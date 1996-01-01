Цену на хлеб поднимут. Пока в малых пекарнях

Рост цен на ГСМ и железнодорожные тарифы вынуждает малые пекарни Приморского края поднять цены на свою продукцию.

Как сообщил "ЗР" председатель ассоциации хлебопеков Приморского края Григорий ЭЛЬЯНОВ, несмотря на то что урожай зерна в регионах-житницах ожидается хороший, рост цен на ГСМ и железнодорожные перевозки вынуждает малые пекарни края поднять цены на свою продукцию. Пока речь идет о незначительном увеличении - в среднем на рубль.

В пресс-службе главного хлебного производителя Приморья, компании ОАО "Владхлеб", о повышении не говорят. Запасы сырья позволяют некоторое время удерживать цены на прежнем уровне. Однако и здесь не отрицают, что цена может возрасти еще до конца года.

Тем временем Приморье входит в тройку лидеров по ценам на хлеб. Буханка самого массового сорта "Подольский" в розничной сети стоит от 14 руб. 50 коп. до 17 руб. Для того чтобы стабилизировать ситуацию, хлебопеки предлагают создать в крае стабилизационный зерновой фонд. Однако на протяжении нескольких лет администрация края их предложения категорически отвергает. Чиновники утверждают, что хлеб больше не является социальным продуктом.