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Китай готовит чайную атаку
Внутреннее издание КНР "Международный экономический вестник провинции Хэйлунцзян" на своих страницах обсуждает перспективы сотрудничества с Россией на ближайшие пять лет. Согласно вестнику, самым перспективным направлением торговли обещает стать экспорт чая.
Ежегодно Россия выпивает около 160 тыс. тонн чая на общую сумму около 440,8 млрд руб. Китайские производители намерены потеснить с рынка Индию, которая занимает свыше 50% чайного рынка. Однако главным своим конкурентом в этом отношении правительство Китая считает Вьетнам, который также заявил о подобном намерении.
В общей структуре чайного рынка России Китай занимает 4,5%. "Наша цель - до 2008 г. закрыть 10% рынка", - цитирует правительственное постановление "Международный экономический вестник".
При этом планируется сделать упор именно на готовые фасованные марочные чаи. При изменении российского законодательства и введении дополнительных пошлин на готовую продукцию китайцы намерены инвестировать постройку чайнофасовочных заводов как предприятий с совместным капиталом.
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