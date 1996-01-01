Потребители начнут платить за консультации

Отдел по защите прав потребителей в администрации города Владивостока в ближайшее время перестанет существовать.

Как сообщила "ЗР" заведующая отделом Ирина САВЧЕНКО, отдел выполнял в основном консультативные функции. Ежемесячно по телефону и при личном приеме в отдел обращались 1500-2000 человек. Специалисты отдела давали консультации, как защитить свои права в случае, если вам предоставили некачественные услуги или продали некачественный товар.

Комментируя решение о ликвидации, городские чиновники сослались на то, что решение о прекращении деятельности предписывает законодательство. "131-й закон регламентирует, что муниципальные органы власти не должны заниматься консультированием потребителей. Возможно, что специалисты отдела после сокращения создадут общественную организацию, где можно будет получить платную консультацию", - заявил помощник мэра по предпринимательству Сергей РУСАЛЕНКО.