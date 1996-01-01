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Всяко разно, молоко заразно?
С начала вспышки ящура на Дальнем Востоке уничтожено 1 тыс. 660 голов скота. И хотя 100% крупного рогатого скота в наиболее опасных очагах уже вакцинировали, животных продолжают убивать.
В 10 районах Хабаровского и Приморского краев, где обнаружены заболевшие коровы, продолжается карантин. Одна из мер предосторожности, предпринятых властями, - запрет на продажу молока и мяса из зараженных сел. Хабаровчане до того перепугались, что перестали столь активно, как раньше, покупать мясо-молочную продукцию от местных производителей. По данным министерства сельского хозяйства Хабаровского края, продажи молока с начала сентября упали на 58%. Если так, то предприниматели должны подсчитывать серьезные убытки...
По мнению главного специалиста управления ветеринарии краевого Минсельхоза Вячеслава ЗАВОЛОХИНА, люди опасаются употреблять молоко в пищу именно потому, что боятся заразиться ящуром. "Опасения эти излишни, - заверил Заволохин. - Вся продукция проходит термическую обработку. Стерилизация молока на заводах идет при температуре плюс 78 градусов. Хабаровский комбинат детского питания повысил термообработку молока до 130 градусов...".
Впрочем, сами производители скептически относятся к цифре в 58%, говорят, что "не может быть так много", и отрицают прямые убытки. Более того, напоминают, что в сентябре происходит сезонное снижение продаж. Скорее всего, сказались обе причины, но тем не менее все равно не все так печально, как может показаться на первый взгляд.
Практически никто из крупных поставщиков молочной продукции особенно не пострадал. Вот, например, как рассказала начальник отдела оптовых продаж одного из молочных гигантов - "ДАКгомз" Ирина ЛАПТЕВА, резкого снижения продаж на предприятии зафиксировано не было. Больше всего не повезло, пожалуй, только Вяземскому молочному комбинату. Их продукция на некоторое время вообще оказалась в опале, ее отказывались принимать в магазинах. Ведь именно в Вяземском районе был зафиксирован один из крупных очагов заболевания ящуром. На Переяславском молочном заводе ситуация стабильнее. По словам коммерческого директора завода Виталия САЛЯХЕЕВА, в первые дни, когда ящур только обнаружили, продукция завода действительно стала продаваться хуже - на 30%. Но затем покупательский спрос вновь достиг своей прежней отметки. Однако, как признался Саляхеев, даже этого 30-процентого спада могло и не быть, если бы не антиреклама, которую показали на одном из хабаровских телеканалов: сюжет о страшной заразе подкрепили картинкой с изображением продукции Переяславского молокозавода. Потребителей удалось напугать и заставить отказаться от молочки любимого производителя. Правда, всего на каких-то пару дней. "Проблема в том, что разъяснительную работу с населением толком не провели, - объяснил Виталий Салихеев. - Ведь при термообработке молока вирус ящура так или иначе погибает". Тем не менее от закупки молока в зараженных селах на время карантина заводу пришлось отказаться.
На рынке мяса ящур, похоже, вообще не отразился. По крайней мере, факт падения продаж мясной продукции в Хабаровском крае местные производители не подтвердили. Так, в ООО "Григ Чернобельского" "ЗР" рассказали, что ящур никак не повлиял на покупательский спрос. Вопрос о том, как повлияла эпидемия на продажи мясной продукции другого производителя - "Кооператор-2", - вообще удивил. "Да никак не повлиял!" - заявил "ЗР" по телефону собеседник, отказавшись от более подробных комментариев. Судя по всему, мясо сейчас боятся покупать только приморцы - там продажи упали на 15%.
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