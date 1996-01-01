www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Проект "Фонда недвижимости" - пространство новой жизни

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Строительство - это прежде всего созидание. Созидание во благо общества. Сегодня вся строительная отрасль достигла "переходного возраста". Возраста, в котором внимание следует уделить не только наращиванию "бицепсов" (финансовых активов, площади осваиваемых участков, масштабов строительства), но и совершенствованию технологий строительства, развития инфраструктуры, повышению качества сервиса, предоставляемого клиенту.

У нашей компании есть миссия: "создавать комфортное пространство новой жизни". Мы хотим, чтобы город становился красивее, а люди жили комфортнее и становились добрее. ЗАО "Фонд недвижимости" не ведет ни подготовительных, ни строительно-монтажных работ на участке по ул. Некрасовская, 76-82, а обвинения об уничтожении деревьев и повреждении детского домика просто беспочвенны. Мы расцениваем опубликованные в статье "ЗР" №67 от 10 сентября 2005 г. ложные сведения как попытку нанести вред деловой репутации и доброму имени компании.

В результате строительства жилого дома по ул. Некрасовская, 76-82 благоустройство прилегающей к жилым домам территории качественно улучшится. Причем возведение жилого дома будет осуществляться не на территории существующей детской площадки, а на территории, занимаемой в данный момент гаражами.

Перед началом строительных работ мы организуем презентацию проекта, потому как мы понимаем, что люди, проживающие в домах по ул. Некрасовская, 76-82, являются нашими потенциальными клиентами, именно у них есть родственники, дети, родители, к которым хочется жить ближе. Проектом строительства жилого дома, помимо благоустройства прилегающей территории, предусмотрено строительство современной детской площадки. Предлагаемый проект отлично впишется в облик микрорайона и придаст ему завершенный вид.

Нам понятно беспокойство граждан по поводу предстоящей застройки, но их опасения безосновательны, поскольку они в значительной степени основываются на имеющихся заблуждениях и нехватке достоверной информации.

Необходимо отметить, что ЗАО "Фонд недвижимости" имеет соответствующие правоустанавливающие документы на земельный участок и будет осуществлять свою деятельность по строительству жилого дома на участке ул. Некрасовская, 76-82 исключительно в рамках закона.

В заключение хочется добавить, что мы всегда открыты для диалога, для новых идей, замечаний и пожеланий. Это политика компании. Примером тому - проект "Побережье". Мы строили этот комплекс и единственные в городе размещали в Интернете отчет о ходе строительства. Мы обещали выполнить благоустройство и установить детские площадки, и мы сделали это. Мы обещали закончить строительство в течение 2005 г., и в сентябре мы получили акт государственной комиссии. Мы держим свое слово.

Пресс-служба ЗАО "Фонд недвижимости", тел.: (4232) 41-47-48, 41-47-78.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru