"Приезжайте в Хабаровск и торгуйте здесь"

В преддверии I Дальневосточного международного экономического конгресса и 7-й Универсальной выставки-ярмарки товаропроизводителей Дальневосточного федерального округа мы попросили генерального директора Хабаровской международной ярмарки Валерия ЧЕРЕПАНОВА поделиться своими мыслями о выставочном бизнесе, рассказать о планах.

- Валерий Аркадьевич, как влияет ситуация в мировой и российской экономике на выставочный бизнес? Какие темы для ярмарок больше всего подходят для нашего региона?

- Ситуация в выставочном бизнесе сильно зависит от состояния мировой экономики, от экономических условий в стране, регионе, на территории. Если у товаропроизводителей существует потребность в реализации производимой продукции, значит, эти товары надо активно продвигать на рынке и энергично рекламировать. А этим наиболее эффективно можно заниматься только на ярмарках, где самый выгодный, удобный и относительно дешевый способ рекламы. Лучшего способа "засветить" товар пока еще никто не придумал.

На сегодняшний день на Дальнем Востоке складываются благоприятные условия для ведения бизнеса: неуклонно развиваются базовые отрасли экономики - транспортная, электронные коммуникации, лесная, топливно-энергетическая. Чтобы найти потребителей на результаты своего труда, предоставляемые услуги, предприятия вынуждены приходить к нам на ярмарку. Отсюда мы и берем темы для своих выставок. Потому что рынок жестко диктует формирование тематики по тому или иному экономическому направлению, которое существует на территории.

- Зарубежные компании - частые гости на ваших ярмарках? Какие недуги присущи выставочному бизнесу в Хабаровске, и как их можно вылечить?

- Зарубежные компании на наших ярмарках бывают не слишком часто, как бы нам хотелось: международные контакты сами по себе не возникают. Например, в Китае своя выставочная политика - "приезжайте к нам и покупайте наши товары". А у нас в Хабаровске - своя: "привозите свои товары к нам и продавайте их на нашей территории". Китайцы согласны приезжать к нам на ярмарки, но с условием: "создайте нам комфортную среду для торговли, чтобы мы смогли наглядно и красочно поместить свою продукцию. И обеспечьте массовую явку с дальневосточных территорий. Российский Дальний Восток населяет всего 11 млн человек, столько же населения проживает в Харбине. Какой смысл привозить к вам товар - все равно вы не соберете на ярмарке много народа, может быть, максимум 15-20 тыс. человек. Для наших объемов производства - это капля в море".

В последнее время все больший интерес к продвижению своих товаров на наш рынок проявляют Япония, Южная Корея. Так, с 19 по 25 октября на нашем оборудовании в краевом центе в ОДОРА пройдет выставка японских товаров, посвященная 40-летию побратимских связей Ниигаты и Хабаровска.

- Какие недуги присущи выставочному бизнесу в Хабаровске, и как их можно вылечить?

- Главная болезнь выставочного движения как в Хабаровске, так и в других субъектах дальневосточного региона - отсутствие современной материальной базы и, прежде всего, приспособленного здания, специально предназначенного для проведения торгово-промышленных выставок (ярмарок). Начинка этого сооружения должна отвечать всем современным требованиям по технологии, комфортности, обеспеченности сопутствующими услугами - просторные комнаты переговоров, нормальные складские помещения, связь. Отсюда и иное ценообразование - клиент готов платить хорошие деньги, если его обеспечить всем объемом услуг, которые существуют в мировой практике на международных выставочных рынках.

Для прорыва в этом направлении и был запроектирован "Межрегиональный центр экономического сотрудничества", строительство которого начнется в октябре-ноябре. А главной целью проекта стало создание в столице Дальневосточного федерального округа комфортабельной материальной базы, необходимой для развития благоприятных условий экономического, научного, культурного, социального сотрудничества России с партнерами в АТР.

К тому же более профессиональный уровень организации ярмарок в специализированном комплексе с использованием современного выставочного оборудования и различных средств и возможностей должен привести к увеличению спроса на участие в выставках. А наличие команды профессионалов выставочного бизнеса - ОАО "Хабаровская международная ярмарка", добившейся хороших результатов, специального опыта и имеющей необходимые для данного бизнеса деловые связи, позволит с наивысшей рентабельностью начать работу в новом комплексе. К примеру, только за прошлый год наш коллектив заработал 24 млн руб.

- Валерий Аркадьевич, расскажите подробнее о новом ярмарочном комплексе. В частности, на какие средства будет построен центр?

- Это будет смешанное финансирование. Во-первых, объект включен в президентскую программу "Развитие Дальнего Востока и Забайкалья". Во-вторых, чтобы получить стартовый капитал, необходимый для начала строительства центра, намечается около 1,5 тыс. кв. метров вспомогательных площадей продать в собственность на условиях участия в долевом строительстве и выручить порядка 150 млн рублей. Затем на эти средства можно будет возвести часть сооружения, которое впоследствии мы отдадим в залог банку для получения кредита на дальнейшее строительство.

- А как же зарубежные инвесторы? Дешевые кредиты, выгодные условия?

- Категорически против присутствия иностранного капитала при строительстве центра. Известно, кто платит - тот и заказывает музыку. Оказаться на второстепенных ролях у тех же китайцев, которые готовы вложить солидный капитал в новый межрегиональный центр, - это недальновидная политика. У нас в стране много своих, российских, инвесторов. И условия предоставления займов у них ничуть не хуже зарубежных. Надо только уметь работать с ними, предлагая прибыльные проекты. Наш проект, я считаю, высокодоходный.

Всего планируется от деятельности "Межрегионального центра экономического сотрудничества" получать ежегодно в виде основного дохода более 4,4 млн долларов США. И это без учета возможных дополнительных поступлений от использования помещений центра для проведения симпозиумов, конференций, культурно-зрелищных и иных мероприятий. Так уж пусть лучше эти деньги остаются в нашей стране, наполняется налогами казна, а российские товары и продукция лучших мировых товаропроизводителей изобилует на наших выставочных местах и на прилавках отечественных магазинов.