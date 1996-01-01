Сам себе контролер

Об отмене лицензирования оценочной деятельности и о ее переходе к саморегулированию говорилось давно и много, но до последнего времени все оставалось по-прежнему. И вот - случилось - на государственном уровне принято решение, означающее, что этот переход через несколько месяцев станет еще одной реалией нашей жизни. Об этом в интервью "ЗР" рассказал и.о. председателя правления Приморского регионального отделения Российского общества оценщиков (РОО) Юрий ЗЕЛЕНСКИЙ:

- Юрий Витальевич, и когда же этот переход должен состояться?

- Принятый 2 июля 2005 г. Федеральный закон № 80-ФЗ предусмотрел, что лицензирования оценочной деятельности не будет начиная с 1 января 2006 г.

- И что же вместо него?

- Все давно уже привыкли к тому, что, начиная работать с оценщиком, надо проверить, есть ли у него лицензия. С нового года она не нужна. Причина - переход оценочной деятельности на саморегулирование. До последнего времени дискуссия вокруг него была бурной, предлагался целый ряд поправок в закон об оценочной деятельности. Отличаясь в деталях, все они сходились в одном: саморегулированию - быть! То, что сегодня законом уже предусмотрена отмена лицензий, означает и то, что скоро будет введено законодательно и саморегулирование.

- Можно пояснить смысл этого новшества?

- Если коротко, то саморегулирование - это контроль самого сообщества оценщиков (саморегулируемых организаций - СРО) над специалистами-оценщиками и оценочными компаниями для профессионализации и качественного роста рынка оценочных услуг. В будущем планируется оставить контроль СРО только над специалистами-оценщиками, от которых и зависит качество оценки. Государство же сохраняет контроль исключительно над СРО.

По замыслу законодателей, СРО контролирует соблюдение своими членами законодательства, стандартов оценки и кодекса этики, применяет меры воздействия к их нарушителям, устанавливает порядок страхования членами СРО гражданской ответственности при осуществлении оценочной деятельности и контролирует его соблюдение. Кроме того, СРО организует информационное и методическое обеспечение своих членов.

Чтобы после 1 января 2006 г. продолжать заниматься оценкой, компании обязаны не только сами вступить в саморегулируемую организацию, но и иметь в своем штате не менее двух специалистов-оценщиков, являющихся членами СРО.

- И что же им делать?

- Ответ очевиден - чтобы завтра не пороть горячку, уже сегодня надо вступать в СРО. Строго говоря, с точки зрения закона они пока не существуют, потому что закон о них не принят, но все понимают - к новому году это произойдет, и готовиться надо заранее. Для того, чтобы предоставить возможность не только физическим, но и юридическим лицам быть членами СРО, было создано НП "Партнерство РОО", объединяющее уже более 200 членов.

Правлением РОО принято решение упростить на этот год процедуру вступления в РОО и Партнерство РОО, отменив c 15 августа вступительные взносы. Чтобы обрести их членство, достаточно подать заявление и ряд документов и уплатить только членские взносы в размере 4 000 руб. и 4 500 руб. соответственно. При этом вступивший получает весь комплекс информационной и иной поддержки. Если в компании уже имеется не менее двух членов РОО, то вступающие в РОО другие сотрудники получают существенные скидки.

- Получается, что с нового года заказчику лицензию показывать не нужно?

- Да, это так. Но с 2006 г. ему надо будет предъявить сертификат членства компании в Партнерстве РОО и сертификаты членства ее сотрудников в РОО.

- Известно, что у оценщиков России есть и другие объединения, которые становятся саморегулируемыми. Что можно сказать о них и их деятельности в нашем крае? Каковы условия вступления и участия в них?

- Об этом логично рассказать им самим, я же представляю интересы крупнейшего профессионального объединения - Российского общества оценщиков, с которого началась современная оценка в России.

- Законом определено, что оценка должна производиться независимыми оценщиками. Но не является ли "саморегулирование" ограничителем "независимости"?

- Никоим образом. Закон определил независимость оценщика от клиента, что должно способствовать объективности результата. Но оценщик не может быть независим от юридических и экономических законов, определяющих то, как должна делаться оценка. Государство еще способно контролировать соблюдение оценщиками юридических норм, но определить качество их оценки не в состоянии. Поэтому контроль и передается самому профессиональному сообществу.

- Есть т.н. аккредитации оценочных компаний при госорганах и бизнес-структурах. Как сообщество оценщиков относится к этой практике и своим коллегам, которые вряд ли делают объективную оценку? И кто у нас сегодня занимается сомнительной оценочной деятельностью?

- С сожалением признаю, что в России сформировались негативные особенности рынка оценочных услуг. Клиенты не уделяют внимания качеству оценки, считая, что наличие в отчете необходимой стоимости делает его применимым в требуемых целях и оснований для претензий оценщику нет.

При этом отсутствие интереса у клиента к качеству оценки объяснимо очевидными причинами: клиент не обладает профессиональными знаниями, позволяющими выявить некачественную оценку, ему часто требуется формальная оценка, подтверждающая оговоренную стоимость, и его устраивает оценщик подешевле, "рисующий" заказанную цифру.

Пользуясь этим, оценщики, не отягощенные способностями к профессиональному росту, вместо углубления знаний и реального улучшения качества работы, пошли по пути создания внешнего антуража, обрастая аккредитациями и, в лучшем случае, улучшая оформление отчетов, но отнюдь не их фактическое содержание - многие отчеты при профессиональном анализе не выдерживают критики и пестрят грубыми, порой нелепыми ошибками.

Способствует такому положению дел и носящее формальный характер лицензирование, не ставшее системой контроля качества оценки, а также повсеместная аккредитация "своих" оценщиков, а не тех, кто лучше знает свое дело.

Таким образом, плачевное, с точки зрения качественного роста, состояние рынка оценочных услуг зиждется на трех китах. Во-первых, засилье рынка оценочных услуг слабо подготовленными оценщиками, приведшее к потере у клиентов доверия к оценщикам как к специалистам.

Во-вторых, отсутствие действенной системы контроля над этим рынком, способной эффективно препятствовать проникновению на него откровенной халтуры. В-третьих, отсутствие у клиента осознанной потребности в качественной оценке.

Главный аспект проблемы - последний, а основная причина, почему клиент не стремится к профессиональной оценке, - отсутствие прямой связи между качеством оценки и результатами ее применения. Клиенту часто для оформления сделки необходим лишь отчет об оценке с указанием требуемой стоимости, а качество ее обоснования на сделку не влияет, так зачем платить больше?

Конечно, плохую оценку и, следовательно, сделку можно опротестовать, но это - считанные случаи. В итоге потребность в качественной оценке составляет 3-5% от общего объема услуг, и для рынка оценочных услуг характерна парадоксальная ситуация, когда "псевдооценщики" имеют явные преимущества перед специалистами. Для "псевдооценщика" главное - обеспечить сверхскорость оценки и ее дешевизну.

И то, и другое не оставляет места для качественной оценки, на которую "псевдооценщик" и не способен, конкуренция же с себе подобными заставляет его создавать иллюзию своей значимости названными формальными способами.

- Получается, что выход - в переходе на саморегулирование, когда уже сами СРО будут бороться за качество выполняемой их членами оценки?

- Надеюсь, что так. При этом, надо понимать, что борьба СРО за качество выполняемой членами СРО оценки - это не борьба с самими членами СРО. Приморское РО РОО всегда уделяло внимание повышению квалификации оценщиков.