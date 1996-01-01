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"Горящий" сезон
- Идти к нам сейчас за путевками бесполезно, - охарактеризовала летнюю ситуации генеральный директор ОАО "Хабаровсккурорт" Екатерина ВОЛЧАТНИКОВА, - клиентов у нас сейчас больше, чем имеющихся мест.
И это, к сожалению, - у хабаровского лидера на рынке санаторно-курортного лечения. Вот статистика: в 2004 году компания продала около 10,7 тыс. путевок. По итогам работы в первом полугодии объем продаж превысил прошлогодние показатели почти на 15%.
Где же предпочитают отдыхать и лечиться хабаровчане? Как сообщила Е. Волчатникова, около 85% жителей края выбирают релаксацию в дальневосточных санаториях и в здравницах Китая, остальные - на Алтае и Черноморском побережье. А совсем недавно специалисты кафедры медицинской реабилитации Дальневосточного медицинского университета выяснили, что результаты оздоровительного лечения тем лучше, чем ближе к месту жительства находится здравница. Как говорится, где родился, там и пригодился.
В настоящий момент "Хабаровсккурорт" заключил 60 договоров с санаторно-курортными учреждениями России и КНР. Например, в Китае - это курорты Удалянчи, Далянь и Бадайхэ.
ДосьеОткрытое акционерное общество "Хабаровсккурорт", создано в 1993 году. 70% акций компании находятся в руках у Крайпрофобъединения, остальные принадлежат Федерации независимых профсоюзов России, профсоюзам Еврейской автономной области (ЕАО) и частным лицам. На местном уровне компания "Хабаровсккурорт" предлагает отдохнуть и подлечиться в своих филиалах - санаториях "Кульдур" и "Дружба".
При этих санаториях действуют круглогодичные детские санаторно-оздоровительные лагеря санаторно-курортного лечения, где 100% оплаты берет на себя соцстрах. Всего по краю в детских санаторных лагерях с начала года отдохнули 6298 подростков. С 1 января 2005 года для определенной категории льготников выделяются социальные путевки (общая стоимость с учетом районного коэффициента - 10080 рублей на 1 человека сроком на 21 день), которые также оплачивает соцстрах. В среднем путевка в эти оздоровительные учреждения для одного рядового отдыхающего (без льгот) на 21 день (за меньший срок не будет лечебного эффекта - так утверждают врачи) обойдется в 17 тысяч рублей.
Еще в пригороде Хабаровска есть климатический санаторий "Уссури", расположенный в 40 км от Хабаровска (пос. Бычиха). Здесь же за умеренную плату отдыхают будущие матери.
Пожалуй, единственным конкурентом "Хабаровсккурорта" в Хабаровском крае является бальнеолечебница "Анненские воды" (село Анненские Воды Ульчского района), которая находится в ведении краевого министерства здравоохранения. В 2006 году этой специализированной больнице восстановительного лечения (на 200 мест) исполнится 140 лет. Здесь восстанавливают функции почек, поджелудочной железы и печени. Работает здравница на термальных азотно-кремнистых водах. Усиливают лечебный эффект целебные грязи озера Гавань. Их заготавливают в 4-х километрах от лечебницы.
Следует отметить, что количество федеральных льготников, отдохнувших на курортах после монетизации, увеличилось в несколько раз. Как сообщила зам. управляющего Хабаровского регионального отделения фонда социального страхования Галина КОВАЛЬСКАЯ, с начала этого года 3287 льготников (по состоянию на 1 июля 2005 года), проживающих в Хабаровском крае, посетили санатории по социальным путевкам. По утверждению работников здравоохранения. Реальная стоимость путевки гораздо выше. Хватает только на проживание и питание на курорте. Поэтому льготникам приходится везти с собой в санатории необходимые лекарственные препараты.
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