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АИЖК развязали руки
Как сообщило Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, правительство внесло изменения в правила предоставления государственных гарантий по обязательствам АИЖК, разрешающие агентству направлять средства на выкуп ипотечных займов.
Теперь АИЖК может работать не только с банковскими ипотечными кредитами, но и с ипотечными займами, выданными региональными операторами АИЖК. Как показывает практика, развитие ипотеки в экономически менее развитых регионах начинается именно с выдачи таких займов. Однако около года назад агентство вынуждено было прекратить выкуп прав по закладным, в результате чего в половине российских регионов приостановилась работа по ипотечному кредитованию населения.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) было создано правительством РФ в 1997 г. Основная задача агентства - способствовать развитию ипотеки, выкупая у банков закладные на недвижимость. Агентство действует по следующей схеме: получает государственные гарантии, под которые выпускает облигации. Бумаги размещаются среди инвесторов. На вырученные средства АИЖК через своих региональных операторов (представительства) выкупает закладные у банков. Агентство имеет договоры с банками из 86 регионов России - 60% ипотечных кредитов, выданных с участием АИЖК, приходится именно на регионы. По данным агентства, с 2003 по 2005 гг. оно получило госгарантии на сумму порядка 9 млрд руб. На 1 мая 2005 г. по схеме АИЖК предоставлено 16,5 тыс. кредитов на 6,6 млрд руб. по средней ставке 15% годовых.
Теперь подписано постановление, которое утверждает правила предоставления госгарантий по обязательствам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Теперь АИЖК разрешили направлять средства на выкуп ипотечных займов, выданных его региональными операторами. Как пояснили специалисты АИЖК, по опыту работы в регионах ипотечная программа начинается как раз с выдачи таких займов, а не с банковских кредитов. И лишь спустя некоторое время, когда банки убеждаются, что предлагаемая АИЖК схема работает, начинает развиваться банковская ипотечная система. Раньше АИЖК выкупало ипотечные займы у операторов за счет собственных средств. Однако в ноябре прошлого года средства, которые оно могло направить на эти цели, были исчерпаны: в результате в половине регионов - партнеров АИЖК работа по ипотечному кредитованию остановилась. Это стало поводом для обращения агентства в правительство.
"Мы сразу вышли с предложениями в правительство внести соответствующие изменения в правила использования привлеченных под госгарантии средств, разрешив направлять все средства и на выплату ипотечных займов, - сообщил начальник управления маркетинга АИЖК Денис ГРИШУХИН. - Сейчас благодаря конструктивной позиции Минфина мы смогли добиться внесения необходимых поправок. Возможность возобновить выкуп этих займов даст дополнительный импульс развитию ипотеки в регионах, где ни московские, ни региональные банки не готовы работать по ипотечным программам".
Подобная уступка Минфина вызовет цепную реакцию участников рынка ипотечного кредитования. Эксперты ожидают повышения интереса банков к ипотечному бизнесу, что через какое-то время улучшит условия для заемщиков. "Это решит самую основную для банков проблему - проблему рефинансирования ипотечных кредитов, - считает первый заместитель председателя правления Городского ипотечного банка Руслан ИСЕЕВ. - В перспективе это может привести к увеличению объема рынка кредитования, повышению интереса банков к этому бизнесу, возможно, через какое-то время улучшатся условия кредитования для заемщиков".
У АИЖК могут возрасти объемы выкупа у региональных операторов за счет займов, оформленных с использованием закладной, - как новых, так и выданных ранее и накопившихся на балансе у партнеров агентства, считает заместитель руководителя проекта Международной финансовой корпорации "Развитие первичного рынка ипотечного кредитования в России" Андрей МИЛЮТИН. "Если такие займы региональных операторов АИЖК или других некредитных организаций отвечали всем требованиями стандартов Агентства по качеству заемщика и жилья, то АИЖК сможет их выкупать, - говорит он. - У некредитных организаций, которые выдают займы, соответственно, улучшается ликвидность. И они в свою очередь смогут выдавать больше займов, а значит, больше людей смогут участвовать в ипотечных программах АИЖК".
Впрочем, к немедленному качественному скачку в развитии ипотеки в России это событие не приведет. Эксперты утверждают, что пока речь идет о росте кредитования не более чем на 10-20%. Как пояснили в АИЖК, у региональных операторов сейчас не осталось больших накопленных объемов невыкупленных займов. Однако когда они получат возможность их беспрепятственного рефинансирования, операторы смогут выдавать новые займы. Как прогнозируют в агентстве, объемы выкупаемых займов составят достаточно существенную сумму. Прежде доля выкупаемых АИЖК ипотечных займов по отношению к ипотечным кредитам составляла около 30% (сегодня АИЖК покупает ипотечных кредитов на сумму около 700 млн руб.). Впрочем, как прогнозируют эксперты рынка, именно возможность выдачи займов будет существенным образом определять развитие рынка в целом ряде регионов в ближайшие 2-3 года.
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