Новая марка японских сигарет в Приморье

Табачная компания JTI готовится в ближайший месяц вывести на российский рынок новую марку сигарет LUCIA, причем начнется все с Приморья.

LUCIA - сигареты японского производства, которые относятся к классу премиум. При производстве этих сигарет применяется специальная технология с использованием цитрусовых микрокапсул, за счет чего в окружающем пространстве ослабляется запах табачного дыма.

Вывод LUCIA - это прежде всего стремление не отставать от конкурентов. До сих пор сигарет данной линейки в компании не было. А вот два других табачных монстра - БАТ и Филлип Моррис уже прочно утвердили на рынке две своих марки этой категории - "Вирджиния Слимс" и "VOGUE".