От самолетов до сарделек

"В этом году - это самое яркое выставочно-ярмарочное мероприятие в Дальневосточном регионе", - отметил генеральный директор Хабаровской международной ярмарки Валерий ЧЕРЕПАНОВ.

На выставке собрались практически все субъекты Дальнего Востока. По количеству участников нынешняя ярмарка побила все рекорды, приняв около 250 компаний. И это еще не все желающие смогли сюда попасть - новый выставочный комплекс, способный удовлетворить любые аппетиты, только проектируется.

Большую долю выставочных площадей занял Хабаровский край: 74 участника представляли его на ярмарке. Среди них - крупнейшие предприятия края: "Амурметалл", КнААПО, Амурский судостроительный завод, "Дальдизель", "Амуркабель", артель старателей "Амур". Как отметил министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ, обширно и разносторонне были представлены на ярмарке не только крупные промышленные гиганты, но и представители среднего бизнеса - мясоперерабатывающие предприятия, молокозаводы, хлебозаводы, торговые фирмы.

Экспозиция Республики Саха (Якутия) выглядела весьма представительно. Еще бы, всех гостей встречала группа молодых жителей республики в национальных костюмах и роскошные витрины с золотыми украшениями и якутскими бриллиантами. 25 ведущих предприятий Якутии представили здесь свою продукцию, сообщила зам. министра по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия) Татьяна ГЛАДКОВА. В качестве положительного примера межрегионального сотрудничества она назвала поставки угля в Хабаровский край, Приморье, Магадан, на Чукотку.

В Чукотском автономном округе (ЧАО) с приходом на пост губернатора Романа АБРАМОВИЧА стали заметны положительные сдвиги в экономике. Как рассказал зам. губернатора ЧАО Михаил СОБОЛЕВ, в настоящее время разведано и начинается эксплуатация Верхнеозерного газового месторождения, запасы которого, по оценкам специалистов, - 13 млрд кубометров. Компания "Сибнефть" продолжает вести на территории округа геологоразведочные работы.

В прошлом году были получены неплохие результаты на Телекайском месторождении нефти. Здесь запасы оцениваются в 5 млн тонн. Около 100 млн рублей было затрачено на реконструкцию и модернизацию Беринговского угольного месторождения. И уже в этом году 54 тыс. тонн каменного угля поставили в Корякский автономный округ, около 60 тыс. тонн на Камчатку. Каждый год поставки угля удваиваются. По расчетам, на следующий год месторождение должно стать окупаемым.

На экспозиции Чукотки был установлен экзотический для наших мест чукотский чум из оленьих шкур. А рядом, для контраста, иллюстрирующего темпы роста и достижения современного градостроения в Чукотском автономном округе, - быстровозводимый одноэтажный дом (94 кв. метра) на приподнятом металлическом каркасе. Как рассказал заместитель директора "Чукотской торговой компании" Анатолий КРАШАКОВ, за четыре года было построено 759 таких домов различной площади, которые сменили старые деревянные постройки в 20 населенных пунктах округа.

Зам. губернатора Магаданской области, глава представительства в Хабаровске Леонид ИВАНЮТА у своих стендов расхваливал алкогольную продукцию, которую выпускает Магаданский ликероводочный завод. "Почему хорошее качество у нашей продукции, - объяснял директор завода. - Потому что выпускаем водку из своего спирта, который делаем на местном спиртзаводе. А зерно для этого везем с Алтая".

Также магаданцы представили богатства своих ресурсов - горнодобывающей, рыбной отраслей. "Мы многое производим в области для собственных нужд, - делился размышлениями Л. Иванюта. - Кое-что завозим из других регионов. В частности, из Краснодарского края - овощи, фрукты. А вывозить за пределы области, например, продукцию своей "пищевки" нам невыгодно - слишком высоки ее себестоимость и транспортные издержки".

Если раньше связи с дальневосточными территориями были нарушены, то в последнее время сотрудничество налаживается, отметил зам. председателя правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Валерий ГУРЕВИЧ. Это, в первую очередь, - поставки изделий легкой промышленности в Приморье, Хабаровский край, Магадан.

К примеру, в Хабаровске открылись несколько магазинов обувной фабрики "Росток" из ЕАО. В свою очередь, хабаровчане открыли в автономии сборочное производство радиоэлектронного завода "Авест", который выпускает десятки тысяч стиральных машин, телевизоров, видео и аудиомагнитофонов, пылесосов. Надо активнее развивать межотраслевую кооперацию, подчеркнул В. Гуревич.

Выставочные площади Амурской области поражали своим размахом: на 168 квадратных метрах разместилось 20 участников. Зам. губернатора Александр ГОРДЕЕВ в качестве положительного примера назвал тесное взаимодействие области с Якутией и Хабаровским краем. Недавно в Хабаровске был открыт мебельный салон "У Денисенко". А областные власти оказали содействие при открытии магазинов "Уссурийский бальзам" в Благовещенске.

Впервые принимал участие в выставке Корякский автономный округ. В последние годы в округе активно ведется добыча золота и платины, подчеркнул начальник департамента экономики администрации округа Сергей ЛЕБЕДЕВ. Подстраиваясь под нужды горнодобытчиков, развивалась и электроэнергетика. Росла занятость населения. Все больше трудовых ресурсов прибывало к нам из других регионов. Вот такая форма регионального сотрудничества вызрела в округе.

Неподдельный интерес у посетителей ярмарки вызвала продукция народных промыслов, товары местной промышленности, сувениры и образцы национального искусства и ремесел народностей Дальнего Востока. Экспоместо "Ремесла земли Дерсу", где были широко представлена продукция малых народностей Амура, пользовалась особой популярностью.

Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ подчеркнул: "Именно здесь, на ярмарке, можно увидеть, что могут дальневосточники. И сегодня, судя по выставленной продукции на экспоместах, наша экономика не просто выживает, а находится на пути развития".