В России изменятся телефонные коды городов

С 1 декабря 2005 г. телефонные коды городов России изменятся. "0" в них будет изменен на "4". Это будет сделано согласно приказу № 95 Министерства информационных технологий и связи от 3 августа 2005 г. "Об изменении закрепления кодов географически определяемых зон нумерации и кодов географически неопределяемых зон нумерации".

Коды изменятся у 19 областей России, в том числе код Москвы, который будет изменен с "095" на "495". Коды также изменят в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Для удобства абонентов с 1 декабря 2005 г. по 31 января 2006 г. будут действовать оба кода - старый и новый.