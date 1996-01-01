Своего лосося Приморью в этом году не видать

"Приморский край остался в этом году без лососевых квот", - сообщил "ЗР" начальник департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ.

По его словам, в сезоне 2005 г. ни одна приморская компания не получила промышленные квоты на добычу лососевых. В прошлом году промышленные квоты краю были выделены на 1 300 тонн, и все они были освоены. Причины отказа в квотах кроются в прогнозах науки. Она посчитала, что добыча лосося на севере края может подорвать популяцию отдельных видов.