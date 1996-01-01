Ярмарка была. Но совсем не та!

2 августа 2005 г. в газете "Золотой Рог" № 56 была размещена статья под заголовком "Горе-ярмарка по-владивостокски". В своей публикации автор негативно высказался в адрес организации мероприятия, прошедшего на центральной площади 27 июля, а также его организаторов и участников. Публикуем его.

В статье присутствует целый ряд неточностей, которые вводят в заблуждение население краевого центра. В этой связи управление торговли, услуг и защиты прав потребителей администрации города Владивостока, выступившее, по мнению автора, организатором "Горе-ярмарки по-владивостокски", направляет вам сведения, которые помогут внести ясность и создать объективную картину того, что происходило на площади Борцов революции 27 июля.

Начнем с того, что все обвинения в адрес мероприятия можно считать некорректными уже только потому, что автор текста ведет речь о ярмарке. Между тем событие, свидетелем которого он стал, являлось на самом деле выставкой-продажей продукции товаропроизводителей Владивостока и Приморского края.

Согласно постановлению главы администрации г.Владивостока от 20.04.2005 № 489 "О проведении выставок-продаж в 2005 году" на площади Борцов революции в последнюю среду месяца, начиная с 27 апреля 2005 г., проводятся выставки-продажи товаров местных товаропроизводителей. При выборе дня проведения - среды - организаторы руководствовались, прежде всего, тем, что центральная площадь входит в деловую часть города и что, как показывает опыт работы, покупательский поток в этот день гораздо выше, чем в выходные дни.

Для участия в выставке-продаже были приглашены предприятия пищевой промышленности и промышленные предприятия, имеющие техническую оснащенность для выездной торговли и разрешение органов санитарно-эпидемиологического надзора. Основные требования, предъявляемые к ним, - наличие на рабочих местах вывески, правильно оформленных ценников, сертификатов соответствия, удостоверений качества товара, счетов-фактур, спецодежды у продавцов, рабочего инвентаря, стола, оборудованного скатертью или клеенкой. Кроме того, запрещена торговля с земли, размещение товаров без подтоварников и въезд грязного автотранспорта на площадь.

27 июля на центральной площади прошла четвертая выставка-продажа, участие в которой приняли 38 товаропроизводителей и предпринимателей. Ими были представлены самые разнообразные группы товаров: рыботовары, колбасные изделия, молочная продукция, хлебобулочные изделия и другие группы товаров, реализующиеся согласно утвержденному ассортиментному перечню.

Если говорить подробнее, то хлеб и хлебобулочные изделия, о которых упоминается в статье, предлагались четырьмя пекарнями: ООО "Сладекс", ИП "Аникин", ООО "Матиз-хлеб", ИП Шоколенко, на что указывали соответствующие вывески. Все эти предприятия имели ценники или прейскуранты на реализуемую продукцию, которые были вывешены на дверцах автомашин, установленных возле лотка.

Свежемороженая и переработанная рыба была представлена семью товаропроизводителями: ОАО "Владивостокский рыбокомбинат", ООО "Уссурийский рыбозавод", ООО "Турниф", ООО "Снек Трейд Фишери", ООО "Берт", ИП Родичева, ИП Мелкоступова. У всех продавцов имелись счета-фактуры на товар, сертификаты соответствия. Продажа рыбной продукции велась с оборудованных рабочих мест, а товарный запас находился в рефмашине. Подтверждением того, что требования, предъявляемые к участникам выставки-продажи, соблюдались, служит фотография фотокорреспондента Сергея ШИПИЦЫНА с места событий.

Что касается продажи яиц, то, по сообщению ответственного за выездную торговлю Уссурийской птицефабрики, предприятие, работающее круглосуточно, отпустило на выставку-продажу яйцо, промаркированное 27 июля в соответствии с фактической датой выпуска.

Контроль за работой выставки-продажи и соблюдением участниками мероприятия правил торговли и санитарно-эпидемиологических норм осуществляли сотрудники отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и контролю за исполнением административного законодательства УВД г.Владивостока. В обязанности данного подразделения входит проверка документов, подтверждающих качество и происхождение товара. Контроль за выкладкой товара и соблюдением Правил торговли осуществляли специалисты управления торговли, услуг и защиты прав потребителей администрации города.

Об авторе. Александр ГАЛУЩЕНКО, начальник управления торговли, услуг и защиты прав потребителей администрации г. Владивостока