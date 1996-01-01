14 августа - день строителя

Горожане заметили, как в последнее время похорошел Владивосток: появились новые скверы, фонтаны и целые улицы. Город растет, люди обретают тепло и уют своего дома. В этом, прежде всего, заслуга строителей, чей профессиональный праздник мы отмечаем 14 августа.

За последние полгода во Владивостоке введено в эксплуатацию 75 тыс. квадратных метров жилья. Приморье развивается и, значит, строить нужно больше и лучше. И в крае есть для этого все условия. А главное - люди, настоящие профессионалы, преданные своему делу.

Примите самые теплые и сердечные поздравления. Благодаря вашему трудолюбию, таланту и опыту жизнь приморцев становится более благоустроенной и комфортной. Мы высоко ценим ваш благородный труд и искренне желаем процветания, стабильности, исполнения всех творческих планов и надежд. Пусть вам сопутствуют успех и удача во всех начинаниях!