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Россияне отвернулись от беленькой
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные по объемам производства алкогольной продукции в России за первое полугодие 2005 г.
Росстат в очередной раз зафиксировал снижение производства водки и ликероводочных изделий, на этот раз на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.
Аналитики связывают этот спад с целым комплексом различных причин, среди которых называется изменение потребительских вкусов и ужесточение законодательного регулирования алкогольной отрасли. В дальнейшем, по их мнению, падение производства водки продолжится.
Сами участники рынка склонны винить во всех своих бедах контрафактную продукцию, поставляемую, например, из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, а также производителей водки из соседней Украины, которые с каждым годом расширяют свое присутствие на российском рынке алкоголя.
По мнению генерального директора "Торгового Дома "Черноголовский" (головная компания сбытовой структуры Группы предприятий "ОСТ") Татьяны ПЕКАРЕВОЙ, причины роста доли украинской алкогольной продукции на российском рынке имеют экономическую составляющую, так как себестоимость производства алкогольной продукции на Украине существенно более низкая, чем в России.
"К тому же в условиях режима беспошлинной торговли украинская продукция получает серьезные экономические преимущества перед продукцией отечественных производителей, - заявила г-жа Пекарева. - Российская продукция пока еще проходит сложную бюрократичную систему акцизных складов и контроля качества. В то же время импортеры, уплачивая весь акциз на таможне, более привлекательны для дистрибьюторов, так как имеют большую мобильность и возможности экспансии на региональные рынки".
Что касается наплыва в Россию контрафактной продукции, то, как считает аналитик ИК "Метрополь" Наталья МИЛЬЧАКОВА, это можно рассматривать в числе общих причин спада отечественного водочного производства. Тем не менее, по ее словам, главная причина - падение спроса населения.
"Сейчас меняется культура потребления: люди стали больше пить слабоалкогольных напитков, таких, как коктейли, пиво. Рынок последнего, впрочем, хотя и увеличивается на 4%, но темпы его роста также замедляются. То, что падает рынок отечественных вин и рынок коньяка - это общая тенденция снижения потребления алкоголя, свидетельствующая о том, что наше население все больше предпочитает вести здоровый образ жизни. Для производителей водки эту тенденцию, конечно, положительной назвать нельзя. В то же время я не думаю, что россияне рано или поздно совсем откажутся от потребления водки. Другое дело, что емкость этого рынка будет меньше. Поэтому я ожидаю, что в следующем году падение продолжится", - сказала г-жа Мильчакова.
Говоря об изменении потребительских предпочтений, Татьяна Пекарева отметила еще одну интересную тенденцию: по ее словам, сейчас на рынке крепкого алкоголя наблюдается смещение спроса в сторону более дорогой продукции. "Положительная динамика характерна и для наиболее емкого среднего ценового сегмента, водка в низкой ценовой категории пользуется все меньшим спросом, хотя ее популярность еще весьма высока, поскольку для большинства россиян цена является фактически единственным критерием выбора продукта. Думаю, в 2005 г. развитие рынка продолжится в том же направлении, что и в 2004 г.: сокращение общего потребления водки, рост доли среднего и высокого ценовых сегментов", - сказала г-жа Пекарева.
Не могли не отразиться на объемах производства водки отечественного разлива и причины, касающиеся государственного регулирования рынка алкоголя. Речь идет прежде всего о запрете на рекламу и о недостаточно прозрачном механизме взимания акцизов. В последнее время среди участников рынка ведутся ожесточенные споры о целесообразности установления государственной монополии на спирт, что, как считают многие эксперты, также негативно скажется на объемах производства алкоголя в нашей стране. По мнению Натальи Мильчаковой, все государственные ограничения однозначно приведут к большей консолидации рынка и к тому, что производителей будет все меньше: "Более того, я думаю, что эти ограничения станут ужесточаться и дальше, в частности, Думой сейчас рассматривается вопрос о запрете на рекламу тех брэндов, названия которых повторяют названия водочной продукции".
Спад в производстве водки, по словам руководителя проектов дирекции M & A инвестиционного холдинга "ФИНАМ" Сергея ХАРЧЕНКО, вызван также тем, что российские производители в последнее время ориентированы на переход в верхне-средний и высокий ценовые сегменты. Это, как считает аналитик, приводит к увеличению рентабельности, но не позволяет производить продукцию в больших объемах, потому что потребители не так часто приобретают дорогие крепкие напитки.
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