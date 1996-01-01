Ремонт помещений: Черный рынок правит бал

Во все времена ремонт был занятием выгодным. Делают его большей частью, когда "жареный петух клюнул", а потому клиенту зачастую не до того, чтобы серьезно искать подрядчика или провести мониторинг цен для выбора оптимального по деньгам варианта ремонта. А зря, потому что рынок ремонтных услуг во Владивостоке сегодня таков, что очень просто можно "залететь" и по качеству, и по стоимости работ.

Тихая оккупация нацремонта

Представьте себе такую страну, куда можно было бы приехать и дать в местной газете объявление: "Я, русский, делаю хороший ремонт квартир. Быстро и недорого!"

Трудно представить? То-то и оно. За границей, пока не получишь вид на жительство и регистрацию в национальной налоговой службе как частный предприниматель, ремонтом лучше не увлекаться - рискуешь и за решетку попасть, и быть выдворенным из страны.

Лояльность наших властей к гастарбайтерам, не имеющим никаких официальных оснований находиться в стране и зарабатывать, просто поразительна. Еженедельно в местных газетах можно найти около 800-900 объявлений о ремонтных услугах. Как правило, это корейцы и китайцы, таджики и узбеки, армяне и украинцы, которые в основном работают в теневом бизнесе, имея на руках "липовые" лицензии на лицензируемые виды работ.

Судя по справочнику лицензированных строительных компаний Приморья, в крае подобной деятельностью занимаются лишь считанные иностранные китайские и корейские компании. А по объявлениям заметно, что гастарбайтерам во Владивостоке принадлежит, по крайней мере, 10-15% рынка ремонтных услуг. О том, чтобы они стояли на налоговом учете и платили в наш бюджет налоги, и речи нет. Имеются ли разрешения на ввоз в край иностранной рабочей силы, которые сегодня лимитированы, - непонятно. И кто их сюда приглашал, если в этом секторе экономики и своим-то работы не хватает?

Иностранной оккупации рынка ремонтно-строительных услуг есть несколько объяснений. Первое - это ценовой демпинг. Когда китаец или кореец соглашается выполнить работу в 1,5-2 раза дешевле, чем местные ремонтники, его благодарным клиентом становится и бюджетник, приводящий в нормальное состояние свою квартиру, и состоятельный бизнесмен, решивший отделать загородную виллу. Второе - малооплачиваемый иностранец очень удобен, например, для выполнения строительных работ на бюджетных объектах. В условиях 40-процентного отката от заказов эти объемы трудно осилить без дешевой иностранной рабочей силы. Третье - приятно иметь дело с трезвыми работниками, которые готовы вкалывать от зари до зари и не затягивают сроки ремонта.

Обман процветает

Рынок ремонтно-строительных услуг стал удобной средой для разного рода мошенников. Громких имен солидных фирм с сильными брендами этот рынок пока что не родил. Есть, правда, несколько добропорядочных объединений типа "Галактики", которые стараются сделать его более цивилизованным. Однако, прозванивая в поисках подходящего подрядчика или просматривая объявления на дверях подъездов или заборах, приходишь к выводу, что большей частью попадаешь на частные объявления с контактными телефонами, нередко сотовыми. И лишь каждый седьмой-восьмой телефон - "фирменный". Изредка в объявлении фирмы или ЧП присутствует номер лицензии, который абсолютно ничего не говорит клиенту, и совсем нет адресов подрядчиков.

Очень редко авторы объявления приглашают клиента к себе. Казалось бы, ремонтникам удобнее выехать на место и посмотреть объемы работ, составить смету и т.д. Но при этом заказчик лишен возможности встретиться с руководителем фирмы или рабочими, которые придут к нему в дом. Можно сказать, что клиент заранее обречен на обман.

Случаи мошенничества, к сожалению, не редки. Например, составив договор на относительно небольшую сумму, представитель фирмы берет аванс на приобретение материалов и выполнение работ - и бесследно исчезает. Найти его через контактный телефон - дело безнадежное. Сменив сим-карту в мобильном телефоне или воспользовавшись ворованной трубкой, мошенник быстро заметает следы. В правоохранительные органы в таком случае обращаться бесполезно.

Некоторые мошенники от ремонтного бизнеса имеют еще и такую дурную привычку, как грабить квартиры клиентов. В этом случае ущерб намного больше. Хотите, чтобы ремонт вам сделали и качественно, и быстро, и дали гарантию - обращайтесь к мастерам с хорошей репутацией.

Лицензия не панацея

Наличие лицензии не дает 100-процентной гарантии, что вы имеете дело с честной фирмой. Например, вы лично можете затребовать к договору копию лицензии - и ее вам дадут. То, что это чужая лицензия, вы и знать не будете - вам "навешают на уши лапши", что работают именно от этой самой фирмы, указанной в лицензии. А на самом деле, получив копию таким же образом, как и вы, и размножив ее, они могут работать на рынке. Да и при приеме объявления нет возможности проверить причастность людей, дающих информацию, к лицензии, взятой "напрокат", или к ее копии, а потому номер лицензии в объявлении никакой полезной нагрузки в принципе не несет.

Фирмы и частные предприниматели, официально зарегистрированные, платят налоги. И недоумевают: почему государство не предпринимает репрессивных мер против теневого ремонтно-строительного бизнеса, который составляет им нездоровую конкуренцию и наносит вред клиентам.

"Теневики" сбивают на рынке цену, потому что не тратятся на содержание офиса, социальные отчисления, не платят налоги, не несут гарантийной ответственности. Они ни за что не отвечают. Брак "написан" на их лицах. Как бы плохо они ни сделали, переделывать не придется.

Тяжело ли работать на рынке ремонтно-строительных услуг частному предпринимателю? Чтобы зарегистрироваться в налоговой инспекции, надо заплатить около 400 рублей, а ежемесячные платежи - около 2-3 тыс. Для хорошего мастера - это копейки. Нет того налогового гнета, на который можно было бы посетовать!

Добросовестные мастера-ремонтники считают, что условия на ремонтно-строительном рынке были бы гораздо лучше, если бы государство и профсоюзы защищали их от деятельности теневого бизнеса, а газеты не публиковали объявления его участников.

И при подаче объявления, считают они, надо бы не лицензию требовать, а свидетельство о регистрации или заверенную нотариусом копию. Кроме этого - название фирмы, ее юридический адрес или адрес офиса, возможно, договор аренды и паспортные данные подающего объявление. В таком случае, если потребуется, можно найти и человека, и фирму, с которыми клиент имел дело. В самом же объявлении достаточно названия услуги и фирмы, адреса и номера телефона.

Наличие такой информации ( в том числе и для налоговиков, и для общества защиты потребителей) существенно облегчил бы работу с этим рынком. А значит и пострадавших станет меньше.