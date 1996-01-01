Во Владивостоке покажут товары из Харбина

Выставка экспортных товаров из г. Харбина пройдет во Владивостоке 14-16 сентября 2005 г. в выставочном павильоне "ДальЭкспо" (ул. Батарейная, 6а). Ее организовали Управление коммерции провинции Хэйлунцзян и Харбинский филиал Китайского комитета содействия международной торговле.

Достижения столицы провинции Хэйлунцзян продемонстрируют 42 компании. На выставке будут представлены изделия легкой и химической промышленности, медицина и фармация, строительные материалы, цифровые контрольные станки, медицинские приборы, лекарства, средства похудения и регулирования давления.

В разделе пищевой промышленности можно будет ознакомиться с машиной для изготовления пельменей, в разделе продуктов будут представлены рис, свинина, джемы, алкогольные напитки, вкусовые приправы и копченые продукты с соевой пастой.