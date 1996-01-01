В Корею - по морю, аки по суху...

В редакцию позвонили из Партизанска с вопросом: "Где купить билет на корейский паром? И сколько он стоит?"

Раз в неделю у Морского вокзала Владивостока швартуется паром из южнокорейского порта Сокчо. Как выяснилось, далеко не все жители Приморья знают об этом. А зря. Паромом добраться до Кореи можно всего за сутки.

Итак, где купить билет? Конечно, на Морском вокзале. Кабинет №241 найти легко. Билет в один конец - от $312, туда и обратно - $530. Как и везде, есть льготы. Например, покупая билет в оба конца, вы экономите 15%, ребенку до 2-х лет проезд бесплатный, а дети с 2-х до 12 лет получают скидку 50%. Для пожилых людей с 65 лет полагается скидка 20%. Инвалиды, могут получить такую же скидку - 20%. Если вы покупаете билеты на группу пассажиров от 15 до 19 человек, то скидка составит 10%, 50-99 человек - скидка уже 15%. Но лучше найти еще одного человека, и тогда для ста пассажиров билеты подешевеют уже на 20%.

И самое отрадное, что молодому поколению дают возможность увидеть новые горизонты. Правда, для молодежи места в эконом-классе, но зато с 20% скидкой. Для этого студенту нужно предъявить документ, подтверждающий его статус.

Особого комфорта на пароме нет, о чем уже говорилось не раз - ну, не круизное судно. Условия в каютах, как и везде, зависят от цены места. Каюты VIP-класса устроят кого угодно. А места "эконом" - это двухъярусные кровати в помещении, похожем на спортзал. Конечно, есть и ресторан, но только с корейской кухней. Между тем, большинство пассажиров - россияне: кто едет за товаром, а кто работать. Приятного пути!