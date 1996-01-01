"Поход за грамотой" длиною в 75 лет

Издательству "Просвещение" - 75 лет. Мы подводим итоги трех четвертей века с гордостью за наших славных предшественников и ветеранов, с уверенностью в своих силах, с масштабными планами на будущее.

"Просвещение" не просто издательство. До 1991 г. мы были единственным в стране издательством, выпускавшим школьные учебники. А значит, именно "Просвещение" аккумулировало гигантский и бесценный опыт многих поколений замечательных советских педагогов - продолжателей славных традиций русских земских учителей, соавторов экономического роста и научных прорывов XX века, создателей интеллектуального потенциала нашей страны - главного ресурса будущего России в XXI веке.

Этот опыт воплотился в тринадцати миллиардах экземпляров учебников, выпущенных в свет нашим издательством. Практически каждая наша книга, будь то "Поход за грамоту" (1930), "Колхозные кадры" (1932), "Русский язык для бойцов" (1942) или "Информатика" (2002), концентрирует в себе энергию эпохи, неразрывно связывает времена и поколения. Сегодня в портфеле "Просвещения" есть учебники, первые издания которых вышли в 1961 г. (учебник немецкого языка Инессы БИМ) или в 1964 г. ("Экономическая география зарубежных стран" Владимира МАКСАКОВСКОГО), - учебники, на которых выросли поколения и которые продолжают совершенствоваться, оставаясь актуальными и современными. Но есть и учебники, впервые вышедшие в свет в 2002 г. (например, "Информатика"), которые стали для тысяч учеников столь же привычными и надежными партнерами, как и учебники-"ветераны".

В новых экономических и политических условиях "Просвещение" остается одним из немногих действенных инструментов национальной консолидации, центром формирования и распространения российских образовательных ценностей, залогом сохранения и укрепления высочайших стандартов отечественной науки и образования. А главное - надежным помощником миллионов молодых людей в России и за ее пределами, для которых учебники "Просвещения" стали гарантом успешной карьеры, личностного и профессионального роста. Нас очень беспокоит проблема региональных разрывов: Россия должная быть единой, а все ее регионы - близкими соседями. И если мы своими силами не можем сейчас понизить цены на авиабилеты так, чтобы сделать их доступными для всех, мы можем сделать другое, и считаем это очень важным. Мы предоставим всем гражданам страны, где бы они ни жили, единые для всей России учебники, учебники самого высокого качества.

Учебники - это не только продукт и товар. Учебники - это связующая скрепа содержания образования, инструмент сохранения единого образовательного пространства страны, творческое наследие поколений, наиболее эффективно передаваемое молодежи. Вот почему мы не можем быть в стороне от тех масштабных преобразований, которые переживает российская школа, от тех проблем, с которыми она сталкивается, потому что школа - это не только учителя. Все без исключения граждане страны - нынешние или бывшие школьники или родители школьников. А значит, школа - это вся Россия. Вот почему мы убеждены, что к реформированию школы надо подходить с огромной ответственностью, с безграничной осторожностью.

Издательство "Просвещение" - инновационное издательство, аккумулирующее самые современные достижения фундаментальной и педагогической науки. Но никакие инновации не нужны ради инноваций. В основе нашей работы - традиции российской школы, ответственный подход к качеству образования, щепетильное и внимательное отношение к сохранению высоких образовательных стандартов.

Именно для этого "Просвещение" совместно с Российской академией наук и Российской академией образования приступает к реализации проекта "Академический школьный учебник". Суть проекта - сочетание уникальных технологий производства учебников ведущего издательства страны с самыми высокими требованиями лучших экспертов к содержанию и научному уровню образования, а также к качеству преподавания, эффективности и доступности педагогических методик. Ожидаемые результаты проекта - то качество, которое со всей полнотой ответственности можно будет назвать "академическим качеством", и доступность "академического качества" для школьников всей России, всех ее городов и сел.

Профессионализм и самоотверженность российского учителя - вот основа действенности и жизненности нашего образования. А наши учебники - инструмент в руках учителя. Поэтому забота о социальной направленности государственной политики, забота о повышении социального статуса и качества жизни учителя - это для нас не просто красивый лозунг. Это необходимое условие осмысленности всей нашей деятельности.

Вот с какими чувствами и надеждами мы встречаем важную для нас дату. Не могу не сказать сегодня о том, что современное, коммерчески успешное издательство "Просвещение" - это, прежде всего, уникальный редакционно-издательский коллектив, содружество лучших на сегодняшний день профессионалов, истинных подвижников российского образования. Всех тех, для кого просвещение - дело государственное, дело чести и дело жизни.

Александр КОНДАКОВ, генеральный директор издательства "Просвещение".