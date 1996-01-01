Иностранцев теснят со строительного рынка

Во Владивостоке в 12-й раз проходит специализированная ярмарка-выставка "Строительство".

В этом году ее участниками стали 86 компаний из России, Дании, Германии, Швеции, КНР. Крупнейшие российские предприятия из 10 городов России представят новые строительные материалы и технологии, оборудование, инструменты, строительные машины и многое другое.

Отрадно то, что от выставки к выставке строительная продукция от российских производителей вытесняет зарубежные аналоги с приморского рынка. Однако стоит отметить, что зарубежные компании в основном представляют полный технологический цикл по производству стройматериалов и конструкций, а не отдельные образцы. Например, это немецкие технологии производства пенопласта, оконных конструкций или установки по выпуску труб, колец из Дании.

На выставке хорошо прослеживаются положительные тенденции в развитии экономики России и Приморского края. Компании все больше предлагают продукции для промышленных объектов. Так, для монолитного домостроения предлагаются установки по подготовке арматуры, подъемная опалубка, теплоизоляционный заполнитель для бетона.

Очень широкая гамма сухих смесей и отделочных материалов дает возможность подобрать для любых условий эксплуатации надежные, качественные и приемлемые по ценам отделочные материалы.

Выставка будет полезной не только архитекторам, проектировщикам и строителям, но и руководителям, которым предстоит ремонт, реконструкция или строительство нового объекта.

Да и жители Владивостока увидят воочию, что ремонт может быть не бедствием, а увлекательным процессом, если использовать современные материалы и инструмент, который можно увидеть на ярмарке.

Остается добавить, что выставка работает до 16 сентября в спорткомплексе "Динамо" по адресу: ул. Западная, 11.