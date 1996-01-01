Дорогая собственность

Одной из самых пикантных проблем, которые вынуждена решать новая власть Находки, остается ситуация с продажей муниципального имущества. Как считает заместитель мэра по правовым вопросам Александр ШИБАЛОВ, даже предварительный анализ состояния дел позволяет предъявлять серьезные претензии к предыдущей администрации.

Так, по данным городского комитета по управлению муниципальным имуществом, за весь 2004 г. было продано 68 объектов на сумму 30,8 млн руб. В то время как стараниями уже действующей реализация 40 объектов принесла в казну дополнительно 70 млн руб. Если в прошлом году средняя цена 1 кв. м реализованного муниципального имущества в городском округе, включая Врангель и Ливадию, была $126,3, то по итогам восьми месяцев 2005 г. она увеличилась больше чем в 2,5 раза, достигнув отметки в $321. В городской черте разница еще ощутимее - $135 и $393 за 1 кв. м. За рекордно высокую цену - $1,45 тыс. за 1 кв. м продано помещение в историческом центре города. Для сравнения, в прошлом году похожий объект, расположенный на той же улице, был куплен по цене $125 за 1 кв. м.

Понятно, что в наследство новой администрации достались далеко не самые презентабельные объекты, в первую очередь, интересующие потенциальных покупателей. Вполне понятно также и желание нынешнего руководства города пересмотреть итоги предыдущей приватизации муниципального имущества, с тем, чтобы реализовать его с большей выгодой. В принципе, действующее законодательство позволяет это сделать, существует лишь одно небольшое "но": к требованию администрации должна подключиться общественность.

По слухам и авторитетно

В то самое время, как администрация Находки информирует о выгодной продаже остатков муниципального имущества, общественность города, упорно добивающуюся конструктивного диалога с властью, больше беспокоит не уже проданное, а то, что в программе приватизации не значится. Но не исключено, вполне может там оказаться. И поскольку намерения нынешней администрации долгое время были скрыты завесой молчания, страсти вокруг предполагаемой продажи зданий школ, клубов, детского лагеря отдыха "Мечта", единственного в городе бассейна и других объектов, накалялись. В конечном итоге протестная форма общения митингующего несколько месяцев подряд народа с администрацией свое действие возымела. По крайней мере, представители власти сделали попытку донести до находкинцев свое видение проблемы. Заместитель главы Вячеслав МЕЙН, главный архитектор Татьяна ЯКОВЛЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Майя ЧЕБУКИНА провели с представителями городских СМИ встречу "Политика администрации города в области градостроительства, землепользования и управления муниципальным имуществом".

В ходе этого мероприятия выяснилось, что, к примеру, здание вечерней школы в программе приватизации не значится, муниципальным объектом остается, но рассматривается вопрос размещения в нем муниципальных служб, а также страдающих нехваткой помещений представителей силовых структур. Муниципалитет не планирует также продажу принадлежащего ему контрольного пакета акционерного общества - детского лагеря отдыха "Мечта". Зато ждет от строительных компаний предложений по реконструкции незавершенного долгостроя - многоэтажной пристройки к хирургическому корпусу. Не исключено, что это здание станет жилым домом. Сегодня в бюджете нет средств, чтобы достроить такой объект, как хирургический корпус. На начало года кредиторская задолженность городской администрации составляла 266 млн руб. - почти четверть бюджета. И хотя больше половины этой суммы на сегодня погашено, долги остаются. Плюс к тому - дефицит городской казны, составляющий 70 млн руб.

Что касается спортивных сооружений, содержание их бюджету также не под силу. По информации замглавы администрации Вячеслава МЕЙНА, единственному действующему в городе бассейну необходима серьезная реконструкция. Здание построено в 1960 г., капремонт с тех пор не делался ни разу. А объем работ предстоит немалый: нужно заменить чашу, сменить систему очистки воды, сделать вентиляцию, которая вообще отсутствует. Администрация в настоящее время ведет переговоры с инвесторами, чтобы, оставив бассейн городской собственностью, привлечь инвесторов и произвести реконструкцию. Предприниматели не возражают против того, чтобы действующая в комплексе детская спортивная школа осталась в прежнем своем качестве. Правда, общественность в бескорыстие представителей бизнеса, разделяющего с властью общий интерес, верит с трудом.

Гараж на месте

После продажи остатков муниципального имущества одним из основных источников пополнения бюджета становится аренда земли. Но, как признает руководство, в Находке на сегодняшний день отсутствует система правового зонирования и утвержденные правила землепользования и застройки. Так что пока о развитии территории и регулировании градостроительной деятельности приходится говорить в сослагательном наклонении. К примеру, если бы подобные правила действовали вовсю, то конфликта между властью и владельцами металлических контейнеров, которых в городе, по предварительным подсчетам, 6-9 тысяч, вполне можно было бы избежать.

Сегодня администрация Находки проводит работу над ошибками. Коллективные и индивидуальные заявки от владельцев металлических гаражей и контейнеров, поступившие в управление архитектуры города, систематизированы. Как сообщила главный архитектор Татьяна ЯКОВЛЕВА, программа мероприятий по упорядочению их размещения скорректирована.

Разрабатываются дополнения к распоряжению главы города о делегировании полномочий на оформление разрешений на размещение некапитальных гаражей. Все "металлическое имущество" граждан на территории Находкинского округа будет учтено и разместится на специально выделенных для этой цели площадках. Информация о таких площадках появится на городском сайте и в средствах массовой информации, чтобы граждане без труда смогли сориентироваться, где от них ближайшая. Хотя, как показывает практика, без проблем не обойдется и здесь - пускать "чужаков" на уже существующие площадки народ опасается, расценивая это как посягательство на собственные права.

К заслуженным находкинцам - владельцам металлических гаражей обещано применить подход индивидуальный. По крайней мере, инсульты в результате применения грубой физической силы предполагается исключить.

Скандально известную компанию ВПК решено не лишать возможности участвовать в поначалу безальтернативной программе. Но появление не декларируемой, а вполне реальной возможности поучаствовать в процессе и другим участникам, в общем, обнадеживает.

По заданию мэра Олега КОЛЯДИНА в июне Находка приступила к разработке правил землепользования. Для участия в этой работе привлечены ведущие московские и канадские специалисты. В начале сентября по итогам конкурса муниципального заказа определена компания, которая будет основным разработчиком. Приглашен Фонд "Градостроительные реформы" из Москвы, известный как одна из ведущих компаний в этом направлении. Предполагается, что в течение полугода будет подготовлена нормативная база, затем состоятся слушания и утверждение проекта городской думой. Ориентировочно правила землепользования и застройки в Находке вступят в законную силу к середине 2006 г.