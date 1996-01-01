Цены на кофе грозят взлететь вверх

По данным Международной кофейной организации, запасы кофейных бобов угрожающе сократились, в связи с чем ожидается подорожание кофе.

В этом году производство кофе уменьшится по сравнению с 2004 годом более чем на 15% - до 33 млн мешков. В 2004 году урожай кофе в Бразилии составил чуть более 39 млн мешков.

Другие крупные страны-производители, такие как Колумбия, Мексика, Индонезия и Индия, ситуацию не исправят, поскольку у них нет больших резервов.