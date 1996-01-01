За семь месяцев - 90 тыс. квадратных метров жилья

Более 50 тысяч специалистов строительного комплекса Хабаровского края отметили в это воскресенье День строителя. В связи с профессиональным праздником строителей в правительстве Хабаровского края состоялся торжественный прием лучших работников отрасли.

Участникам торжественного приема вручены Почетные грамоты и премии, объявлены благодарности. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, только за прошедшие семь месяцев введено в эксплуатацию свыше 90 тысяч квадратных метров жилья, выполнено подрядных работ на сумму более 7 млрд рублей.