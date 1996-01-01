Нефтяное дышло

Алексей КУДРИН пытается не допустить засасывания российской экономики в болото. По его словам, именно к этому могут привести высокие нефтяные цены и расслабленность властей. На защиту нефтяных денег от конъюнктурной растраты он призвал банковских аналитиков.

За три-четыре года проведения неправильной финансово-экономической политики можно все существенно ухудшить, вернув страну в 1998 год, - достаточно израсходовать стабфонд, уверяет Кудрин.

Никто не требовал от правительства в последние месяцы убыстрения реформ, указывает он. "Упавшие на голову, практически не заработанные деньги расслабляют", - заявил министр финансов Алексей Кудрин в интервью "Российской газете". Высокие цены на нефть "засасывают нас в болото", продолжает министр. Если бы у правительства не было столько денег, для повышения зарплат и пенсий "пришлось бы или влезть в долги, или провести реформы", но пока "есть простое и быстрое решение всех социальных проблем" - использовать сверхдоходы, и это "убивает другие стимулы, сдерживает и замедляет реформы".

Аналогичные идеи, как рассказали "Ведомостям" четверо участников встречи, Кудрин высказал и представителям примерно 20 инвестбанков. По словам одного из подчиненных министра, Кудрин хотел посоветоваться, "укрепиться в мысли", что отстаивает правильную экономическую политику, и подавляющее большинство инвестбанкиров его поддержали.

Правда, сами инвестбанкиры расставляют акценты несколько иначе. "На этой беспрецедентной встрече Кудрин попросил о защите проводимой им ответственной финансовой политики от политического нажима желающих потратить еще больше нефтяных сверхдоходов", - рассказывает сотрудник одного из крупных иностранных инвестбанков. Министр стоит на страже жесткой бюджетной политики, и хотя увеличение госрасходов подстегивает инфляцию, ему все труднее сдерживать растущие аппетиты чиновников. "Кудрин опасается, что в какой-то момент его политического веса не хватит для отстаивания сдержанной бюджетной политики, и хочет, чтобы эти идеи активнее поддерживались и озвучивались инвестбанкирами", - говорит другой экономист.

Откровения министра встречены благосклонно и чиновниками. "Возникает опасная иллюзия, что на деньгах, принесенных ветром, можно строить долгосрочные бюджетные расходы, - соглашается замминистра экономического развития Андрей ШАРОНОВ. - Но эти деньги нельзя тратить: как ветер их принес, так и унесет". "Хорошее финансовое состояние бюджета не способствует ускорению реформ", - замечает замруководителя аппарата правительства Михаил КОПЕЙКИН. "Кудрин совершенно прав - реформы остановились: когда в стране достаточно денег, чиновникам кажется, что так будет всегда и нет смысла что-то менять", - говорит экономист "Траста" Евгений НАДОРШИН. Кудрин остался в правительстве последним сторонником структурных реформ, отмечает руководитель отдела исследований ING Bank Юлия ЦЕПЛЯЕВА.

Сверхвысокие цены на нефть и взыскание налоговых долгов с "ЮКОСа" довели доходы федерального бюджета в 2005 года до 23,7% ВВП (оценка Минфина) - они увеличились по сравнению с 2004 годом на 3,3% ВВП. Попытки правительства отстоять консервативный бюджет-2006 провалились: к внесению законопроекта в Госдуму госрасходы были в два приема повышены с 3685 млрд до 4253 млрд руб.