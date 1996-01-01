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Ноу-хау отплатили золотом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе в краевом центре на площадях легкоатлетического манежа стадиона имени Ленина прошли специализированные выставки "Дальвэком-2005", "Полиграфия. Реклама. Дизайн-2005". В творческом форуме, организатором которого стала ОАО "Хабаровская международная ярмарка", приняли участие около 80 компаний из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Приморья, Амурской области, ЕАО, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, а также из Китая.

Как отметил первый зам. председателя Комитета по печати, полиграфической промышленности и телерадиовещанию правительства Хабаровского края Анатолий СЕВРЮКОВ, в этом году выставка "Полиграфия. Реклама. Дизайн-2005" перестала быть составной частью других ярмарочных форумов и превратилась в самостоятельную, специализированную. Проводилась она уже в 7-ой раз и стала традиционной. В ней приняли участие ведущие полиграфические и издательские компании региона. Сегодня информационные технологии и коммуникации стали одной из важнейших составляющих экономического развития, за ними экономика будущего - экономика информационного сообщества. Выставка "Дальвэком- 2005" поставила задачу отразить передовые достижения в сфере связи, передачи данных и развитии современных информационных технологий, а также способствовала развитию рынка товаров и услуг в сфере IТ-технологий.

Нынешний выставочный форум был предназначен в основном для делового сообщества, подчеркнул гендиректор Хабаровской международной ярмарки Валерий ЧЕРЕПАНОВ. За три выставочных дня состоялись деловые встречи и переговоры, консультации, пресс-конференции, круглые столы, конкурсы, презентации, на которых компании представляли новую продукцию, а также тематические семинары. Главным событием выставки стал конкурс "Золотая медаль Хабаровской международной ярмарки", которую присудили лучшим, по мнению жюри, компаниям. Две большие золотые медали вручили фирмам "Приско Принт" (Находка) и "Стильная спецодежда" из Хабаровска.

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