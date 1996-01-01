Хабаровчане предпочитают местное молоко и брендовые йогурты

Несмотря на засилье на экранах таких "молочных" брендов, как "Вимм-Билль-Данн" и тому подобных "Веселых молочников" и "Любимых чашек", хабаровчане предпочитают покупать молоко местного производства. Выбирают "Переяславское", "Вяземское", "Сергеевское", "Лазовское", из поселка Восточного, от Комсомольского "ДакГОМЗ".

Если присмотреться, на прилавках можно найти немало молочных продуктов и из Приморья. Наиболее известная "чисто приморская" марка - "Родимая сторонка". Компания выпускает большой перечень молока и кисломолочной продукции, но на хабаровском рынке это, скорее, "обозначение присутствия", чем реальная экспансия.

В этом году губернатор края Виктор ИШАЕВ подписал постановление "О поставках сельскохозяйственной продукции в региональный фонд в 2005 году". Данным документом на 2005 год сельскохозяйственным товаропроизводителям молока определен объем производства в 35,9 тыс. тонн.

Основные деньги

Сейчас спрос на молокопродукты не самый большой. Август - время сбора урожая. Спрос на молоко падает, тем более что вдоль дорог, ведущих на дачи, толпами стоят крестьяне и предлагают молоко из-под своей коровы. Еще заметнее падение спроса вызывают православные посты. Поэтому грамотные производители в дни поста снижают долю выпускаемого молока, сосредотачиваясь на кисломолочке.

Тем не менее, основной оборот молочного рынка составляет обычное молоко в полиэтиленовых литровых пакетах. Молоко длительного хранения больше приобретают, когда свежее в магазине заканчивается. Такие молочные продукты, как кефир, ряженка, сметана и творог также в большом количестве производятся местными молокозаводами. Доля подобной продукции, изготовленной в западных регионах, на хабаровских прилавках незначительна.

Отдельно стоят, пожалуй, лишь йогурты. "Брендовые" йогурты откровенно теснят на прилавках своих не столь раскрученных коллег. Йогурты простые и БИО, с добавкой 10 витаминов, и т.п. Их берут, хотя только три буквы БИО уже автоматически добавляют к его цене 20-25%. Позиционируются они, как правило, как продукты для здорового образа жизни.

Есть и такие покупатели, кто принципиально покупает только "живые" йогурты, не отдавая предпочтения пастеризованным долгожителям, которые могут лежать на складе по полгода. Кстати, и специалисты из Института питания РАМН считают, что целебные свойства бактерий сохраняются только в "живых", или "коротких" йогуртах, не прошедших тепловую обработку. Такие йогурты хранятся не больше месяца, причем при температуре не более +8 градусов. Но учтем, что большинство "Данонов" и "Скелетонов" - это откровенно рекламный продукт. Его продажи напрямую связаны с количеством рекламных роликов на голубом экране, рассчитанных в основном на молодежь, которая здоровье еще не бережет.

Срок хранения молока в полиэтиленовом пакете составляет всего трое суток. Будучи пастеризованным, этот же литр молока приобретает 2-3 дополнительных рубля в цене, но пользуется уже гораздо меньшим спросом. Как найти золотую середину?

Вяземский молочный комбинат первым установил линию по антисептическому разливу молока в пакеты "Tetra Pak". Это не полная стерилизация, когда зачастую гибнут и хорошие бактерии, и плохие, а так называемая "УВТ" обработка. Срок хранения увеличивается до одного месяца без нагревания молока до 80 градусов. Теперь такое молоко разливают и на Переяславском молокозаводе.

Крупные и мелкие игроки рынка

На сегодняшний день крупнейший в крае производитель молока и молокопродуктов - это ОАО "Переяславский молочный завод", основанный еще в 1937 году и изменивший форму собственности на ОАО в 1993 году. Расположен в Лазовском районе, за 68 км от Хабаровска. Его максимальная производительность составляет до 40 тонн молочной продукции в смену. А среднее реальное производство - 20-25 тонн продукции в смену.

Предприятие работает на молоке, поставляемом сельхозпредприятиями района, закупает его у населения. Есть в структуре компании и дочернее предприятие, специализирующиеся исключительно на поставках сырого молока. Основной объем выпуска падает на молоко, расфасованное в полиэтиленовые пакеты объемом 1 литр, - до 30 тонн в сутки. Кефир в литровых полиэтиленовых пакетах выпускается в количестве до 10 тонн. Ряженка "Бифилайф" в полиэтиленовых пакетах массой 500 грамм и "Варенец" в такой же таре производятся примерно в равных количествах - по 2 тонны.

Несомненный лидер продаж среди сметаны - "Переяславская" в стаканчиках по 250 грамм. Одним словом, Переяславский молокозавод занимает откровенно лидирующие позиции на рынке.

Однако дележ рынка идет всегда и зачастую принимает формы не только массово-ценовой конкуренции. Не менее важно и простое удержание постоянного клиента, более глубокое проникновение в регионы и т.д. Для примера возьмем довольно крупного производителя - Комсомольский-на-Амуре городской молокозавод "ДакГОМЗ".

Основная зона продаж продукции предприятия - город Комсомольск на Амуре и прилегающие к нему населенные пункты. Но и в Хабаровске у "ДакГОМЗа" действуют 20 "брендированных"торговых точек. Кроме этого, молочную продукцию комсомольчан скупают и оптовики, которые сами развозят ее по магазинам. Это позволяет присутствовать продукции на большинстве прилавков.

По данным на этот год, ежемесячно хабаровчане потребляют около 35 тонн "ДакГОМЗовского" молока. Кисломолочную же продукцию комсомольчане завозят к нам еще большими партиями. Объем потребления "ДакГОМЗовской" ряженки и варенца, кефира простого и БИО, "Бифивита" и "Бифилайта", составляет примерно 65 тонн в месяц. Кроме этого, 10-11 тонн йогуртов и примерно 14 тонн мороженого.

Не забудем, что на Дальнем Востоке растет и соя. Поэтому к молочной продукции ДакГОМЗа, поглощаемой хабаровчанами, приплюсуем и 35 тонн соевых коктейлей. Продукт это весьма своеобразный, но зато спрос на него довольно устойчив. Специалисты предприятия считают, что дальнейшее освоение рынка будет связано не с увеличением ассортимента, а с привлечением большего количества оптовиков. А уже они сами обеспечат проникновение товара "в каждый магазин".

Оставив в покое "гигантов", обратим внимание на еще одного лидера прилавков: ГОПХ "Восточное". Объемы производства у него небольшие, но хабаровчане отмечают и любят его продукцию. Молокозавод расположен в 10 минутах езды от города. Поэтому даже при сегодняшней жаре молоко раскупается до истечения 3-дневного срока годности. Предприятие работает на собственном молоке, имеет собственные выпасы, коровники и два грузовика для развозки продукции. Сухое молоко в производстве не использует.

Ежемесячно ГОПХ "Восточное" выпускает около 60 тонн молока и около 1 тонны кефира в полиэтиленовых пакетах. Кроме этого, ежемесячно около 7-8 тонн сметаны, столько же творога и примерно 1 000 кг натурального сливочного масла. Объемы небольшие, но стабильные. Есть три собственные точки на оптовых рынках и, в принципе, этого хватает для бесперебойной торговли.

Глубокая переработка

Примерно с такими же результатами трудится и еще множество мелких сельхозпредприятий края. Некоторые сами выпускают молоко и молокопродукты, другие продают молоко переработчикам. Таковых, своего стада не имеющих, в крае немало: "Инари", "Комбинат детского питания", "Бифидум" и прочие. Собственное производство молокопродуктов имеется и у Артели старателей "Амур", выпускающее неплохой сыр, йогурты.

Не секрет, что некоторые производители прибегают к использованию сухого молока в тяжелые периоды жизни. Например, зимой. Но признаться в этом - потерять уважение потребителей. При использовании сухого молока на упаковке должна присутствовать надпись "восстановленное". Нормальное же коровье молоко - это "стабилизированное", то есть приведенное к требуемой по ГОСТу жирности.

По словам самих производителей, конкуренция продолжается не только на уровне борьбы за качество (что все равно немаловажно), но и по такому критерию, как глубина проникновения. Количество магазинов в городе и поселках достигает своего пика. И перед маркетологами все чаще встает вопрос - "сколько магазинов наши"? То есть где вопреки "нашему" продукту предпочитают торговать "не нашим"? Пожалуй, малым предприятиям такие проблемы страшны меньше, чем крупным - именно за счет "привязанности" покупателя к определенной марке. "Брендированные" молочные продукты более подвержены рекламному воздействию на массы и колебанию спроса.