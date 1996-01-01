www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Нефтяное дышло

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Алексей КУДРИН пытается не допустить засасывания российской экономики в болото. По его словам, именно к этому могут привести высокие нефтяные цены и расслабленность властей. На защиту нефтяных денег от конъюнктурной растраты он призвал банковских аналитиков.

За три-четыре года проведения неправильной финансово-экономической политики можно все существенно ухудшить, вернув страну в 1998 год, - достаточно израсходовать стабфонд, уверяет Кудрин.

Никто не требовал от правительства в последние месяцы убыстрения реформ, указывает он. "Упавшие на голову, практически не заработанные деньги расслабляют", - заявил министр финансов Алексей Кудрин в интервью "Российской газете". Высокие цены на нефть "засасывают нас в болото", продолжает министр. Если бы у правительства не было столько денег, для повышения зарплат и пенсий "пришлось бы или влезть в долги, или провести реформы", но пока "есть простое и быстрое решение всех социальных проблем" - использовать сверхдоходы, и это "убивает другие стимулы, сдерживает и замедляет реформы".

Аналогичные идеи, как рассказали "Ведомостям" четверо участников встречи, Кудрин высказал и представителям примерно 20 инвестбанков. По словам одного из подчиненных министра, Кудрин хотел посоветоваться, "укрепиться в мысли", что отстаивает правильную экономическую политику, и подавляющее большинство инвестбанкиров его поддержали.

Правда, сами инвестбанкиры расставляют акценты несколько иначе. "На этой беспрецедентной встрече Кудрин попросил о защите проводимой им ответственной финансовой политики от политического нажима желающих потратить еще больше нефтяных сверхдоходов", - рассказывает сотрудник одного из крупных иностранных инвестбанков. Министр стоит на страже жесткой бюджетной политики, и хотя увеличение госрасходов подстегивает инфляцию, ему все труднее сдерживать растущие аппетиты чиновников. "Кудрин опасается, что в какой-то момент его политического веса не хватит для отстаивания сдержанной бюджетной политики, и хочет, чтобы эти идеи активнее поддерживались и озвучивались инвестбанкирами", - говорит другой экономист.

Откровения министра встречены благосклонно и чиновниками. "Возникает опасная иллюзия, что на деньгах, принесенных ветром, можно строить долгосрочные бюджетные расходы, - соглашается замминистра экономического развития Андрей ШАРОНОВ. - Но эти деньги нельзя тратить: как ветер их принес, так и унесет". "Хорошее финансовое состояние бюджета не способствует ускорению реформ", - замечает замруководителя аппарата правительства Михаил КОПЕЙКИН. "Кудрин совершенно прав - реформы остановились: когда в стране достаточно денег, чиновникам кажется, что так будет всегда и нет смысла что-то менять", - говорит экономист "Траста" Евгений НАДОРШИН. Кудрин остался в правительстве последним сторонником структурных реформ, отмечает руководитель отдела исследований ING Bank Юлия ЦЕПЛЯЕВА.

Сверхвысокие цены на нефть и взыскание налоговых долгов с "ЮКОСа" довели доходы федерального бюджета в 2005 года до 23,7% ВВП (оценка Минфина) - они увеличились по сравнению с 2004 годом на 3,3% ВВП. Попытки правительства отстоять консервативный бюджет-2006 провалились: к внесению законопроекта в Госдуму госрасходы были в два приема повышены с 3685 млрд до 4253 млрд руб.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru