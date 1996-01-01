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Макароны с медом
Бойкая торговка с рынка на Окатовой приглянулась мне сразу. Вокруг конкурентов пруд пруди, впору и приуныть, а у нее товар - картошка, капуста, огурчики, помидорчики - уходили влет, даже очередь выстроилась. "Какие прогнозы на зиму? Во сколько килограмм картошки обойдется?" - пристала я с вопросом, для приличия предварительно купив баночку меда. "Рублей двадцать. Что, дорого? А зачем вам картошка? Моя внучка макароны с медом любит", - нашла она способ вежливо ответить, не желая слушать мои глобальные размышления о судьбе отечественного фермера.
Семейный бизнес
Впрочем, шутку про макароны мне-таки удалось оценить, и через минут десять мы со Светланой (так зовут продавщицу) уже беседовали как добрые знакомые. У нее, бывшего работника института советской торговли, в послужном списке два высших образования, восемь лет работы в институте и девять за прилавком. Типичная история для нашего времени. Его неласковый нрав и заставил объединиться некогда независимых родственников - горожан с братьями-сестрами из деревень. В Октябрьском и Чугуевском районах у "Светланы и родни" (так между собой они называют свой большой семейный бизнес) три крестьянских двора. 50 гектаров земли под овощами плюс тайга под боком. Из нее, родимой, грибочки, виноград, боярышник, кишмиш. Кроме свежих овощей торгует семейство соленьями собственного производства.
Из рассказа моей собеседницы я поняла, что зимой многие овощи - капуста, картошка, морковь - будут дорогостоящими. В одних районах урожай затопило, в других - иссушило. Помидоров-огурцов тоже меньше, чем в прошлом году. Но совсем по другой причине - трудности со сбытом. Для современного приморского фермера не так страшны китайские конкуренты, как нежелание русских женщин заготавливать консервы впрок. "Раньше у меня помидоры по двадцать килограммов в одни руки уходили, а сейчас и двух уже много. А как их хранить? Все уже привыкли к свежим, - объясняет Светлана. - Сейчас и бабули не консервируют. Новый принцип усвоили: лучше меньше купить, да лучше".
50 га - на образование
Бывший инженер Владимир тоже из крестьян. Держит хозяйство в Черниговке. Раз в неделю садится за руль своего "Таун Айса" и везет выращенное на владивостокский рынок. А торгуют жена Люба и дочка Наташа. Люба - бывший агроном, Наташа работает бухгалтером в поселковом управлении.
50 гектар земли позволили Владимиру дать образование троим дочерям и сыну. Семья выращивает картофель, морковь, огурцы, помидоры, арбузы, баклажаны. "Сама на меже родилась, и всю жизнь на ней проработала. Земля всех работящих кормит", - говорит Люба.
Семья Владимира в прошлом году обеспечила овощами четыре детских сада и школу. В этом году решили везти сельхозпродукцию на рынок. Картошка здесь уйдет по 12-15 рублей за кг, а детсад, например, брал по 8 руб. К тому же овощи нужно развозить по школам, а ведь ГСМ подорожали на 70%. "Невыгодно", - говорит Владимир. В разговор вмешивается соседка справа, сидя на грузовичке, она бросает: "Да ладно, невыгодно ему! Просто заказ стали по-другому распределять - новые власти пришли, после выборов".
Оптом или в розницу?
Если ехать на машине в сторону Шаморы по горностаевской дороге, то прямо напротив Владивостокского фарфорового завода вы обнаружите оптовый рынок овощей. Здесь собираются груженые фуры фермеров, минимальный объем покупки - мешок. А лучше забирайте все содержимое машины, и побыстрее. "Мне нужно еще два раза из-под Арсеньева сюда смотаться, чтобы последние помидоры на поле не сгнили. Еще неделя - и заморозки ударят", - неохотно делится подробностями своего житья фермер лет сорока. Он и такие, как он, предпочитает сдавать продукцию оптом, а не платить за аренду постоянного места на рынке. По его словам, продать иначе у него не получается. Все ходовые места - Спортивная, Первая и Вторая Речка, Баляева - давно разобраны. Втиснуться чужому невозможно. "А мне нужно шесть тонн зерна сдать, чтобы тонну горючки приобрести", - говорит раздраженный собеседник. Он уже потерял полдня, а перекупщик все не появляется. Значит, опять ночевать в машине, рабочий день терять.
Некоторые из фермеров-оптовиков принципиально избегают рынков. Торгуют картофелем и овощами в спальных районах Владивостока. За место платить не надо и перекупщиков ждать не надо. А бабули, дежурящие на скамейках возле своих подъездов, по сорочьей почте разносят: "Лавка приехала". У фуры, как правило, дежурит легковушка, чтобы довезти купленное мелким оптом добро до подъезда. Конкурентная борьба, однако...
В закромах края
Централизованного снабжения картошкой-капустой городов и районов не существует уже года три. Это хорошо заметно на примере бывших овощебаз: Енисейской, Фадеевской, Снеговой, Калининской. На Енисейской вовсе отказались от овощей. На Снеговой - в основном китайские фрукты. Фадеевскую овощебазу арендуют частные предприниматели, каждый из которых самостоятельно заключает договора с поставщиками, - так что, сколько и чего заготовлено, не может сказать даже директор базы. Свободный рынок, что вы хотели? Каждый за себя...
На этом фоне спокойствием размеренного образа жизни веет от информации департамента сельского хозяйства краевой администрации. В этом году в торгах на право снабжения 80 учреждений краевого значения - таких как краевые больницы №1 и №2, детская туберкулезная больница, Cеданкинский дом престарелых - участвуют 22 организации. Они уже полностью закрыли овощные потребности IV квартала. Кстати, по непроверенным данным, с 1 января 2006 года на краевой баланс дополнительно встанет около сорока учреждений. Закупки для них будут проводиться позже.
Итоговая отчетность об урожайности этого года краевого статистического управления еще не готова. Пока известно, что посажено 3144 гектара овощей, 803 га убрано. В закромах - 7715 тонн при средней урожайности 96 центнеров с гектара. Картофеля посадили 3670 гектаров, собрали - 844 га, при средней урожайности 110 центнеров с гектара.
Если же зайти на официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ и ознакомиться с отчетностью за предыдущий урожайный период, можно наткнуться на выдержку: "Экономическая эффективность производства и реализации картофеля и овощей в сельхозпредприятиях ожидается меньше, чем в прошлом году". Выкладка представляет собой кальку с отчета за 2003г. Как поется в известной песне Бориса ГРЕБЕНЩИКОВА: "В хорошей империи нет новостей".
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