Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин важнее бензина
Непрекращающийся рост цен на бензин наконец переполнил чашу терпения не только обывателей, но и представителей региональных властей. Кемеровский губернатор Аман ТУЛЕЕВ был вынужден обратиться к Михаилу ФРАДКОВУ, министрам и в Госдуму с просьбой остановить "ценовой беспредел", который "ведет к ограблению населения".
Однако сии отчаянные заявления не произвели особого впечатления на думское большинство. Вопрос с приглашением Фрадкова в Думу на заседание, посвященное топливной проблеме, равно как и сама проблема, были отложены на неопределенное время. По словам вице-спикера Любови СЛИСКИ, первоочередного рассмотрения будут удостоены законопроекты, подготовленные в связи с новыми социальными инициативами, озвученными президентом в прошлый понедельник.
Вместе с тем, несмотря на рост топливных цен, эксперты не могут прийти к единому мнению относительно способов снижения его негативного воздействия. По крайней мере, предложения некоторых политиков относительно прямого государственного вмешательства в процесс ценообразования одобряют далеко не все.
Действительно, российский бензиновый рынок достаточно независим в плане цен, и единственным ограничителем их роста является покупательная способность потребителя.
К сожалению, в условиях, с одной стороны, растущей автомобилизации населения, а с другой - значительного социального расслоения, ситуация начинает выходить за рамки азбучных экономических истин. Проблема же состоит в том, что до того времени, пока цены ударят по "богатым", заставив их снизить потребление бензина, "бедная" часть потребительского диапазона окажется в настоящем кризисе. Дело даже не в том, что часть личного автотранспорта будет поставлена на прикол. Дорогое топливо ударит по перевозкам грузов и пассажиров. В России, с ее дальними расстояниями, плохими дорогами и неразвитой логистикой, доля транспорта имеет весьма ощутимый вес в себестоимости товаров и услуг. Это значит, что достаточно скоро удорожание топлива выльется очередной виток инфляции, в невозможности побороть которую расписались недавно правительственные экономисты.
И все же, подорожание моторного топлива - процесс объективный и неизбежный, а значит, государству, по всей видимости, придется отвести в сторону "невидимую руку" рынка и вмешаться в процесс. В настоящее время сложно сказать, во что оно выльется и пойдет ли на пользу или во вред. Но стоит отметить, что сторонники чисто рыночного регулирования цен на бензин зачастую забывают о том, что во многих странах (включая достаточно развитые) топливный рынок находится под достаточно жестким контролем со стороны государства. Этим, в том числе, объясняется и то, что до последнего времени стоимость бензина в Соединенных Штатах (импортирующих большую часть сырой нефти) была сопоставима с ценами на АЗС в нефтедобывающей России.
Между тем в правительстве (в МЭРТ) разработан свой план стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. В соответствии с ним предлагается, с одной стороны, зафиксировать ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уровне, с другой - изымать 100% экспортных сверхдоходов посредством экспортных пошлин. На деле это будет означать, что при цене на нефть выше $27 за баррель предельная ставка экспортной пошлины должна равняться 100%. Считается, что изъятие всей прибыли с цен выше $27 за баррель сделает экспорт маловыгодным и заставит нефтяников перерабатывать и продавать нефть внутри страны.
К сожалению, данная схема подразумевает множество вопросов. Например, не исключено, что ограничение экспортной прибыли будет компенсироваться на внутреннем рынке через все тот же рост цен.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин