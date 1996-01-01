Приватизация квартир и домов пойдет в два потока

По данным пресс-центра Управления Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю, этой госструктурой разработан комплекс мер по повышению качества обслуживания населения.

В частности, с 8 сентября дополнительно начат прием заявлений на государственную регистрацию прав на основании договоров на передачу квартир (домов) в собственность граждан (договоров приватизации) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 76 (остановка трамвая "Цирк", вход с торца здания, около мастерской по ремонту обуви, 1-й этаж).

Кроме этого, прием заявлений от граждан на регистрацию прав на основании указанных договоров по-прежнему будет осуществляться и по адресу: Светланская, 72б. Понедельник, вторник, четверг - с 9.00 до 16.30 и в пятницу с 9.00 до 15.15, перерыв с 12.00 до 13.00.