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Путин важнее бензина

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Непрекращающийся рост цен на бензин наконец переполнил чашу терпения не только обывателей, но и представителей региональных властей. Кемеровский губернатор Аман ТУЛЕЕВ был вынужден обратиться к Михаилу ФРАДКОВУ, министрам и в Госдуму с просьбой остановить "ценовой беспредел", который "ведет к ограблению населения".

Однако сии отчаянные заявления не произвели особого впечатления на думское большинство. Вопрос с приглашением Фрадкова в Думу на заседание, посвященное топливной проблеме, равно как и сама проблема, были отложены на неопределенное время. По словам вице-спикера Любови СЛИСКИ, первоочередного рассмотрения будут удостоены законопроекты, подготовленные в связи с новыми социальными инициативами, озвученными президентом в прошлый понедельник.

Вместе с тем, несмотря на рост топливных цен, эксперты не могут прийти к единому мнению относительно способов снижения его негативного воздействия. По крайней мере, предложения некоторых политиков относительно прямого государственного вмешательства в процесс ценообразования одобряют далеко не все.

Действительно, российский бензиновый рынок достаточно независим в плане цен, и единственным ограничителем их роста является покупательная способность потребителя.

К сожалению, в условиях, с одной стороны, растущей автомобилизации населения, а с другой - значительного социального расслоения, ситуация начинает выходить за рамки азбучных экономических истин. Проблема же состоит в том, что до того времени, пока цены ударят по "богатым", заставив их снизить потребление бензина, "бедная" часть потребительского диапазона окажется в настоящем кризисе. Дело даже не в том, что часть личного автотранспорта будет поставлена на прикол. Дорогое топливо ударит по перевозкам грузов и пассажиров. В России, с ее дальними расстояниями, плохими дорогами и неразвитой логистикой, доля транспорта имеет весьма ощутимый вес в себестоимости товаров и услуг. Это значит, что достаточно скоро удорожание топлива выльется очередной виток инфляции, в невозможности побороть которую расписались недавно правительственные экономисты.

И все же, подорожание моторного топлива - процесс объективный и неизбежный, а значит, государству, по всей видимости, придется отвести в сторону "невидимую руку" рынка и вмешаться в процесс. В настоящее время сложно сказать, во что оно выльется и пойдет ли на пользу или во вред. Но стоит отметить, что сторонники чисто рыночного регулирования цен на бензин зачастую забывают о том, что во многих странах (включая достаточно развитые) топливный рынок находится под достаточно жестким контролем со стороны государства. Этим, в том числе, объясняется и то, что до последнего времени стоимость бензина в Соединенных Штатах (импортирующих большую часть сырой нефти) была сопоставима с ценами на АЗС в нефтедобывающей России.

Между тем в правительстве (в МЭРТ) разработан свой план стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. В соответствии с ним предлагается, с одной стороны, зафиксировать ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уровне, с другой - изымать 100% экспортных сверхдоходов посредством экспортных пошлин. На деле это будет означать, что при цене на нефть выше $27 за баррель предельная ставка экспортной пошлины должна равняться 100%. Считается, что изъятие всей прибыли с цен выше $27 за баррель сделает экспорт маловыгодным и заставит нефтяников перерабатывать и продавать нефть внутри страны.

К сожалению, данная схема подразумевает множество вопросов. Например, не исключено, что ограничение экспортной прибыли будет компенсироваться на внутреннем рынке через все тот же рост цен.

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