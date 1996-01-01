И без того плохой урожай доедают грызуны

В этом году сержантовская школа-комплекс, выращивающая на своих полях картофель и овощи, собрала неважный урожай картошки - с 20 га получили 150 тонн. В прошлом году с 25 га - 300 тонн. Зато килограмм картофеля подорожал до 10 руб. - на картошку в этом году неурожай.

"Урожайность плохая из-за погоды: в июне не было дождей, в июле - мало, влаги не хватало,- рассказал директор школы, депутат районной Думы Анатолий МАКАРОВ.

Овощи - морковь, капуста, свекла - еще в поле. Морковь и свеклу будут убирать в октябре, а 2 га свеклы нынче съели мыши с бурундуками. У свеклы макушка на поверхности, не прикрыта землей, вот и является она легкой добычей для грызунов. Этим летом из-за засухи они расплодились необычайно: все дальнегорские дачники, подобно чугуевцам, страдают от нашествия мышей и бурундуков, поедающих даже помидоры.

В этом году впервые сержантовские школяры вырастили для СХПК "Дальнегорский" 100 тонн кормовой свеклы - куузики. По плану за весь урожай выручка должна составить 1,3 млн руб. Несмотря на плохой урожай, за счет роста цен на картошку план будет выполнен. На погашение ссуды уйдет 300 тыс. руб. Прибыль останется в размере 200-300 тыс. руб.