В России появится ипотека земли...

Премьер-министр РФ Михаил ФРАДКОВ поручил ряду ведомств создать в стране систему земельно-ипотечного кредитования.

В частности, Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину РФ поручено с участием Россельхозбанка подготовить до 1 ноября этого года предложения о создании системы земельно-ипотечного кредитования, позволяющей привлекать средства на длительный срок и под низкие процентные ставки под залог земельных участков.