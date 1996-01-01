"Сокращаются не предприниматели, а "мертвые души"

В номере "ЗР" от 13 сентября 2005 г. была опубликована статья "Город давит на строителей", вызвавшая широкий резонанс как в предпринимательских, так и в административных кругах. Свой ответ на статью в редакцию "ЗР" прислал помощник главы администрации Владивостока по вопросам предпринимательской деятельности Сергей РУСАЛЕНКО.

"Не могу оставить без внимания статью "Город давит на строителей", опубликованную в газете "Золотой Рог". Данная статья содержит интервью с президентом Приморского союза строителей "Властра" Людмилой ДАВЫДЕНКО. Несмотря на то что разговор посвящен в большей степени проблемам строительного бизнеса, речь заходит и о взаимодействии бизнес-структур с городской администрацией. При этом, высказывая личное мнение, госпожа Давыденко приводит порой не вполне объективные, а то и недостоверные данные.

Прежде всего, мне бы хотелось ответить на утверждение Людмилы Ивановны, что будто бы благодаря проводимой администрацией города политике во Владивостоке значительно уменьшилось количество предпринимателей. Цифры она предусмотрительно не называет, ссылаясь лишь на некие публикации на эту тему в средствах массовой информации. Я внимательно полистал подшивку газет и обнаружил лишь два подобных утверждения, прямо скажу - очень сомнительной достоверности. В обоих случаях в качестве первопричины известные своей политической активностью персоны называли повышение арендных ставок на муниципальную недвижимость, а вот цифры у них разнились от 22 до 25 тысяч индивидуальных предпринимателей, якобы закрывших свой торговый бизнес во Владивостоке и перебросивших его в другие города Приморья.

Данные, конечно, поражают воображение, но вот насколько они достоверны? Настолько ли число зарегистрированных предпринимателей зависит от ставок аренды на муниципальную недвижимость, или эти предположения - фантазии оппонентов исполнительной власти Владивостока? Информацией о количестве предпринимателей в полной мере обладают только налоговые органы, но точных сведений о динамике численности предпринимателей по городу у них пока нет. Дело в том, что вплоть до 1 января 2005 г. в налоговых органах в связи с требованием федерального законодательства проходила перерегистрация индивидуальных предпринимателей. И во Владивостоке действительно поубавилось число тех, кто в 90-х - начале 2000-х был зарегистрирован предпринимателем.

Но такая же ситуация по всей стране! В Калининградской области, например, налоговики недосчитались 26 тысяч, в Пермской - 45 тысяч субъектов бизнеса. Если брать Приморский край, то аналогичные тенденции численности складываются не только во Владивостоке, но и в Артеме, Уссурийске, Находке, куда, по сведениям Людмилы Ивановны, будто бы ринулись тысячи предпринимателей из краевой столицы. Но тогда почему там также зафиксировано снижение? По сути, процесс перерегистрации показал те "мертвые души", которые не только не давали населению необходимые услуги и товары, но и уходили от налогов, не платя в бюджет ни копейки.

Теперь что касается цен на аренду муниципальной недвижимости. В первую очередь, увеличение ставок аренды произошло уже ПОСЛЕ того, как во Владивостоке снизилось количество зарегистрированных налоговыми органами предпринимателей. Уже хотя бы поэтому связывать два этих процесса просто абсурдно! К тому же не следует преувеличивать объемы муниципальной недвижимости в городе Владивостоке. За 10 с лишним лет с начала приватизации большая часть городской недвижимости давно уже стала частной. По данным на 1 января 2005 г., из 26 тысяч зарегистрированных предпринимателей - субъектов малого и среднего бизнеса помещения у города арендовали не более 400, т.е. 1,5%.

Я согласен с тем, что любое повышение ставок аренды всегда неприятно. Но это не прихоть городских властей, как то пытаются представить некоторые. Дело в том, что с этого года существенно сократилось количество муниципальных налогов. Т.е, фактически при том же объеме расходных полномочий доходная компетенция муниципальных образований резко уменьшилась. Так, новый Налоговый кодекс предусматривает наличие вместо 45 всего 15 видов налогов и сборов, в то время как в муниципальных образованиях их число сократилось аж до двух (не считая спецналоговых режимов). От таких изменений казна города в этом году сразу же потеряла 1,3 миллиарда рублей. Как можно на два налога содержать город, тем более что функций муниципального управления в сфере ЖКХ, благоустройства, образования и т.п. осталось столько же? Да, сегодня мы считаем приоритетной задачей содействие малому и среднему бизнесу. Вот почему для того же малого бизнеса был введен понижающий коэффициент, который позволяет платить его представителям в 2,5 раза ниже обычных ставок. Вместе с тем администрация города оказывает и другую посильную помощь для бизнеса.

Так, по указанию главы Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА в феврале 2005 г. впервые создана городская общественная приёмная для предпринимателей. Данная структура призвана наладить взаимодействие между властью и бизнесом, а также обеспечить властные структуры объективной информацией о проблемах, возникающих в сфере предпринимательства, определить общие пути их преодоления. С учетом высказанных представителями бизнеса предложений и представленных расчетов глава администрации Владивостока своим постановлением скорректировал в стороны уменьшения величины коэффициента функционального назначения, применяемого при расчете арендной платы за землю в городе.

В администрации Владивостока создана городская комиссия по устранению административных барьеров в развитии малого и среднего бизнеса. Данный орган призван решать проблемы, мешающие нормальному существованию и развитию предпринимательства. В августе т.г. проведено первое ее заседание, на котором достигнуто понимание с представителями бизнеса в вопросе создания в администрации города новой системы оформления земельных отношений и выдачи разрешительных документов в сфере строительства.

Впервые за последние пять лет была проведена общегородская конференция предпринимателей, на которой обсуждались вопросы арендных ставок и размера коэффициента К2 для предпринимателей, применяющих Единый налог на вмененный доход. По итогам этой конференции администрация города с целью поддержки развития малого предпринимательства приняла решение обратиться к краевым законодателям с просьбой о снижении величины коэффициента К2. И это только малая толика большой повседневной работы по взаимодействию с бизнесом.

Конечно, вопросов в отношениях власти и бизнеса во Владивостоке, как, наверное, в любом другом городе Российской Федерации, еще предостаточно. Не добавляют комфортности и значительные изменения в федеральном законодательстве, регулирующем налоговые, имущественные, властные и т.п. отношения. Но от этих проблем никто не отгораживается. Мы настроены вместе с бизнесом искать пути их решения. Позитивный опыт сотрудничества у нас имеется. Поэтому говорить, что у власти города и предпринимателей отсутствует диалог, большое заблуждение!"