Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Freightliner наступает!
Компания "ПТК-Моторс", официальный представитель корпораций Freightliner и Detroit Diesel на Дальнем Востоке России, объявила о начале продаж новых седельных тягачей марки Freightliner Argosy с января 2006 г.
Первый седельный тягач этой марки, построенный специально для "ПТК-Моторс", будет иметь гарантию на 1 год или 120 тыс. км пробега.
Решение продавать новые грузовики было озвучено на ежегодной дилерской конференции "ПТК-Моторс", куда съехались руководители банков, крупных лизинговых и автотранспортных компаний, представители Freightliner и их американские коллеги. Цифры, озвученные на конференции, не радовали: дело в том, что на сегодняшний день более 50% российского грузового автопарка имеет возраст свыше 13 лет. Около 30% - машины в возрасте от 10 до 13 лет. И лишь 8% - автомобили младше 8 лет. Так что предпосылки для торговли новой техникой возникли давно.
ДосьеВыкупив в 1998 г. полуразрушенный завод в пригороде Владивостока, компания "ПТК-Моторс" организовала мощную базу, в которую вошли: административные здания, собственные торговые площади (стоянка для тягачей), магазин запчастей, ремонтные боксы, боксы технического обслуживания, автомойка. Сейчас в месяц продается более 30 единиц техники. А за все время существования компания реализовала боле 1000 тягачей. Все работники "ПТК-Моторс" обучаются и проходят курсы повышения квалификации у американских коллег.
Практически все эксперты дают такой прогноз жизнеспособности российского грузового автопрома: 5-7 лет. Что дальше? На какой технике работать? Тут уж точно придется выбирать из иностранных.
Как было отмечено на форуме, объемы поставок американской техники на Дальний Восток растут. Виной тому спрос: ведь экономическая эффективность машины даже 2000 г. выпуска на российских дорогах выше, чем у любой новой российского производства. Это экономичность мощных моторов Detroit, Cummins, Caterpillar и надежность конструкции тягача Freightliner.
Переход на новую технику - общепринятая мировая практика. Это цивилизованный метод ведения бизнеса, когда в соответствии со всеми рисками можно рассчитать примерный доход, - иными словами, составлять бизнес-планы, не делая скидки на "авось". Благо сейчас у "ПТК-Моторс" много деловых партнеров. Среди них - 9 лизинговых компаний и банков в Приморском крае и 8 - в остальных регионах России.
Не зря топ-менеджмент банков и лизинговых организаций, выступая на конференции, выделил кредитование и лизинг как одно из приоритетных направлений в продаже тягачей Freightliner - сегодня именно так продается половина всей техники.
Сейчас, к примеру, можно приобрести тягач Freightliner Century 2001 г. выпуска в рассрочку до 3-х лет. Первоначально, правда, оплатив четверть его стоимости. Затем ежемесячный платеж составит $1 486.
Гибкие схемы приобретения тягачей в лизинг, расчет экономической эффективности, мощная ремонтная база и непрерывные поставки запчастей - это то, что отличает "ПТК-Моторс" от конкурентов.
Поскольку грузооборот в восточной части России стабилизировался, наметилась четкая тенденция доверять работу профессионалам. И не только в транспортировке, но и в сервисном обслуживании и ремонте машин. Исходя из этого, Freightliner в "ПТК-Моторс" обслуживается и ремонтируется без простоев. Кроме того, стоимость сметного часа ремонта намного ниже, чем у дистрибьюторов европейских Volvo и Mercedes: всего от 330 до 538 руб.
Представительства "ПТК-Моторс" со складами запчастей находятся в Хабаровске, Иркутске, Чите и Красноярске, что значительно упрощает ремонт в регионах до Урала. В планах компании - приведение сервиса обслуживания во всех подразделениях компании к международным стандартам, расширение дилерской сети, обеспечение поставок запчастей в кратчайшие сроки и работа сервисного центра 24 часа, 7 дней в неделю.
Трудно не признать - "ПТК-Моторс" - сегодняшний лидер по продажам иностранных крупнотоннажных тягачей на Дальнем Востоке. И, возможно, мы станем свидетелями постройки завода для отверточной сборки Freightliner в Приморье.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей