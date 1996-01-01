В Хабаровске будут строить жилье для малообеспеченных

Шестьдесят коттеджей для малоимущих планируется построить в Хабаровском районе Хабаровского края недалеко от села Тополево. Такое решение было принято делегацией ООН, прибывшей в дальневосточную столицу из Китая, совместно с властями района.

Программа строительства жилья для бедных широко распространена за рубежом, а в нашей стране еще не успела развернуться. Хабаровск - пока что один из немногих российских городов, заинтересованный в программе. В Китае специалистам ООН, за счет сокращения издержек, удалось уменьшить стоимость квадратного метра жилья с $426 до $42,6. Сколько будет стоить жилье в Хабаровске и что оно будет собой представлять, пока неизвестно. Нет и четких критериев по поводу того, кого считать бедным, а кого не очень. В Хабаровске делегация пробыла сутки, а затем с той же миссией отправилась в Биробиджан и Владивосток.