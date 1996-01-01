Спальные районы Владивостока перевели на "цифру"

В пятницу, 12 августа, специалисты ОАО "Дальсвязь" закончили монтаж и ввели в эксплуатацию новую цифровую АТС по улице Фадеева во Владивостоке.

Прежняя станция, обслуживающий персонал которой составлял 30 человек и занимал два этажа довольно большого здания, в ближайшее время будет демонтирована. Часть оборудования, уже ставшего раритетом, планируется передать в музей связи.

- Это наша бывшая 23 АТС, последняя механическая декадно-шаговая станция С - 54А, которая работала в городе Владивостоке с 1964 г., - сказал на торжественной церемонии открытия новой станции директор Приморского филиала ОАО "Дальсвязь" Николай МАКСИМЕНКО. - Сейчас вместо нее мы используем новейшее оборудование компаний "Сименс" (коммутационная система) и "Хуавей" (абонентские выносы). В результате модернизации абоненты этого района могут получить самые современные услуги связи. Я уверен, что связь стала лучше и надежнее. Район обслуживания этой станции: бухта Тихая, мыс Чуркина, Спортивная, Борисенко. На сегодня мы расширили сеть до 13 000 номеров. Абоненты получили возможность использовать скоростной Интернет, к тому же мы к концу года планируем запустить такие услуги, как видео по запросу и телевидение. Для этого нам нужны скоростные линии, оптические линии связи и современное оборудование.