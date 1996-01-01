Из отходов дом построим

Специалистами ОАО "Дальэнерго" совместно с ГУ "ДальНИИС" накоплен большой опыт использования золы Владивостокской ТЭЦ-2 для изготовления различных строительных материалов. Было налажено экспериментальное производство, но в больших объемах отходы электростанции так и не используются. Места для складирования становится все меньше. А это заставляет специалистов думать о том, куда же эти отходы девать. Недавно на обсуждение был представлен проект реконструкции существующего золоотвала. На наши вопросы по этому проекту ответил начальник службы экологии ОАО "Дальэнерго" Виталий РОМАЩЕНКО.

- Виталий Иванович, какими мощностями золоотвала сегодня располагает "ТЭЦ-2"?

- У нас имеются две действующие секции золоотвала в б. Промежуточной, куда зола подается гидравлическим способом. Здесь она обезвоживается, и затем золошлаки машинами перевозятся на территорию третьей действующей секции - в район б. Горностай. Там шлак укатывается бульдозерами и постепенно уплотняется. Такова действующая схема. Ежегодно складируется около 500 тыс. кубометров золы. При этом на перевозку шлака тратится около 30 млн руб., но иного выхода сегодня нет.

Сейчас под золоотвалом в б. Промежуточной находится 57 га и в б. Горностай - 47 га, то есть всего 104 га. В резерве - 50 га, где сегодня находятся склады ГСМ ТОФ.

- Если есть резерв, то, наверное, причин для беспокойства быть не должно?

- По резервной территории нами еще в 1995 г. был разработан проект новой секции золоотвала. Но когда мы начали разбираться с возможностью ее строительства, ТОФ определил задачу построить для него взамен старого новый современный заправочный комплекс. По стоимости это оказалось соизмеримо со стоимостью строительства самого золоотвала. Взять эти деньги неоткуда, и поэтому мы рассматриваем альтернативные варианты. Сделав топосъемку, мы определили, что без какого-либо строительства у нас пока что еще есть возможность 5-6 лет складировать золу в имеющиеся секции золоотвала. Но за это время вопрос складирования ЗШО надо решить.

- Какой выход?

- В настоящее время рассматриваются два варианта.

ПЕРВЫЙ - это реконструкция основного золоотвала в б. Горностай с расширением. Сегодня его проектная отметка - 90 м над уровнем моря. Санкт-Петербургский институт ВНИИГ им. Веденеева провел исследования и сделал выводы, что отметку можно поднять до 110 метров. При этой высоте мощности этого золоотвала должно хватить до 2017 г. А если удастся осуществить планы использования золошлаковых отходов, то и до 2022-2025 гг.

Предлагаемым проектом предусматривается на золоотвале в районе б. Горностай использовать после реконструкции новую технологию складирования, что станет возможным при устройстве вертикальных армированных стенок. Это позволит лучше использовать площадь золоотвалов, часть которой раньше уходила на устройство самой дамбы.

Ну, а в более далекой перспективе было бы хорошо перевести электростанцию на газ. Тогда необходимость в золоотвале отпадет.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ заключается именно в переработке золошлаковых отходов, что для энергетиков сегодня считается непрофильным видом деятельности. Но нами было получено предписание главного санитарного врача края, что земли под золоотвал ТЭЦ-2 нам больше не дадут, и до 2008 г. требуется решить вопрос переработки золы в строительные материалы.

- Трудно представить, что эти стройматериалы смогут найти достаточно широкое применение, чтобы облегчить проблему.

- Очень активно в строительстве такие материалы используют западные страны. Наша зола прошла тестирование и отвечает необходимым для производства требованиям, с определенными доработками.

По нашим расчетам, в строительные материалы ежегодно можно перерабатывать до 230 тыс. куб. м золы ТЭЦ-2. На эти цели ее могут брать и цементный завод, и строители. Им это выгодно - не надо рыть карьеры, добывать песок и т.д. Из отвала золу можно брать бесплатно. Сухую же, где потребуется специальное отборное устройство, будет за какую-то минимальную цену отпускать персонал станции.

Законодательным собранием Приморского края на 2005-2011 гг. была разработана целевая краевая программа "Отходы". В ней, в частности, были расписаны мероприятия и по использованию золы ТЭЦ-2. На эти цели из разных источников планировалось выделить 138 млн. руб. В районе золоотвала по этой программе предусмотрено строительство завода по переработке золошлаковых отходов, под который выделена земля, и пройдены все этапы согласования проектной документации. Его мощность будет 130 тыс. куб. м стройматериалов в год. Но денег на это строительство пока нет.

Вопрос переработки золо-шлаковых отходов в нашем крае решался с советских времен. Так, чтобы это было выгодно и энергетикам, и краю. Например, на АртемТЭЦ для производства кирпича брал золу местный Угловский кирпичный завод "Кристалл". За все время существования, взято из золоотвала около 340 тыс. куб. м. Это серьезно. Сейчас это производство снова оживает, к нам приезжали и интересовались, на каких условиях можно брать там золу снова. Из золы можно делать очень красивый кирпич. В расплавленном виде она дает глазурь всех цветов. Есть возможность добывать из нее редкоземельные элементы. Для этого имеются современные технологии, разработаны ТЭО, проект, но все это пока что на бумаге.

- Какие шаги вслед за обсуждением проекта будут предприняты?

- Сегодня проект выполнен на уровне заявления. Потом, если понадобится, внесем в него уточнения по замечаниям, поступающим сейчас в ходе обсуждения проекта. И после выполнения согласований должно пойти рабочее проектирование. В следующем году оно должно быть полностью выполнено, и можно будет приступать к строительству.

- Такие объекты непопулярны в обществе. Какое реальное влияние золоотвал ТЭЦ-2 оказывает на другие районы города сегодня?

- Он, конечно же, привносит в окружающую среду загрязняющие вещества, использует земельные ресурсы города, изъяв их из живой природы, прибрежную водоохранную зону, и нам нельзя сбрасывать со счетов вероятность аварийных ситуаций. Это, конечно, потери. При сухой погоде здесь возможно пыление, с которым боремся при помощи орошения поверхности золоотвала. Но иногда золоотвалу приписывают и лишний вред. Тем не менее здесь нет радиоактивных веществ, электромагнитных излучений, вибрации и пр.

Конечно, в любом случае надо приводить в порядок эти территории, где сегодня расположены городская свалка и золоотвал. Другого пути нет. Но город должен быть заинтересован в надежном теплоисточнике. Электро- и теплоэнергии у него будут в достатке только тогда, когда будет работать ТЭЦ-2. А это возможно лишь в том случае, если будет решен вопрос, куда девать золу.