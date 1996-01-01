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Продавец готового бизнеса обосновался в Интернете

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке впервые начало работать предприятие, с помощью которого можно купить готовый бизнес - Центр продажи предприятий. ЦПП - пока единственная организация, занимающаяся посреднической деятельностью по покупке-продаже готовых предприятий в нашем регионе. Для этого при центре создан специализированный интернет-сайт, позволяющий клиентам размещать информацию о покупке или продаже бизнеса.

Однако только сайтом этот проект не обходится - в таком сложном и довольно новом деле необходимы надежные и квалифицированные партнеры, на плечи которых можно опереться при регистрации сделки и последующей раскрутке бизнеса.

"Бизнес по покупке и продаже готовых предприятий держится на авторитете компании и высокой квалификации ее партнеров", - уверяет директор компании Игорь ШЛЯХОВ.

Сам факт возможности покупки готового бизнеса довольно интересен: во-первых, это сложная и интересная юридическая работа, во-вторых, купить работающее предприятия всегда будет выгоднее, чем начинать с нуля.

При продаже готового предприятия в его имущественный комплекс входят все основные средства предприятия: земельные участки, здания и сооружения, оборудование, технический инвентарь, т.е. все материальные объекты, которые имеют стоимостную оценку. Не стоит также забывать о нематериальных активах, к ним относятся права пользования земельными участками, природными ресурсами, права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы, услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права. При этом договор продажи предприятия не следует путать с договором продажи доли в ООО или акций. В этом случае будет продаваться не имущественный комплекс, именуемый по закону "предприятие", а право на доход, пропорциональный купленной доле.

В то же время договор продажи доли в предприятии может иметь тот же экономический эффект, что и договор продажи предприятия. Отличие в том, что при покупке бизнеса путем заключения договора продажи доли новый собственник не несет индивидуальную ответственность перед третьими лицами. А при продаже предприятия к новому собственнику переходят и все долги предприятия.

"Обязательному приложению к договору подлежат следующие документы: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия и перечень всех обязательств, включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размеров и сроков их требований. Если же подобный договор подписан без составления и рассмотрения указанных документов, то у сторон не возникают обязательства, кроме тех, которые связаны с недействительностью договора", - рассказывает юридический партнер ЦПП, адвокат Василий ГРЕЧАНЮК.

В центральной части России, а также за рубежом уже довольно давно существуют аналогичные компании, и всем им находится место под солнцем. Со временем некоторые компании занимают отдельную нишу и занимаются продажей не всех подряд предприятий, а сосредотачивают свои усилия в каком-нибудь одном секторе. Другие компании продолжают работать как информационная площадка для всех видов бизнеса и оказывают информационно-аналитические услуги при сопровождении сделок.

Этой же деятельностью сейчас занимается и ЦПП. Сегодня на сайте размещены объявления о продаже очень разных предприятий - от Находкинского гормолокозавода стоимостью $1,6 млн за долю в 100% до никому не известного издательства за $3,5 тыс. И хотя, по мнению директора ЦПП, у его компании пока еще мало клиентов, начало новому рынку во Владивостоке положено.

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