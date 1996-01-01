www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.53 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.92 р. 10 CNY: 94.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Китай готовит чайную атаку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Внутреннее издание КНР "Международный экономический вестник провинции Хэйлунцзян" на своих страницах обсуждает перспективы сотрудничества с Россией на ближайшие пять лет. Согласно вестнику, самым перспективным направлением торговли обещает стать экспорт чая.

Ежегодно Россия выпивает около 160 тыс. тонн чая на общую сумму около 440,8 млрд руб. Китайские производители намерены потеснить с рынка Индию, которая занимает свыше 50% чайного рынка. Однако главным своим конкурентом в этом отношении правительство Китая считает Вьетнам, который также заявил о подобном намерении.

В общей структуре чайного рынка России Китай занимает 4,5%. "Наша цель - до 2008 г. закрыть 10% рынка", - цитирует правительственное постановление "Международный экономический вестник".

При этом планируется сделать упор именно на готовые фасованные марочные чаи. При изменении российского законодательства и введении дополнительных пошлин на готовую продукцию китайцы намерены инвестировать постройку чайнофасовочных заводов как предприятий с совместным капиталом.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru