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Рекламу выгонят подальше от дорог

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 1 сентября в России вступил в силу новый ГОСТ, разработанный ГИБДД, в отношении размещения рекламных щитов. Согласно ему рекламные конструкции запрещено устанавливать ближе чем в пяти метрах от края дороги. И, кроме того, щиты должны находиться на расстоянии не менее 50 метров друг от друга и любого дорожного знака, вне пределов городов и поселков - 150 метров.

По некоторым сведениям, если ГИБДД и структуры дорожного контроля действительно возьмутся за исполнение стандарта по полной схеме, во Владивостоке придется снести 80 процентов рекламных щитов. Все они не соответствуют нормам нового ГОСТа о наружной рекламе на автомобильных дорогах. Смысл нового стандарта состоит в том, чтобы рекламные конструкции не мешали водителям автотранспорта.

В частности, щиты нельзя размещать на аварийно-опасных участках дороги, мостах, железнодорожных переездах, рядом с остановками и пешеходными перекрестками, баннеры не должны заслонять собой светофоры или напоминать их цветовой палитрой и очертаниями. Таким образом, распространение наружной рекламы в мегаполисах теперь очень жестко ограничено.

Самый главный вопрос, волнующий сейчас руководителей рекламных агентств, будут ли контролирующие органы добиваться исполнения требований ГОСТа на 100 процентов. В этом случае владивостокский рынок наружной рекламы рискует лишиться как большей части щитов, так и многих представителей этого бизнеса. Во Владивостоке около 600 рекламных щитов самого распространенного размера - 6 на 3 метра. Подавляющее их большинство не соответствует почти всем требованиям ГОСТа.

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