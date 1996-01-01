Freightliner наступает!

Компания "ПТК-Моторс", официальный представитель корпораций Freightliner и Detroit Diesel на Дальнем Востоке России, объявила о начале продаж новых седельных тягачей марки Freightliner Argosy с января 2006 г.

Первый седельный тягач этой марки, построенный специально для "ПТК-Моторс", будет иметь гарантию на 1 год или 120 тыс. км пробега.

Решение продавать новые грузовики было озвучено на ежегодной дилерской конференции "ПТК-Моторс", куда съехались руководители банков, крупных лизинговых и автотранспортных компаний, представители Freightliner и их американские коллеги. Цифры, озвученные на конференции, не радовали: дело в том, что на сегодняшний день более 50% российского грузового автопарка имеет возраст свыше 13 лет. Около 30% - машины в возрасте от 10 до 13 лет. И лишь 8% - автомобили младше 8 лет. Так что предпосылки для торговли новой техникой возникли давно.

Досье Выкупив в 1998 г. полуразрушенный завод в пригороде Владивостока, компания "ПТК-Моторс" организовала мощную базу, в которую вошли: административные здания, собственные торговые площади (стоянка для тягачей), магазин запчастей, ремонтные боксы, боксы технического обслуживания, автомойка. Сейчас в месяц продается более 30 единиц техники. А за все время существования компания реализовала боле 1000 тягачей. Все работники "ПТК-Моторс" обучаются и проходят курсы повышения квалификации у американских коллег.

Практически все эксперты дают такой прогноз жизнеспособности российского грузового автопрома: 5-7 лет. Что дальше? На какой технике работать? Тут уж точно придется выбирать из иностранных.

Как было отмечено на форуме, объемы поставок американской техники на Дальний Восток растут. Виной тому спрос: ведь экономическая эффективность машины даже 2000 г. выпуска на российских дорогах выше, чем у любой новой российского производства. Это экономичность мощных моторов Detroit, Cummins, Caterpillar и надежность конструкции тягача Freightliner.

Переход на новую технику - общепринятая мировая практика. Это цивилизованный метод ведения бизнеса, когда в соответствии со всеми рисками можно рассчитать примерный доход, - иными словами, составлять бизнес-планы, не делая скидки на "авось". Благо сейчас у "ПТК-Моторс" много деловых партнеров. Среди них - 9 лизинговых компаний и банков в Приморском крае и 8 - в остальных регионах России.

Не зря топ-менеджмент банков и лизинговых организаций, выступая на конференции, выделил кредитование и лизинг как одно из приоритетных направлений в продаже тягачей Freightliner - сегодня именно так продается половина всей техники.

Сейчас, к примеру, можно приобрести тягач Freightliner Century 2001 г. выпуска в рассрочку до 3-х лет. Первоначально, правда, оплатив четверть его стоимости. Затем ежемесячный платеж составит $1 486.

Гибкие схемы приобретения тягачей в лизинг, расчет экономической эффективности, мощная ремонтная база и непрерывные поставки запчастей - это то, что отличает "ПТК-Моторс" от конкурентов.

Поскольку грузооборот в восточной части России стабилизировался, наметилась четкая тенденция доверять работу профессионалам. И не только в транспортировке, но и в сервисном обслуживании и ремонте машин. Исходя из этого, Freightliner в "ПТК-Моторс" обслуживается и ремонтируется без простоев. Кроме того, стоимость сметного часа ремонта намного ниже, чем у дистрибьюторов европейских Volvo и Mercedes: всего от 330 до 538 руб.

Представительства "ПТК-Моторс" со складами запчастей находятся в Хабаровске, Иркутске, Чите и Красноярске, что значительно упрощает ремонт в регионах до Урала. В планах компании - приведение сервиса обслуживания во всех подразделениях компании к международным стандартам, расширение дилерской сети, обеспечение поставок запчастей в кратчайшие сроки и работа сервисного центра 24 часа, 7 дней в неделю.

Трудно не признать - "ПТК-Моторс" - сегодняшний лидер по продажам иностранных крупнотоннажных тягачей на Дальнем Востоке. И, возможно, мы станем свидетелями постройки завода для отверточной сборки Freightliner в Приморье.