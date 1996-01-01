Квартира без права на регистрацию

Скандалы на рынке строительства жилья, похоже, могут надолго отвратить приморцев от вложения личных средств в новое строительство. Не потому ли сегодня так взвинчены цены на вторичном рынке старого жилого фонда? Частный случай с супругами СКВОРЦОВЫМИ из Находки еще одно подтверждение, что гарантии строителей нуждаются в корректировке.

Частный случай добросовестного приобретения квартиры вырос для них в общую проблему недобросовестных взаимоотношений заказчика и подрядчика, которые перешли в судебное разбирательство, длящееся не один год.

Третий - лишний

В ноябре 2001 г. Скворцовы заключили со строительной организацией, которая выступала одновременно подрядчиком и дольщиком строительства, договор, согласно которому вошли в долевое участие строительства 16-этажного дома в районе МЖК, и внесли в кассу организации полную стоимость квартир. Предварительно удостоверились, что все необходимые документы у продавца имеются. В том числе - договор на долевое участие в строительстве монолитного жилого дома в микрорайоне Молодежного жилого комплекса. Согласно ему по окончании строительства заказчик - МПО МЖК - передает этой подрядной организации права собственности на 711,3 кв. м жилья. А также дополнение к договору, по которому в счет этих самых квадратов подрядчику выделяется восемь квартир в новом доме. Одним из пунктов договора значилось: "Реализация квартир со стороны "дольщика" возможна только по выполнении 50% объема работ". Правда, сегодня подрядчик пытается доказать в суде, что это условие было, по меньшей мере, выполнено.

Чтобы заплатить за новое жилье, Скворцовы продали не только свою прежнюю квартиру, но и квартиру, принадлежащую сыну. А потому, не дожидаясь официальной сдачи объекта в эксплуатацию, въехали в новые квартиры. Свидетелями того, что они проживали в них почти четыре года, являются не только соседи, но и квитанции об оплате коммунальных услуг и договоры на оказание этих услуг.

Незадолго до сдачи дома, обвинив подрядчика в срыве сроков и низком качестве работ, руководитель МПО МЖК Виктор ХОДЫРЕВ расторг договор с ним и отказал ему в окончательном расчете. Сегодня арбитражные суды между двумя хозяйствующими субъектами проходят с переменным успехом. А в это время для покупателей злополучных квартир возникла довольно реальная угроза, что стороны исключат расчет "натурой". Правда, адвокаты заверили Скворцовых, что в этом плане опасаться им нечего.

А дом-то - чья собственность?

Разобраться во всех перипетиях дела под силу лишь весьма опытному юристу, но некоторые несуразности бросаются в глаза уже при первом с ним ознакомлении.

До сих пор трудно понять, чьей же собственностью являются спорные квартиры по Бульвару Энтузиастов, 17. Из официального ответа председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Надежды МУХИНОЙ, датированного 14.03.2005 г. и заверенного печатью КУМИ, понятно, что до этого момента - не муниципальной точно. Хотя проходит немногим меньше четырех месяцев, и ответ из КУМИ, направленный истцам, теперь за подписью М. ЧЕБУКИНОЙ и без печати содержит совершенно противоположную информацию: "Ранее выданный вам ответ считать недействительным. Согласно данным регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, квартиры являются муниципальной собственностью".

Из-за неясности в этом вопросе уже не первый раз переносится суд. КУМИ считает квартиры муниципальной собственностью на основании записи в Центре регистрации. А Центр регистрации - на основании записи в КУМИ. В действительности же существует постановление мэра города, в котором сказано, что квартиры переданы в хозяйственное управление МПО МЖК. Только вот кем переданы, кто является хозяином - это предстоит выяснить.

Мэрия в конфликте не участвует

В конце 2004 г. супруги Скворцовы выиграли дело: суд вынес решение в их пользу, признав их право собственности на жилое помещение. Но в январе 2005 года директор МПО МЖК Виктор ХОДЫРЕВ обратился к недавно вступившему в должность мэра Олегу КОЛЯДИНУ с просьбой разрешить отчуждение квартир № 17 и № 44, находящихся в хозяйственном ведении МПО МЖК, "в целях инвестирования завершения строительства и благоустройства".

До этого у него уже было разрешение властей на закрепление за его предприятием квартиры № 64 и подвала площадью 433,2 кв. м все для той же благой цели - финансирования окончания строительства и благоустройства и реализации жилых помещений. Хотя и подвал, и квартира были давно уже проданы, упомянутое благоустройство у дома № 17, сданного в эксплуатацию в декабре 2002 г., почему-то было начато лишь недавно.

Тем не менее мэрия в ответ на просьбу руководителя МПО МЖК направила в гордуму проект решения, по сути, дающего добро на продажу квартир, в которых живут люди, имеющие документы на их приобретение. Об этом в своем заявлении Скворцовы и сообщили председателю городской думы Михаилу ПИЛИПЕНКО. Результат обсуждения на заседании думы можно назвать соломоновым. О нем уведомила заявителей заместитель председателя думы Наталья ВОТЧА: подписывая ходатайство руководства МПО МЖК на продажу личной собственности граждан, мэр не знал, что указанные квартиры были куплены нынешними владельцами на законных основаниях и их право собственности уже подтверждено решением Находкинского городского суда. Ознакомившись с предоставленными материалами дела, мэр отозвал свое письмо в гордуму и заверил, что впредь администрация Находки не намерена участвовать в данном конфликте, считая его прерогативой судебных органов.

Центр регистрации - в ответчиках

Между тем и сегодня вопрос о том, кому принадлежат трехкомнатные квартиры в многоэтажном доме № 17 по Бульвару Энтузиастов, окончательно не решен и, судя по всему, решится не так скоро.

Количество участников, вовлекаемых в судебную тяжбу, растет. Теперь Находкинский городской суд признал ответчиком не МПО МЖК, а находкинский филиал Центра регистрации прав на недвижимое имущество, выдавший Ходыреву документ о государственной регистрации права на оспариваемые в судебном порядке квартиры.

Судебные заседания то и дело переносятся. То у Центра регистрации сломался ксерокс, и не было возможности предоставить копии требуемых документов. То представитель Центра вообще не явился на заседание суда, и за него пришлось "отдуваться" адвокату Ходырева. Тем не менее, истцы не теряют надежды на то, что справедливость восторжествует.

А пока директор МПО МЖК продолжает обвинять подрядную организацию и незадачливых квартирантов в мошенничестве, а судью, вынесшую решение в пользу Скворцовых, - в незаконности его принятия. Иногда судебные процессы длятся дольше строительных.