектор экономики Сахалина увеличился в 1,9 раза и составил $3 млрд 927,1 млн. Поступление прямых инвестиций, в основном в нефтедобывающую промышленность, увеличилось в 1,6 раза, прочих - в 8,7 раза.

Значительная часть средств пошла на строительство берегового технологического комплекса в Ногликском районе, завода сжиженного природного газа (СПГ) с общей производительностью в 9,6 млн тонн в год, магистральных нефте- и газопроводов. Еще один крупный транспортный проект связан с "перешивкой" железной дороги Сахалина с ширины колеи в 1067 мм на общероссийский стандарт 1520 мм. Он рассчитан на пять лет, оценивается в сумму более $550 млн, а в 2003-2004 годах на эти цели было направлено более $110 млн.

Для улучшения конкурентных позиций угольных предприятий Сахалина администрация начала работу по модернизации Шахтерского морского торгового порта и его углепогрузочного терминала. Строительство повлекло вложения в промышленность стройматериалов. А при наличии платежеспособного спроса населения в 2004 г. вырос в 1,4 раза ввод жилья и составил 58,7 тыс. кв. м. Развивалось строительство гостиничных комплексов. Введены в эксплуатацию гостиница "Земляничные холмы" и новый корпус гостиничного комплекса "Гагарин", строится 9-этажный Mega Palace Hotel.

На рост инвестиций в рыбную промышленность повлияли отмена рыбных аукционов и новые правила длительного пользования водно-биологическими ресурсами. Получило развитие рыбоводство: инвестиции, в том числе бюджетные, пошли на строительство шести рыбоводных заводов и на проектно-изыскательские работы для возведения еще восьми.

Якутия: в гонке за лидером

На втором месте по инвестиционной привлекательности - Республика Саха (Якутия), располагающая запасами алмазов, золота и серебра, других металлов, в том числе редкоземельных, углем, нефтью и газом.

Наиболее привлекательными для инвесторов являются алмазогранильная, золотодобывающая отрасли и топливно-энергетический комплекс (нефтегазовая, угледобывающая отрасли, электроэнергетика).

По состоянию на 1.01.2005 г. накопленный иностранный капитал в экономике Республики Саха (Якутия) составил $1 034,6 млн. В 2004 г. поступление иностранных инвестиций составило $834,399 млн, в том числе прямых - $7,52 млн, прочих - $826,879 млн.

Досье В марте 2005 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило республике национальный долгосрочный A(rus) прогноз "Стабильный" и повысило долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной валюте на уровень "В+". Уровень рейтинга сдерживается удаленным географическим положением и суровыми климатическими условиями, что повышает стоимость услуг и расходов на содержание инфраструктуры, высокой сезонностью доходов, а также концентрацией налоговой базы (половина бюджетных доходов - от АК "АЛРОСА").

Здесь есть примеры успешных предприятий с иностранными инвестициями. Угледобычей занимается созданное еще в 1994 г. ООО "Эрэл", которое учредили "Якутуголь" и LG International Corp. Продукия идет на экспорт в Южную Корею и Японию.

С 1999 г. в Якутске успешно работает крупное алмазогранильное ООО "Чорон Даймонд" (со 100%-ным индийским капиталом). Его продукция идет в основном на экспорт и крупным российским производителям ювелирных изделий. 5 августа 2004 г. в Якутске открылся новый гранильный завод ОАО "Саха Даймонд" - дочернее предприятие японской "Джапан Акцион Системз".

Просматриваются новые перспективы сотрудничества РС (Я) и стран АТР в сфере осуществления топливно-энергетических проектов. Это прежде всего освоение Эльгинского угольного месторождения, Талаканского нефтегазового и Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождений, интерес к которым проявляет японский и южнокорейский бизнес.

Как поднять рейтинг?

Из дальневосточных территорий кроме Якутии, пожалуй, только Хабаровскому краю удалось существенно улучшить инвестиционный имидж. С 1995 по 2000 гг. в рейтинге РА "Эксперт" российских регионов край находился в группе с "пониженным потенциалом и высоким риском", а затем переместился в группу со "средним потенциалом и умеренным риском", куда входят 20-25 российских регионов-лидеров. За 5 лет Хабаровский край повысил ранг инвестиционного потенциала с 27-го до 23-го места и снизил инвестиционные риски, поднявшись с 66-го до 45-го места среди 89 субъектов РФ. И вот результат.

Если до 2002 г. производственная сфера в Хабаровском крае в подавляющей части развивалась за счет собственных средств, то с 2003 г. возросла доля привлеченного капитала. А в 2004 г. объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования вырос на 5% и составил 29,35 млрд руб.

Низкий уровень прямых инвестиций (10-15%) был связан с отраслевыми приоритетами инвесторов, создающих предприятия, не требующие формирования крупных уставных капиталов. Сейчас в краевом правительстве прогнозируют "изменение этой тенденции в связи с перспективой участия иностранных компаний в ряде крупных проектов", что будет стимулировать их интерес к формированию крупных уставных фондов, позволяющих беспошлинно ввозить технологическое оборудование.

Досье В 2004 г. в экономику Хабаровского края поступило $96,2 млн иностранных инвестиций (в 3,5 раза больше, чем в 2003 г.), а в I полугодии 2005 г. - еще $72,6 млн. Среди инвесторов экономики края лидируют Великобритания, Кипр и Австрия, которым значительно уступают Япония и КНР. Инвестиции из Великобритании, Кипра и Австрии, хотя и значительны по объемам, - не показатели активности. Это разовые кредитные линии для ЗАО "Многовершинное", ОАО "Амурметалл", "Римбунан-Хиджау", ООО "Ванино-Тайрику", ЗАО "Форист-Старма" и др.

В отраслевом разрезе наибольший объем капиталовложений был направлен в горнодобывающую промышленность, черную металлургию, лесную и деревообрабатывающую промышленность, торговлю и общественное питание.

Пожалуй, нигде на Дальнем Востоке не создаются так активно предприятия с иностранными инвестициями, как в Хабаровском крае.

Досье В 2004 г. в Хабаровском крае зарегистрировано 61 предприятие с иностранными инвестициями (в 2003 г. - 58 ПИИ), в том числе 30 предприятий со 100%-ным иностранным капиталом. Наибольшую активность проявили Китай (25 ПИИ), Республика Корея (12), Япония (9) и США (2). Общий объем зарегистрированных инвестиций в качестве вкладов в уставный фонд составил $2,4 млн (увеличение к 2003 г. - на 79%). Сфера их деятельности - строительство, деревообработка, производство кирпича, экспорт металла, торговля. В I полугодии 2005 г. в крае зарегистрировано еще 48 ПИИ, в том числе 26 - со 100%-ным иностранным капиталом.

Самым крупным по вкладу в уставный капитал является ООО "Стратегия" (Британская компания "Марселл Холдинг Групп Инк." выкупила долю российского учредителя, и общая сумма уставного капитала доведена до 41,9 млн руб. ($1,5 млн)). Продолжаются модернизация Хабаровского НПЗ с участием корпорации "Самсунг" и Корейского банка реконструкции и развития (программа реконструкции рассчитана на 10 лет) и обновление технологического оборудования ОАО "Амурметалл" на кредитные средства Первого Австрийского банка. Идет строительство торгово-коммерческого центра "Азия" за счет китайских инвестиций ($20 млн).

Как отмечают в правительстве Хабаровского края, существенный толчок получили связи с КНР. По итогам российско-китайского инвестиционного форума было подписано шесть соглашений по проектам в лесной и горнодобывающей промышленности на общую сумму $357 млн. В Ванинском районе прорабатывается проект создания рыбного комплекса с участием южнокорейского капитала (Объединенное коммерческое общество Jungbu из Сеула и ООО "Кокон" из Хабаровска со 100%-ным южнокорейским капиталом). Предполагаемый объем инвестиций - $50 млн. Осуществлен отвод двух земельных участков в п. Датта и в порту Ванино.

Прорабатываются проекты с южнокорейскими компаниями "Керенг Констракшн", "Руса Девелопмент Телеком", "Руса Энерджи Холдинг" по строительству в Хабаровске гостиниц и жилья повышенной комфортности, а с " Донгох констракшн" - по строительству спортивно- оздоровительного комплекса с гольф-клубом в пригородной зоне Хабаровска.

Российские ФПГ отвоевали Приморье

До 1998 г. Приморье было в лидерах по количеству привлекаемых иностранных инвестиций и по количеству создаваемых предприятий с иностранными инвестициями, но постепенно утратило свои преимущества и в 2004 году перешло в инвестиционном рейтинге регионов РА "Эксперт" в группу "с пониженным потенциалом и высоким риском". Оценив Приморье как транспортный узел, в экономику края пришел крупный российский капитал, вытесняя иностранный.

Досье По данным Приморского комитета госстатистики, в 2004 г. в экономику края было вложено $65 млн иностранных инвестиций (+44% к 2003 г.). Наиболее активно средства поступали в промышленность ($40,5 млн), в основном деревообрабатывающую, лесную, целлюлозно-бумажную ($26,9 млн) и в пищевую ($10,9 млн). В числе приоритетных отраслей инвестирования находятся транспорт ($26,9 млн) и связь ($14,8 млн).

Заметим, что Япония, Республика Корея, Нидерланды и Норвегия первенствовали в предоставлении различных кредитов. Акции и паи (портфельные инвестиции) приобретались инвесторами Великобритании и Кипра - известной оффшорной зоны. В структуре иностранных инвестиций наибольший удельный вес (62,1%) занимают прямые инвестиции. Последние 10 лет наиболее активно вкладывали средства в экономику края Республика Корея, Япония и США. Объем инвестиций только этих стран составляет более 67% от общего объема накопленных иностранных инвестиций.

По данным Приморского комитета госстатистики, на 01.01.2005 г. в крае действовало 595 предприятий с иностранными инвестициями, в том числе 220 крупных и средних. Большинство их создано при участии КНР, США, Республики Корея и Японии.

Досье По-прежнему наиболее известными остаются предприятия, созданные еще в 90-е годы: американское ЗАО "Кока-Кола Владивосток Боттлерс", ООО "Скит" (Сингапур, производство минеральной воды), ЗАО СТС "Техновуд" (Япония, производство клееного бруса), ЗАО ПТС "Хардвуд" (Япония, производство мебельных заготовок и клееного щита), ЗАО " ВостокТелеКом" (Япония, телекоммуникации), ОАО "НТК" (Корея, услуги электро- и радиосвязи), ЗАО "Саммит Моторс" (продажа и сервисное обслуживание японских автомобилей) и др. А из созданных 5-6 лет назад 26 швейных фабрик с южнокорейскими инвестициями, на которых трудились около 10 тыс. человек, осталось на плаву всего две - изменились рыночная конъюнктура и таможенные правила, сделавшие невыгодным использовать Приморье для легкой промышленности.

Cреди иностранцев, появившихся в Приморье за последние 2-3 года, можно отметить "Приморский алмаз" во Владивостоке (выпуск ювелирных бриллиантов). В Уссурийске открылась российско-индийская фабрика "Ист фарм" (физиологические растворы стандарта JMP). Оптимистичные прогнозы дает обувная фабрика "Цзисинь", открытая в 2004 г. в Уссурийске китайским миллионером. Работает она на российский рынок, поставляя в западные регионы широкий ассортимент обуви.

Из последних открытий нужно также вспомнить крупнейший в России сухой док, сооруженный в порту Восточный в рамках проекта "Сахалин-2" и предназначенный для строительства морских буровых платформ. Администрация края связывает с ним весьма радужные нефтепланы в рамках строительства нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан и сооружения нефтеналивного терминала в конечной точке трубы - в бухте Перевозной.

Есть и другие перспективные проекты - строительство приграничного торгово-экономического комплекса "Пограничный - Суйфэньхэ", создание транзитных транспортных коридоров ("Приморье-1", "Приморье-2") и Приморского океанариума.

Золото, целлюлоза и ...сено

В Амурской области в 2004 г. создано 114 ПИИ, а фактически работают 26, в том числе 21 ПИИ - с китайским капиталом. В промышленности - 12 ПИИ, в сельском хозяйстве - 4, в строительстве - 5, в торговле и общественном питании - 5.

Досье К крупнейшим проектам Амурской области с использованием иностранных инвестиций относится строительство обогатительной фабрики ОАО "Покровский рудник" (Великобритания). На кредит ЕБРР строится Федеральная автодорога "Амур" (Чита - Хабаровск). В конце августа 2005 г. в селе Возжаевка Белогорского района запущен кирпичный завод. Активы предприятия принадлежат китайскому инвестору.

В ближайшие годы в области начнется промышленное освоение Березитового месторождения золота и серебра. Основной инвестор ООО "Березитовый рудник" - High River Gold Mines Ltd. из Канады. Освоение месторождения потребует около 1,86 млрд руб. инвестиций. Недавно подписан протокол намерений с ООО "Холдинговая компания "Квант" из Пекина о строительстве в Селемжинском районе завода по производству целлюлозы мощностью 300 тыс. т в год, инвестиции составят 3 млрд юаней. (Эта же компания подписала договор о строительстве лесоперерабатывающего комплекса в Хабаровском крае.)

Инвестиции в социалку

С губернаторством Романа АБРАМОВИЧА Чукотка пережила инвестиционный бум. Инвестиции в основной капитал в 2003 г. составили 8,32 млрд руб. (увеличение к 2000 г. - в 12 раз!), в 2004 г. - 8,25 млрд, в I полугодии 2005 г. - 1,149 млрд руб.

Значительный объем инвестиций в форме капитальных вложений направлен в развитие транспорта, энергетики, ЖКХ, строительство жилья, детских садов, школ, объектов здравоохранения, культуры и спорта. Осуществляется привлечение российских внебюджетных источников.

Инвестиционную привлекательность Чукотского АО для иностранных инвесторов определяет географическое положение региона (близость США и Канады), наличие природных ресурсов. Для привлечения инвесторов правительством округа определены золотодобывающая и рыбодобывающая отрасли, переработка морепродуктов, зверобойный промысел, развитие связи. Перспективна разработка рудных месторождений "Майское" и "Купол", на которых идут геолого-разведочные работы, работы по созданию инфраструктуры и обеспечению нужд нового ГОКа. Bema Gold (Канада) готовит ТЭО освоения "Купола". Добыча металлов начнется в конце 2007 г.

Досье По данным Управления ФНС по Чукотскому автономному округу, на территории округа действует 11 предприятий с иностранными инвестициями, в том числе два крупнейших. В 2004 г. и в I полугодии 2005 г. создано три предприятия с участием иностранного капитала.

Китайско-еврейская автономия?

Как и во внешней торговле, практически все иностранные инвестиции поступили в ЕАО из соседнего Китая.

Крупных инвестиционных проектов, реализованных за счет иностранных инвесторов, в области не было, но они ожидаются в будущем. Интерес представляют проекты по разработке и добыче железных и марганцевых руд (конкурсы объявлены), развитию производства изделий легкой промышленности, обустройству пограничных пунктов пропуска, развитию транспортной инфраструктуры.

На 1.07.2005 г. в ЕАО зарегистрировано 115 предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ), в том числе в 2004 г. - 37 ПИИ, в I полугодии 2005 г. - еще 19 предприятий. Действуют около 60%.

Досье Наиболее значимые ПИИ - ООО "Сэньхэ-Леспромышленность" (заготовка и переработка древесины), ООО "Дальневосточные медицинские системы" (изготовление систем для переливания крови и других медицинских систем), ООО "Надежда" (оптово-розничная торговля продовольственными товарами), ООО "Восток-Луцзян" (выращивание сельхозпродукции), ООО "Долон-Электроник" (строительство жилья), ООО "Весна" (изготовление мебели), ООО "Вега" (изготовление матрацев).

КНР проявляет основной интерес к ресурсам ЕАО. Разведка и добыча нефти, марганца, золота и железной руды, других полезных ископаемых, заготовка и переработка леса интересуют деловые круги провинции Хэйлунцзян, так что очередные инвестиционные вливания в экономику автономии следует ожидать именно оттуда. Кстати, в этом году китайцы побеждают практически на всех проводимых Агентством лесного хозяйства по ЕАО аукционах по продаже прав краткосрочного пользования участками лесного фонда.

Китайцы инвестируют в сельское хозяйство. Они арендуют почти 13 тыс. га земли, где выращивают овощи, пшеницу, ячмень, рис, кукурузу на зерно, а в основном сою, и намерены наладить ее переработку. Местные власти не возражают, если предприятие зарегистрировано на территории ЕАО. Планируется дальнейшее строительство жилья в Биробиджане с использованием китайской же рабочей силы.

Новые надежды в автономии связывают с принятием закона об особых экономических зонах. Как заявил недавно зам. Председателя Правительства ЕАО Валерий ГУРЕВИЧ, "идут переговоры с китайскими предпринимателями о возможном создании нескольких предприятий легкой промышленности, и в качестве места, где было бы целесообразно создавать ОЭЗ, мы предлагаем территорию, прилегающую к международному речному порту Нижнеленинский.

К морским ресурсам -минеральные

Общий объем накопленных иностранных инвестиций в Камчатской области на начало 2005 г. составил $178,6 млн. Их поступление снижается: в 2003 г. поступило $52 млн 932,3 тыс., в 2004 г. - $39 млн 645,5 тыс., в I полугодии 2005 г. - $14,2 млн (по предварительной оценке). Правда, на конец 2005 г. прогнозируется рост - до $56,0 млн.

На Камчатке иностранные инвестиции поступают в рыболовство, рыбоводство и услуги в этих областях, в металлургию, пищевую промышленность, торговлю и общественное питание, транспорт и связь, горнодобывающую промышленность. В основном в виде кредитов: в 2003 г. прямые инвестиции составили $82,8 млн, в 2004 г. - $7,3 млн. Основные инвесторы - США, Япония, Республика Корея, Кипр, Великобритания, Китай.

Досье На кредиты ЕБРР строилась Мутновская ГеоТЭС. Еще в одном энергопроекте, в программе газоснабжения Камчатки, участвует чешская Pe GAZ - International. Ее доля в уставном капитале ОАО "Камчатгазпром" - 20%, а окончание работ по пусковому комплексу - 2007 год.

По оценкам администрации Камчатской области, достаточно эффективными в ближайшей перспективе представляются инвестиции в проекты научных исследований и разработок в области комплексного освоения Мирового океана, развития производства биодобавок из отходов рыбопродукции.

Большие возможности открывает комплексное использование минерально-сырьевой базы Камчатки. Так, к концу 2005 г. планируется ввести в эксплуатацию Агинское горно-металлургическое предприятие. Разработано предложение по созданию цеха мини-металлургии по переработке титано-магнетитовых песков Халактырского месторождения. Активизировались геологоразведочные работы по медно-никелевому месторождению "Шануч", где промышленная эксплуатация намечена на 2006 г.

На Камчатке - значительные запасы подземных пресных вод. Добыча превышает 50 млн куб. м в год. При возрастающем мировом дефиците воды это может стать перспективной статьей экспорта.

Досье По данным Управления ФНС по Камчатской области и Корякскому автономному округу на 01.04.2005 г., на территории области состоит на налоговом учете 91 предприятие с иностранными инвестициями: 17 ПИИ - с корейскими, 3 - с американскими, 11 - с японскими, 13 - с китайскими инвестициями. Из них только 40 ПИИ действующие. Основные виды деятельности - вылов, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов, геологоразведочные и геофизические работы в области изучения недр; оптовая и розничная торговля товарами широкого потребления.

В Корякском автономном округе предприятий с иностранными инвестициями в 2003-2004 гг. не зарегистрировано, сообщила администрация округа, но иностранные кредиты были: в 2003 г. - $2,34 млн, в 2004 г. - $6,67 млн. Финасовые вливания идут по линии финансирования федеральных целевых программ. Так, в 2004 г. инвестиции в основной капитал и строительство составили 359,1 млн руб. (+21,7% к 2003 г.), в 2005 г. выделено 205 млн руб., в основном из федерального бюджета на инфраструктурные объекты.

Колыма - золотой плацдарм

Магаданская область всегда интересовала инвесторов как золотая провинция. Здесь сосредоточено более 11% общероссийских запасов разведанного россыпного золота, 15% - рудного золота и около 50% - серебра. Но интерес представляют месторождения меди, полиметаллов, молибдена, вольфрама, ртути, сурьмы, редких металлов, различных неметаллических полезных ископаемых, а также самоцветных и поделочных камней. Значительные запасы бурого и каменного углей, десятки месторождений строительного сырья (гипс, вулканический пепел, облицовочный камень) и, наконец, прогнозные ресурсы углеводородов на Примагаданском шельфе оценены более чем 6 млрд тонн. На территории области насчитывается 25 групп термоминеральных источников, общие запасы которых составляют около 24 тыс. куб. м в сутки.

К сожалению, иностранцы воздерживаются от крупных инвестиций: самый большой объем вложений был зафиксирован в 1996 г. - $149,3 млн. В 2004 г. в экономику Магаданской области было вложено $33,9 млн, что в 4,5 раза превысило уровень 2003 г. Наибольший объем инвестиций приходится на Кипр - $29,5 млн (69,3% от общего объема накопленных иностранных инвестиций), затем Республика Корея ($8,1 млн, 19%), по $1,8 млн осуществили вложения Япония и США.

Наиболее привлекательной для иностранцев стала цветная металлургия - в 2004 г. сюда было направлено 90% инвестиций. Следует отметить, что из общей суммы накопленных иностранных инвестиций 99,5% приходится на "прочие", т. е. кредиты, а прямые инвестиции составляют всего 0,5%.

Досье В Магаданской области зарегистрировано более 100 ПИИ. Наибольшее число создано совместно с США (37%), Ниуэ (Новая Зеландия, 16%), Австралией и Канадой (по 10%). Фактически на конец 2004 г. действовало всего 19 ПИИ. Из них крупные и средние - ЗАО "Нелькобазолото", ОАО "Омолонская ЗРК" и ЗАО "Омсукчанская ГГК", которые осуществляют рудную добычу золота и серебра.

...В Азиатско-Тихоокеанском регионе сегодня складывается новый центр мировой экономики. И в этом плане российскому Дальнему Востоку повезло. Он не только является самым коротким путем из Азии в Европу, но и может предложить свои природные ресурсы. Потенциал Дальневосточного экономического региона велик. Но насколько он будет востребован Азиатско-Тихоокеанским экономическим центром, во многом зависит от российской метрополии и ее политики в отношении своей восточной окраины.

Структурная перестройка экономики дальневосточных территорий началась, хотя темпы у каждого региона свои. Политика выравнивания условий для ведения бизнеса, провозглашенная федеральным центром, на деле пока не остановила исход российского населения с берегов Тихого океана. Нужны адекватные политические решения по форсированию реализации самых главных проектов - будь то строительство нефтепровода из Сибири к океану (рост экспорта сырья), сооружение "энергомоста" в Китай (продукция глубокой переработки) или того же Приморского океанариума (рекреационные проекты). В любом случае лишь ускоренное социальное обустройство территории проживания даст зеленый коридор российскому Дальнему Востоку в Азиатско-Тихоокеанскую экономическую зону. НА РАВНЫХ!

Материал подготовлен на основе данных, предоставленных администрациями субъектов ДВФО, и собственной информации "ДК".