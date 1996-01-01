Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Продавец готового бизнеса обосновался в Интернете
Во Владивостоке впервые начало работать предприятие, с помощью которого можно купить готовый бизнес - Центр продажи предприятий. ЦПП - пока единственная организация, занимающаяся посреднической деятельностью по покупке-продаже готовых предприятий в нашем регионе. Для этого при центре создан специализированный интернет-сайт, позволяющий клиентам размещать информацию о покупке или продаже бизнеса.
Однако только сайтом этот проект не обходится - в таком сложном и довольно новом деле необходимы надежные и квалифицированные партнеры, на плечи которых можно опереться при регистрации сделки и последующей раскрутке бизнеса.
"Бизнес по покупке и продаже готовых предприятий держится на авторитете компании и высокой квалификации ее партнеров", - уверяет директор компании Игорь ШЛЯХОВ.
Сам факт возможности покупки готового бизнеса довольно интересен: во-первых, это сложная и интересная юридическая работа, во-вторых, купить работающее предприятия всегда будет выгоднее, чем начинать с нуля.
При продаже готового предприятия в его имущественный комплекс входят все основные средства предприятия: земельные участки, здания и сооружения, оборудование, технический инвентарь, т.е. все материальные объекты, которые имеют стоимостную оценку. Не стоит также забывать о нематериальных активах, к ним относятся права пользования земельными участками, природными ресурсами, права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы, услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права. При этом договор продажи предприятия не следует путать с договором продажи доли в ООО или акций. В этом случае будет продаваться не имущественный комплекс, именуемый по закону "предприятие", а право на доход, пропорциональный купленной доле.
В то же время договор продажи доли в предприятии может иметь тот же экономический эффект, что и договор продажи предприятия. Отличие в том, что при покупке бизнеса путем заключения договора продажи доли новый собственник не несет индивидуальную ответственность перед третьими лицами. А при продаже предприятия к новому собственнику переходят и все долги предприятия.
"Обязательному приложению к договору подлежат следующие документы: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия и перечень всех обязательств, включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размеров и сроков их требований. Если же подобный договор подписан без составления и рассмотрения указанных документов, то у сторон не возникают обязательства, кроме тех, которые связаны с недействительностью договора", - рассказывает юридический партнер ЦПП, адвокат Василий ГРЕЧАНЮК.
В центральной части России, а также за рубежом уже довольно давно существуют аналогичные компании, и всем им находится место под солнцем. Со временем некоторые компании занимают отдельную нишу и занимаются продажей не всех подряд предприятий, а сосредотачивают свои усилия в каком-нибудь одном секторе. Другие компании продолжают работать как информационная площадка для всех видов бизнеса и оказывают информационно-аналитические услуги при сопровождении сделок.
Этой же деятельностью сейчас занимается и ЦПП. Сегодня на сайте размещены объявления о продаже очень разных предприятий - от Находкинского гормолокозавода стоимостью $1,6 млн за долю в 100% до никому не известного издательства за $3,5 тыс. И хотя, по мнению директора ЦПП, у его компании пока еще мало клиентов, начало новому рынку во Владивостоке положено.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Жителям Дальнего Востока понравились большие Huawei
- Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- На карте Хабаровского края появилось село Дальневосточное