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Проект "Фонда недвижимости" - пространство новой жизни
Строительство - это прежде всего созидание. Созидание во благо общества. Сегодня вся строительная отрасль достигла "переходного возраста". Возраста, в котором внимание следует уделить не только наращиванию "бицепсов" (финансовых активов, площади осваиваемых участков, масштабов строительства), но и совершенствованию технологий строительства, развития инфраструктуры, повышению качества сервиса, предоставляемого клиенту.
У нашей компании есть миссия: "создавать комфортное пространство новой жизни". Мы хотим, чтобы город становился красивее, а люди жили комфортнее и становились добрее. ЗАО "Фонд недвижимости" не ведет ни подготовительных, ни строительно-монтажных работ на участке по ул. Некрасовская, 76-82, а обвинения об уничтожении деревьев и повреждении детского домика просто беспочвенны. Мы расцениваем опубликованные в статье "ЗР" №67 от 10 сентября 2005 г. ложные сведения как попытку нанести вред деловой репутации и доброму имени компании.
В результате строительства жилого дома по ул. Некрасовская, 76-82 благоустройство прилегающей к жилым домам территории качественно улучшится. Причем возведение жилого дома будет осуществляться не на территории существующей детской площадки, а на территории, занимаемой в данный момент гаражами.
Перед началом строительных работ мы организуем презентацию проекта, потому как мы понимаем, что люди, проживающие в домах по ул. Некрасовская, 76-82, являются нашими потенциальными клиентами, именно у них есть родственники, дети, родители, к которым хочется жить ближе. Проектом строительства жилого дома, помимо благоустройства прилегающей территории, предусмотрено строительство современной детской площадки. Предлагаемый проект отлично впишется в облик микрорайона и придаст ему завершенный вид.
Нам понятно беспокойство граждан по поводу предстоящей застройки, но их опасения безосновательны, поскольку они в значительной степени основываются на имеющихся заблуждениях и нехватке достоверной информации.
Необходимо отметить, что ЗАО "Фонд недвижимости" имеет соответствующие правоустанавливающие документы на земельный участок и будет осуществлять свою деятельность по строительству жилого дома на участке ул. Некрасовская, 76-82 исключительно в рамках закона.
В заключение хочется добавить, что мы всегда открыты для диалога, для новых идей, замечаний и пожеланий. Это политика компании. Примером тому - проект "Побережье". Мы строили этот комплекс и единственные в городе размещали в Интернете отчет о ходе строительства. Мы обещали выполнить благоустройство и установить детские площадки, и мы сделали это. Мы обещали закончить строительство в течение 2005 г., и в сентябре мы получили акт государственной комиссии. Мы держим свое слово.
Пресс-служба ЗАО "Фонд недвижимости", тел.: (4232) 41-47-48, 41-47-78.
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