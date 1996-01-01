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Ипотечный банкрот
Когда все этапы ипотечной сделки пройдены и вы радостно живете в приобретенной квартире, могут сложиться обстоятельства, что выплачивать по ипотечному кредиту становится невозможным. Что же делать? Рассмотрим различные варианты решения проблемы в случае дефолта финансового состояния заемщика.
Ипотечный кредит - долгосрочный вид банковского кредитования, рассчитанный в среднем на 10-20 лет, и, естественно, по-разному могут сложиться обстоятельства за столь длинный период. Если у ипотечного заемщика сложилась трудная жизненная ситуация (увольнение с работы, например), следует в первую очередь обратиться в банк-залогодержатель квартиры и объяснить ситуацию, написав заявление на отсрочку уплаты платежей. После рассмотрения заявления кредитным комитетом банка чаще всего принимается решение - приостановить платежи в срок до 2-3 месяцев.
Таким образом, у заемщика банка появляется возможность найти новое место работы и возобновить ежемесячные выплаты по кредиту. Банки редко отказывают в данной просьбе клиенту - им легче приостановить платежи, чем начинать процесс реализации объекта залога. Поэтому заемщику лучше до получения кредита спросить у сотрудника банка - есть ли у них такая практика "приостановки" и как они отнесутся к такой просьбе.
В случае, если заемщик решает, что не хочет больше платить по кредиту или просто желает продать заложенную квартиру, прежде всего надо получить на это разрешение банка и оговорить условия сделки, на которые пойдет банк для продажи заложенного имущества. Как правило, банки не возражают против добровольной продажи заложенной квартиры, естественно, при условии погашения кредита.
Варианты погашения кредита
1. В момент сделки (продажи заложенной квартиры) деньги покупателя раскладываются в две ячейки. По итогу регистрации деньги из одной ячейки (кредит и проценты по нему) забирает сотрудник банка, а из другой (разницу между первоначальной и продаваемой стоимостью) забирает продавец, теперь уже бывший заемщик.
2. Если банк не соглашается на вышеописанные условия и продавец заложенной квартиры ищет покупателя, который готов будет погасить кредит и внести деньги в кассу банка, а разницу от оговоренной продажной стоимости квартиры заложить в депозитарий на обычных условиях купли-продажи квартиры.
Но в этом случае надо быть готовым к тому, что на такие условия нужно найти покупателя, обозначив стоимость квартиры ниже рыночной. Таким образом, когда все процедуры пройдены, банк должен будет написать официальное письмо-уведомление в Главное управление Федеральной регистрационной службы о том, что кредит погашен, банк не имеет претензий и не возражает против снятия залога и продажи квартиры. В договоре купли-продажи квартиры будет обозначено, что на момент сделки квартира находится под залогом в конкретном банке, но на основании вышеуказанного уведомления банка залог снимается, и право собственности переходит к покупателю как необремененное.
неплательщикам посвящается
Существует также вариант реализации жилья в случае, если заемщик не платит по кредиту и не обращается в банк с желанием реализации заложенной квартиры. В данном случае банк направляет официальное уведомление заемщику об обязательном досрочном погашении кредита, в случае неудовлетворения которого залогодержатель вынужден будет реализовать квартиру в судебном порядке в соответствии с законом. После вынесения судом решения о реализации заложенного имущества с торгов в дело включаются судебные приставы-исполнители, которые описывают имущество, находящееся в квартире, выселяют заемщика, и квартира поступает на реализацию с торгов.
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