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Квартиры станут офисами
Во Владивостоке разрабатывается схема, которая упорядочит процедуру оформления жилых помещений в нежилые. Над ней работает группа специалистов мэрии.
Бумаги должны лечь на стол главе администрации города до 12 сентября. Доработка может занять еще какое-то время. До этого момента оформление жилых помещений в нежилые в городе практически невозможно. Этот процесс остановился с момента вступления в силу нового Жилищного кодекса в марте 2005 г. Хотя в городе эта проблема более чем актуальна - более 80% владивостокских офисов, переделанных из квартир первых этажей, не прошли указанной процедуры. И сейчас над их владельцами нависла реальная угроза потери бизнеса - согласно законодательству, их деятельность по этой причине может быть признана нелегальной.
Прецеденты уже есть - в районе проспекта 100-летия была закрыта парикмахерская, работавшая на первом этаже жилого дома, владельцы которой не смогли собрать необходимые документы. Сегодня это 18 документов в 18 инстанциях, стоимость которых около $2000.
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